சருமப் பராமரிப்புக்கு ஆயுர்வேத வைத்தியங்கள்: உடனடிப் பலன் தரும்

Natural Way To Get Glowing Skin: நம் உடலில் பல முக்கிய உறுப்புகள் உள்ளன, அவை இல்லாமல் செயல்பட முடியாது. ஆனால் நமது சருமமும் மிக முக்கியமானது, பல நோய்கள் மற்றும் தொற்றுநோய்களிலிருந்து நம்மைப் பாதுகாக்கிறது என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? நமது சருமம் நமது உடலின் வெளிப்புற உறையாகச் செயல்பட்டு, ஒவ்வொரு 28 முதல் 30 நாட்களுக்கு ஒருமுறை தன்னை முழுமையாக மாற்றிக் கொள்கிறது. உண்மையில், சருமத்தில் உள்ள பல செல்கள் உடைந்து, புதிய சரும அடுக்கை உருவாக்க வேலை செய்கின்றன. இதன் பொருள் ஒவ்வொரு 28 முதல் 30 நாட்களுக்கு ஒருமுறை புதிய சருமம் பிறக்கிறது.
ஆயுர்வேதம் பல அடுக்குகளைக் கொண்டுள்ளது:
ஆயுர்வேதத்தில், தோல் அடுக்குகள் பல பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. முதலில் "அவபாசினி" வருகிறது, இது சருமத்தின் வெளிப்புற அடுக்காகக் கருதப்படுகிறது மற்றும் பளபளப்பானது. பின்னர் "லோஹிதா" வருகிறது, இது அவபாசினிக்கு கீழே உள்ள துளைகளால் ஆன ஒரு அடுக்கு. அடுத்து "வேதினி" வருகிறது, இந்த அடுக்கு மிகவும் உணர்திறன் கொண்டது மற்றும் தொடு உணர்வை வழங்குகிறது. நான்காவது "ரோஹினி", இது காயங்களை குணப்படுத்த உதவுகிறது மற்றும் பல செல்களின் கலவையால் ஆனது. ஐந்தாவது "மாம்ச தாரிணி", இது சதையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் ஒரு சவ்வு போன்றது... இது காயத்தை தொற்றுநோயிலிருந்து பாதுகாக்கவும் உதவுகிறது. ஆறாவது "ரக்த தாரிணி", இது இரத்தத்துடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு அடுக்கு மற்றும் ஊட்டச்சத்தை வழங்குகிறது. ஏழாவது "ஷ்வேதா", இது உட்புற அடுக்கு.
உங்கள் சருமத்தை இப்படி கவனித்துக் கொள்ளுங்கள்
ஆயுர்வேதம் சரும பராமரிப்பு குறிப்புகளை வழங்குகிறது, அவற்றை உங்கள் சமையலறையிலேயே காணலாம். உங்கள் சருமத்தை உள்ளிருந்து மேம்படுத்த, முதலில் உங்கள் வாழ்க்கை முறையை மாற்றுவது அவசியம். சீரான உணவு, போதுமான தூக்கம், யோகா மற்றும் பிராணயாமா பயிற்சி ஆகியவை உங்கள் சருமத்தை மேம்படுத்தும். புதிய பழங்கள் மற்றும் பச்சை காய்கறிகள் உட்பட ஒரு சீரான உணவு, சருமத்தை வளர்க்க உதவுகிறது மற்றும் அதை பளபளப்பாக்குகிறது.
மஞ்சள் மற்றும் வேம்பு உட்கொள்ளல்
காலையில் வெதுவெதுப்பான நீரைக் குடிப்பது நன்மை பயக்கும். இது வயிற்றைச் சுத்தப்படுத்தி, குடலில் உள்ள அசுத்தங்களை நீக்குகிறது. மஞ்சள் மற்றும் வேம்பு உட்கொள்வது சருமத்தையும் சுத்தப்படுத்தி, அது சரியாக செயல்பட உதவுகிறது. மஞ்சள் மற்றும் வேம்பு இரத்தத்தை சுத்திகரிக்கிறது, இது சருமத்தின் நிறத்தை மேம்படுத்துகிறது. ஆயுர்வேதம் சருமப் பராமரிப்பில் உதவியாக இருக்கும் சில இயற்கை களிம்புகளைக் குறிப்பிடுகிறது. மஞ்சள் மற்றும் கடலை மாவின் பேஸ்ட் சருமக் கறைகளைப் போக்க உதவுகிறது. மேலும், தேங்காய் அல்லது பாதாம் எண்ணெயுடன் மசாஜ் செய்வது சருமத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கிறது மற்றும் இரத்த ஓட்டத்தை பராமரிக்கிறது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
