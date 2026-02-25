மக்களுக்கு அரசின் டபுள் பரிசு! இலவச கேஸ் சிலிண்டர் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

Free Gas Cylider Big Announcement: ஹோலிப் பண்டிகையின் புனிதமான நாளில், டெல்லி மற்றும் உத்தரப் பிரதேச அரசுகள் ஏழை மற்றும் நடுத்தரக் குடும்பங்களுக்கு சிறப்பு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளன. அதிகரித்து வரும் சமையலறைச் செலவுகளுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, இலவச கேஸ் சிலிண்டர்கள் மற்றும் ரொக்க மானியங்கள் மூலம் கோடிக்கணக்கான மக்கள் நேரடியாகப் பயனடைந்து வருகின்றனர்.
டெல்லியில் இலவச கேஸ் சிலிண்டர் பெறுவது எப்படி?
இலவச சிலிண்டர்களை நேரடியாக வழங்குவதற்குப் பதிலாக, டெல்லி அரசு பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு பணத்தை அனுப்பும். இதற்காக அரசாங்கம் ரூ.242 கோடி சிறப்பு பட்ஜெட்டை ஒதுக்கியுள்ளது. பண்டிகைகளின் போது பட்ஜெட் கட்டுப்பாடுகளை உறுதி செய்வதற்காக, ஹோலி மற்றும் தீபாவளி பண்டிகைக்கு இந்த உதவி ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை வழங்கப்படும். தகுதியுள்ள குடும்பங்களுக்கு சிலிண்டருக்கு ரூ.853 நிதி உதவியை அரசாங்கம் வழங்கும். இந்தத் தொகை நேரடிப் பலன் பரிமாற்றம் (DBT) மூலம் பயனாளிகளின் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்படும். பயனாளிகள் இந்தப் பணத்தை தங்கள் சிலிண்டர்களை நிரப்ப அல்லது பிற வீட்டுத் தேவைகளுக்குப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
இந்தத் திட்டத்தின் பலன் யாருக்கு, எப்படிக் கிடைக்கும்?
டெல்லியில், சுமார் 1.75 மில்லியன் மக்கள் ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கின்றனர். உத்தரபிரதேசத்தில், செல்லுபடியாகும் உஜ்வாலா கேஸ் இணைப்புகள் உள்ள குடும்பங்கள் மட்டுமே தகுதியுடையவர்கள். மேலும் பயனாளிகள் தங்கள் வங்கிக் கணக்குகளை ஆதாருடன் இணைக்க வேண்டும்.
PNG இணைப்புகள் உள்ள குடும்பங்களுக்கு நிவாரணம்
டெல்லி அரசின் இந்த திட்டத்தின் சிறப்பு அம்சம் வெறும் எல்பிஜி சிலிண்டர் வைத்திருப்பவர்களுக்கு மட்டும் கிடையாது, PNG சிலிண்டர் பயன்படுத்தும் நபர்களுக்கு டெல்லி அரசு வழங்கும் இந்த பலன் சென்றடையும்.
தகுதி வரம்புகள் என்னென்ன?
* டெல்லி அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட ரேஷன் அட்டை வைத்திருப்பவர்கள்
* DBTயுடன் இணைக்கப்பட்ட செயலில் உள்ள வங்கிக் கணக்கைக் கொண்ட பயனாளிகள்
* ரேஷன் கார்டு அமைப்பின் கீழ் பதிவுசெய்யப்பட்ட நபர்கள்
* பட்ஜெட்டரி ஒதுக்கீடு மற்றும் பரிமாற்றத் தொகை
* இந்தத் திட்டத்திற்கு சுமார் ரூ.242.77 கோடி செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
யார் தகுதியற்றவர்கள்?
டெல்லியில், செல்லுபடியாகும் ரேஷன் கார்டுகள் உள்ள குடும்பங்கள் மட்டுமே தகுதியுடையவர்கள். அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் ரேஷன் கார்டுகள் இல்லாத குடும்பங்கள் இந்தத் திட்டத்தில் சேர்க்கப்படமாட்டார்கள். மறுபுறம், உத்தரபிரதேசத்தில், உஜ்வாலா யோஜனாவில் சேர்ந்த குடும்பங்கள் மட்டுமே இலவச சிலிண்டர்களைப் பெறத் தகுதியுடையவர்கள் ஆவார்கள்.
பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் இணைப்பு பெறுவதற்கான தகுதி
விண்ணப்பதாரர் 18 வயது பூர்த்தியடைந்த பெண்ணாக இருக்க வேண்டும். விண்ணப்பதாரர் வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழ் உள்ள (BPL) குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவராகவோ அல்லது பட்டியல் சாதியினர் (SC), பழங்குடியினர் (ST), அந்த்யோதயா அன்ன யோஜனா (AAY) போன்ற அரசு குறிப்பிட்ட பின்தங்கிய பிரிவைச் சேர்ந்தவராகவோ இருக்க வேண்டும். நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல, அதே முகவரியில் வசிக்கும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் எவர் பெயரிலும் ஏற்கனவே எந்தவொரு நிறுவனத்தின் (Indane, HP, Bharat Gas) எல்பிஜி இணைப்பு வைத்திருக்கக்கூடாது.
தேவையான ஆவணங்கள்
1. உங்கள் வாடிக்கையாளரை அறிந்து கொள்ளுங்கள் (KYC) விண்ணப்பப் படிவம்.
2. அடையாளச் சான்று.
3. முகவரிச் சான்று (ஆதாரில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள முகவரி தற்போதைய முகவரியிலிருந்து வேறுபட்டால் மட்டுமே) (புலம்பெயர்ந்த விண்ணப்பதாரர்களுக்கான இணைப்பு-I இன் படி சுய அறிவிப்பு).
4. விண்ணப்பம் செய்யப்படும் மாநிலத்தால் வழங்கப்பட்ட ரேஷன் கார்டு அல்லது குடும்ப அமைப்பைச் சான்றளிக்கும் பிற மாநில அரசு ஆவணம் (புலம்பெயர்ந்த விண்ணப்பதாரர்களுக்கான இணைப்பு-I இன் படி சுய அறிவிப்பு).
5. ஆவண எண் 4 இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள விண்ணப்பதாரர் மற்றும் வயது முதிர்ந்த குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதார் அட்டையின் நகல்.
6. வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் (பாஸ்புக்கின் நகல்/ரத்து செய்யப்பட்ட காசோலை).
7. இழப்பு அறிவிப்பு விண்ணப்பதாரர்கள் தாங்கள் விரும்பும் எந்தவொரு விநியோகஸ்தருக்கும் விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிப்பதன் மூலமோ அல்லது ஆன்லைன் போர்டல் மூலம் கோரிக்கையை அனுப்புவதன் மூலமோ விண்ணப்பிக்கலாம்.
