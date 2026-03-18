இலவச கேஸ் சிலிண்டர் வேண்டுமா? எப்படி பெறுவது, உடனே நோட் பண்ணுங்க

HPCL, Indian Oil மற்றும் BPCL போன்ற எண்ணெய் விற்பனை நிறுவனங்களே (OMCs), HP Gas, Bharat Gas மற்றும் Indane Gas போன்ற LPG சிலிண்டர்களைத் தயாரிக்கும் முக்கிய மையங்களாகத் திகழ்கின்றன. இருப்பினும், அரசாங்கம் 'பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா' (PMUY) என்ற திட்டத்தையும் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது; இந்த திட்டத்தின் கீழ், PMUY பயனாளிகள் அனைவருக்கும் முதல் LPG சிலிண்டர் நிரப்புதல் மற்றும் அடுப்பு ஆகியவை முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்படும்.
எனினும், எல்பிஜி (LPG) பற்றாக்குறை நிலவும் சூழலில், அனைத்து வாடிக்கையாளர்களுக்கும் எல்பிஜி பயோமெட்ரிக் ஆதார் அங்கீகாரத்தை அரசாங்கம் கட்டாயமாக்கியுள்ளது.
LPG இணைப்புக்கு பயோமெட்ரிக் ஆதார் அங்கீகரிப்பு உண்டா?
சமீபத்திய வழிகாட்டுதலின்படி, இதுவரை eKYC செயல்முறையை நிறைவு செய்யாத LPG நுகர்வோருக்கு மட்டுமே eKYC கட்டாயம் என்று அமைச்சகம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. நீங்கள் PMUY திட்டத்தைச் சாராத ஒரு நுகர்வோராக இருந்து, ஏற்கனவே eKYC-ஐ நிறைவு செய்திருந்தால், நீங்கள் LPG பயோமெட்ரிக் ஆதார் அங்கீகாரத்தைச் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
மேலும், PMUY பயனாளிகள் ஒவ்வொரு நிதியாண்டுக்கு ஒருமுறை மட்டும் இந்த செயல்முறையை பூர்த்தி செய்ய வேண்டியிருக்கும் என்றும்; அதுவும், 7 முறை எரிவாயு நிரப்பிய பிறகு — அதாவது 8-வது முறை எரிவாயு நிரப்பும்போது — இலக்கு சார்ந்த நேரடி மானியங்களைப் பெறுவதற்காக மட்டுமே இது தேவைப்படும் என்றும் அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, eKYC-ஐ வீட்டிலிருந்தபடியே, எவ்விதக் கட்டணமும் இன்றி எளிதாக செய்து முடிக்கலாம். மேலும் இந்த eKYC செயல்முறை வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்கிறது, தெளிவான தகுதி வரம்புகளை நிறுவுகிறது, போலி நுகர்வோரை நீக்குகிறது.
LPG பயோமெட்ரிக் ஆதார் அங்கீகாரத்தை மேற்கொள்வது எப்படி?
படி 1. முதலாவதாக, எண்ணெய் நிறுவனத்தின் மொபைல் செயலியுடன் சேர்த்து, Aadhaar FaceRD செயலியையும் நீங்கள் பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும்.
படி 2: உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட தொலைபேசி எண்ணைப் பயன்படுத்திப் பதிவு செய்யவும் அல்லது உள்நுழையவும்.
படி 3: செயலியின் முகப்புத் திரையில் உள்ள 'Aadhaar eKYC' என்கிற விருப்பத்தை கிளிக் செய்யவும்.
படி 4: உடனடியாக, செயலி உங்களை ஒரு புதிய பக்கத்திற்கு அழைத்துச் செல்லும்; அங்கு நீங்கள் உங்கள் நேரடிப் புகைப்படத்தை கிளிக் செய்துக் கொள்ளலாம்.
படி 5: திரையில் தோன்றும் சிறிய பெட்டிக்குள் உங்கள் முகத்தை வெற்றிகரமாக ஸ்கேன் செய்து, 'Capture' குறியீட்டை கிளிக் செய்யவும். இதன் மூலம், உங்கள் eKYC கோரிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படும்.
eKYC ஒப்புதல் பெறுவதற்கான செயல்முறை பொதுவாக சுமார் 24 முதல் 48 மணிநேரம் எடுத்துக்கொள்ளும்.
PMUY மூலம் புதிய LPG இணைப்பிற்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
PMUY திட்டத்தின் கீழ் இணைப்பு பெறுவதற்கான தகுதி வரம்புகள்
- விண்ணப்பதாரர் 18 வயது பூர்த்தியடைந்த ஒரு பெண்ணாக இருக்க வேண்டும்.
- அதே குடும்பத்தில், வேறு எந்த எண்ணெய் விற்பனை நிறுவனத்திடமிருந்தும் (OMC) LPG இணைப்பு வைத்திருக்கக்கூடாது.
- அப்பெண்மணி, வறுமை நிலை குறித்த உறுதிமொழிப் பத்திரத்தைச் சமர்ப்பிப்பதன் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும்.
PMUY திட்டத்தின் கீழ் புதிய LPG இணைப்பு பெறுவதற்குத் தேவையான ஆவணங்கள்:
- KYC விண்ணப்பப் படிவம்.
- அடையாளச் சான்று (விண்ணப்பதாரரின் ஆதார் நகல்).
- முகவரிச் சான்று (ஆதாரில் உள்ள முகவரிக்கும், தற்போது வசிக்கும் முகவரிக்கும் இடையே வேறுபாடு இருந்தால் மட்டும்) ((குடியேறிய விண்ணப்பதாரர்களுக்கு, இணைப்பு I-இன் படி சுய அறிவிப்பு).
- விண்ணப்பம் செய்யப்படும் மாநிலத்தால் வழங்கப்பட்ட குடும்ப அட்டை / குடும்ப உறுப்பினர்களின் விவரங்களை உறுதிப்படுத்தும் பிற மாநில அரசு ஆவணம் ((குடியேறிய விண்ணப்பதாரர்களுக்கு, இணைப்பு I-இன் படி சுய அறிவிப்பு).
- விண்ணப்பதாரர் மற்றும் மேலே 4-ஆம் வரிசையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆவணத்தில் இடம்பெற்றுள்ள வயது வந்த குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதார் நகல்கள்.
- வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் (வங்கிப் புத்தகத்தின் நகல் / ரத்து செய்யப்பட்ட காசோலை).
- Deprivation Declaration.
பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா நன்மைகள்:
- 14.2 கிலோ அல்லது 5 கிலோ எடையுள்ள LPG சிலிண்டர்
- வீட்டு உபயோக Pressure Regulator
- 1.2 மீட்டர் நீளமுள்ள 'சுரக்ஷா' (Suraksha) குழாய்
- DGCC booklet
- முதல் முறை சிலிண்டரை நிரப்புவதற்கான இலவச வசதி.
