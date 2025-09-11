நீண்ட கூந்தலுக்கு, இன்றிலிருந்து இந்த விதைகளை சாப்பிடுங்கள்

Seeds for hair growth: பெண்கள் நீண்ட கூந்தலுக்காக பல வைத்தியங்களை செய்கிறார்கள். முடி வளர்ச்சிக்கு, பெண்கள் பல வகையான கூந்தல் பொருட்களைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். ஆனால் இதற்குப் பிறகும், எந்த நன்மையும் கிடைப்பதில்லை. எனவே நல்ல ஆரோக்கியமான முடி வளர்ச்சிக்கு சில விதைகளை உணவில் சேர்த்துக் கொள்ளலாம். இந்த விதைகளை உட்கொள்வது முடி வளர்ச்சியை அதிகரிக்க உதவும்.
சூரியகாந்தி விதைகள்
சூரியகாந்தி விதைகளில் வைட்டமின் ஈ நிறைந்துள்ளது. வைட்டமின் ஈ தவிர, துத்தநாகம், செலினியம், ஒமேகா 6 கொழுப்பு அமிலங்கள் சூரியகாந்தி விதைகளில் காணப்படுகின்றன, இது முடியை நீளமாகவும் அடர்த்தியாகவும் மாற்ற உதவுகிறது. நீங்கள் சூரியகாந்தி விதைகளை பச்சையாகவோ, வறுத்ததாகவோ அல்லது சாலட்டாகவோ சாப்பிடலாம். இது தவிர, சூரியகாந்தி விதைகளை தயிரில் கலந்து சாப்பிடலாம்.
பூசணி விதைகள்
பூசணி விதைகளில் துத்தநாகம், ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலங்கள், மெக்னீசியம் உள்ளன, இது முடியை அடர்த்தியாகவும் வலுவாகவும் ஆக்குகிறது. இது தவிர, பூசணி விதைகளை உட்கொள்வது முடி திசுக்களை சரிசெய்கிறது, இது முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது.
வெந்தய விதைகள்
புரதம், லெசித்தின் மற்றும் வைட்டமின்கள் வெந்தய விதைகளில் காணப்படுகின்றன. வெந்தய விதைகளை உட்கொள்வது முடி வேர்களை பலப்படுத்துகிறது. வெந்தய விதைகளை உட்கொள்வது முடி உதிர்தல் பிரச்சனையை குறைக்கும். முடி வளர்ச்சியை அதிகரிக்க வெந்தய விதைகளை உட்கொள்ளலாம். தினமும் ஒரு டீஸ்பூன் ஊறவைத்த வெந்தயத்தை சாப்பிடலாம்.
எள்
எள்ளு சாப்பிடுவது கூந்தலுக்கும் நன்மை பயக்கும். எள்ளில் துத்தநாகம், கால்சியம், புரதம், நார்ச்சத்து மற்றும் வைட்டமின் ஈ ஆகியவை காணப்படுகின்றன. இது முடி வளர்ச்சியை அதிகரிக்க உதவுகிறது. நீண்ட கூந்தலுக்கு எள்ளு சாப்பிடலாம்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
