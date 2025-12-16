English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
மனதை ஒருநிலைப்படுத்தும் 4 யோகாசனங்கள்! காலையில் செய்தால் நாளே நல்லா இருக்கும்..

Yoga Asanas Help You Improve Concentration : கவனச்சிதறலை அதிகரிக்கும் பல விஷயங்கள் நம்மை சுற்றி இருக்கின்றன. அதை குறைக்க சில யோகாசனங்கள் இருக்கின்றன. அவை என்னென்ன தெரியுமா?

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 16, 2025, 07:26 PM IST
மனதை ஒருநிலைப்படுத்தும் 4 யோகாசனங்கள்! காலையில் செய்தால் நாளே நல்லா இருக்கும்..

Yoga Asanas Help You Improve Concentration : மனிதராக பிறந்த அனைவருமே, தங்களின் மன நலனை சரியாக பாதுகாத்துகொள்வது மிகவும் அவசியம் ஆகும். நாம் அப்படி கவனத்துடன் இல்லை என்றால், நம்மால் வேலை பார்க்கவோ, பிடித்த விஷயத்தில் கவனம் செலுத்தவோ முடியாது. தற்போதைய மாடர்ன் ஆன லைஃப்ஸ்டைலில் நம்மால் அதிகமாக யோசிக்காமல் இருக்கவே முடியாது. இதனை தவிர்க்க, மன அழுத்தத்தை குறைக்க நாம் யோகாசனம் செய்வது மிகவும் அவசியம். அதற்கு உதவும் சில யோகாசனங்கள் குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Paschimottanasana | பசிச்சமொட்டானாசனம்:

இந்த யோகாசனம், நம் முதுகுத்தண்டு மற்றும் உடலுக்கு வலு கொடுக்கும் இந்த யோகாசனம் மனதையும் ரிலாக்ஸ் செய்ய உதவும். இந்த யோகாசனத்தை செய்ய்ய, உங்கள் கால்களை நேராக நீட்டி, கை முட்டியை கால் முட்டி நேராக படும்படி வைத்து, தலையை நன்றாக கீழே குணிய வேண்டும். இது நல்ல தியானமாக இருப்பதோடு பதற்றம் மற்றும் சோர்வான மனநிலையை நீக்குகிறது. 

Marjariasana | மர்ஜர்யாசனம்:

இதனை ஆங்கிலத்தில் Cat-Cow pose என்று கூறுவர். காலையில் எழுந்தவுடன் இதனை செய்வதால், புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும். அதே போல, உங்கள் முதுகெலும்பை நீட்டி இதனை செய்வதால், முதுகும் வலுவடையும். இது, உங்கள் மூளையின் செயல்திறனை அதிகரிப்பதோடு, மனதை ஒருநிலைப்படுத்துகிறது. உங்களை அதிகம் யோசிப்பதில் இருந்து தடுத்து, சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப உங்கள் மனநிலையை மாற்ற இந்த ஆசனம் உதவுகிறது. 

Yoga

Vrikshasana | விருக்‌ஷாசனம்:

இதனை ஆங்கிலத்தில் Tree Pose என்று கூறுவர். இது மன ஒருமைப்பாட்டை ஆதரிக்கும் ஒரு ஆசனம் ஆகும். ஒரு காலால் நின்று இந்த ஆசனத்தை செய்கையில், உங்களின் தசைகள் மேம்படும். அதே போல, உங்கள் மனநிலையை சமநிலை படுத்தவும் இந்த ஆசனம் உதவுகிறது. மன அமைதியையும், நிதானத்தையும் பிரதிபலிக்கும் இந்த ஆசனம் ஆனது உங்களுக்கு பொறுமையையும் அளிக்கிறது. மிகுந்த அழுத்தம் தரும் வேலையையும் சமாளிக்கும் மனநிலையை இந்த ஆசனம் தருகிறது. 

Svanasana | சவாசனா:

இந்த ஆசனத்திற்கு, உளவியலுடன் தொடர்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. சுவாச பயிற்சியாகவும் விளங்கும் இந்த யோகாசனத்தை செய்கையில் அமைதியாகவும் அசைவின்றியும் இருக்க வேண்டும். இது, நம் மனதிலும் உடலிலும் இருக்கும் பதற்றத்தை நீக்க உதவுகிறது. அதைத்தாண்டி, நீங்கள் புத்துணர்ச்சியான ஆற்றலை காலையிலேயே பெறவும், மனம் அமைதியாக இருக்கவும் இந்த ஆசன்ம் உதவுகிறது. நீங்கள் நாளை தொடங்கும் போது இதனை செய்தால், மேம்பட்ட உற்சாகத்துடன் அன்றைய நாளை நீங்கள் அணுகுவீர்கள். 

மேலும் படிக்க | பெரிய தொப்பையை சட்டென தட்டையாக்கும் யோகசனங்கள்! தினமும் காலையில் செய்யுங்கள்..

மேலும் படிக்க | குழந்தைகள் தினமும் சூப்பர்மேனாக இருக்க உதவும் மேஜிக் யோகாக்கள்!!

Yoga AsanasYoga TipsconcentrationImproving Mental Health

