English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

நீண்ட கூந்தலுக்கு, இன்றிலிருந்து இந்த விதைகளை சாப்பிடுங்கள்

Seeds for hair growth: நீண்ட கூந்தலைப் பெற, மக்கள் பெரும்பாலும் தங்கள் தலைமுடியில் பல விஷயங்களைப் பயன்படுத்துகிறார்கள், இருந்தாலும் முடிக்கு போதுமான அளவு சத்துக்கள் கிடைப்பதில்லை.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 11, 2025, 09:44 PM IST
  • சூரியகாந்தி விதைகளில் வைட்டமின்நிறைந்துள்ளது.
  • முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது.
  • ஒரு டீஸ்பூன் ஊறவைத்த வெந்தயத்தை சாப்பிடலாம்.

Trending Photos

இன்னும் 37 நாட்களே.. கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி: 12 ராசிகளுக்கு பலன்கள் இதோ
camera icon13
Guru Peyarchi
இன்னும் 37 நாட்களே.. கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி: 12 ராசிகளுக்கு பலன்கள் இதோ
நன்னிலம் திட்டம் : பெண்கள் நிலம் வாங்க ரூ.5 லட்சம் மானியம்! இசேவை மையம் மூலம் விண்ணபிக்கலாம்
camera icon9
Tamil Nadu government
நன்னிலம் திட்டம் : பெண்கள் நிலம் வாங்க ரூ.5 லட்சம் மானியம்! இசேவை மையம் மூலம் விண்ணபிக்கலாம்
இன்றைய ராசிபலன் செப்டம்பர் 10 புதன்கிழமை : இந்த ராசிகளுக்கு பண அதிர்ஷ்டம் உண்டு
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் செப்டம்பர் 10 புதன்கிழமை : இந்த ராசிகளுக்கு பண அதிர்ஷ்டம் உண்டு
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
camera icon8
Shutdown
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
நீண்ட கூந்தலுக்கு, இன்றிலிருந்து இந்த விதைகளை சாப்பிடுங்கள்

Seeds for hair growth: பெண்கள் நீண்ட கூந்தலுக்காக பல வைத்தியங்களை செய்கிறார்கள். முடி வளர்ச்சிக்கு, பெண்கள் பல வகையான கூந்தல் பொருட்களைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். ஆனால் இதற்குப் பிறகும், எந்த நன்மையும் கிடைப்பதில்லை. எனவே நல்ல ஆரோக்கியமான முடி வளர்ச்சிக்கு சில விதைகளை உணவில் சேர்த்துக் கொள்ளலாம். இந்த விதைகளை உட்கொள்வது முடி வளர்ச்சியை அதிகரிக்க உதவும்.

Add Zee News as a Preferred Source

சூரியகாந்தி விதைகள்

சூரியகாந்தி விதைகளில் வைட்டமின்நிறைந்துள்ளது. வைட்டமின் ஈ தவிர, துத்தநாகம், செலினியம், ஒமேகா 6 கொழுப்பு அமிலங்கள் சூரியகாந்தி விதைகளில் காணப்படுகின்றன, இது முடியை நீளமாகவும் அடர்த்தியாகவும் மாற்ற உதவுகிறது. நீங்கள் சூரியகாந்தி விதைகளை பச்சையாகவோ, வறுத்ததாகவோ அல்லது சாலட்டாகவோ சாப்பிடலாம். இது தவிர, சூரியகாந்தி விதைகளை தயிரில் கலந்து சாப்பிடலாம்.

பூசணி விதைகள்

பூசணி விதைகளில் துத்தநாகம், ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலங்கள், மெக்னீசியம் உள்ளன, இது முடியை அடர்த்தியாகவும் வலுவாகவும் ஆக்குகிறது. இது தவிர, பூசணி விதைகளை உட்கொள்வது முடி திசுக்களை சரிசெய்கிறது, இது முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது.

வெந்தய விதைகள்

புரதம், லெசித்தின் மற்றும் வைட்டமின்கள் வெந்தய விதைகளில் காணப்படுகின்றன. வெந்தய விதைகளை உட்கொள்வது முடி வேர்களை பலப்படுத்துகிறது. வெந்தய விதைகளை உட்கொள்வது முடி உதிர்தல் பிரச்சனையை குறைக்கும். முடி வளர்ச்சியை அதிகரிக்க வெந்தய விதைகளை உட்கொள்ளலாம். தினமும் ஒரு டீஸ்பூன் ஊறவைத்த வெந்தயத்தை சாப்பிடலாம்.

எள்

எள்ளு சாப்பிடுவது கூந்தலுக்கும் நன்மை பயக்கும். எள்ளில் துத்தநாகம், கால்சியம், புரதம், நார்ச்சத்து மற்றும் வைட்டமின்ஆகியவை காணப்படுகின்றன. இது முடி வளர்ச்சியை அதிகரிக்க உதவுகிறது. நீண்ட கூந்தலுக்கு எள்ளு சாப்பிடலாம்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | முகத்தை பளபளப்பாக வைத்திருக்க இந்த 5 பொருட்களைப் பயன்படுத்துங்கள்

மேலும் படிக்க | White Hair Problem: வெள்ளை முடி பிரச்சனையா? இந்த இயற்கை பொருட்களை பயன்படுத்தவும்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Seedshealthy hairsunflower seedsHair growth tips

Trending News