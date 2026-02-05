English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. இலவச கேஸ் சிலிண்டர் கிடைக்கும்.. எப்படி தெரியுமா?

ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. இலவச கேஸ் சிலிண்டர் கிடைக்கும்.. எப்படி தெரியுமா?

Free Gas Cylinder 2026: தகுதியுள்ள குடும்பங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் இரண்டு இலவச கேஸ் சிலிண்டர்கள் வழங்கப்படும் என்று அரசு அறிவித்து உள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 5, 2026, 02:39 PM IST
  • ரூ. 242 கோடி பட்ஜெட்டுக்கு ஒப்புதல்
  • ரூ. 853 ரொக்கப் பணம் வழங்கப்படும்
  • இரண்டு இலவச கேஸ் சிலிண்டர்கள்

ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. இலவச கேஸ் சிலிண்டர் கிடைக்கும்.. எப்படி தெரியுமா?

Free Gas Cylinder Scheme 2026: பாஜக தலைமையிலான டெல்லி அரசு ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தியை அறிவித்துள்ளது. டெல்லியின் ஏழை மக்கள் பயன்பெரும் வகையில் முதல்வர் ரேகா குப்தா இலவச கேஸ் சிலிண்டர்கள் வழங்கும் திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். தனது தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றும் விதமாக, டெல்லியில் உள்ள தகுதியுள்ள குடும்பங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் இரண்டு இலவச கேஸ் சிலிண்டர்கள் வழங்கப்படும் என்று அவர் அறிவித்து இருந்தார். அதன் ஒரு பகுதியாக முதல்வர் தலைமையில் நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் இந்தத் திட்டத்திற்காக ரூ.242 கோடி பட்ஜெட்டுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் தற்போது பாஜக அரசு டெல்லி மக்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தியை வழங்கியுள்ளது. தேர்தல் வாக்குறுதியின்படி, மாநிலத்தில் தகுதியான ஏழை மக்களுக்கு இலவச எரிவாயு சிலிண்டர்கள் வழங்கப்படும் என்று தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் தற்போது முதல்வர் ரேகா குப்தா இந்த திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். இதன் மூலம், டெல்லியில் சுமார் 17.5 லட்சம் ரேஷன் கார்டுதாரர்கள் இந்த பலனைப் பெறுவார்கள். இந்த இலவச கேஸ் சிலிண்டர்கள் ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை வழங்கப்படும், அதன்படி முடியல கட்டமாக ஹோலி பண்டிகையின் போதும், அடுத்த சிலிண்டர் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டும் வழங்கப்படும்.

இந்த திட்டமானது நேரடிப் பலன் பரிமாற்றம் (DBT) முறை மூலம் செயல்படுத்தப்படும். அரசாங்கம் ஒரு சிலிண்டரின் விலையான ரூ. 853 ஐ பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் நேரடியாக டெபாசிட் செய்யும். அதுமட்டுமின்றி ரூ. 853 ரொக்கப் பலன், தற்போது வீட்டில் குழாய் எரிவாயு (PNG) பயன்படுத்தும் ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கும் பொருந்தும் என்று டெல்லி அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. மேலும் இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் டெல்லியில் உள்ள 1.75 கோடிக்கணக்கான ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும் குடும்பங்கள் பயனடைவார்கள்.

முதல்வர் தலைமையில் சமீபத்தில் நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் இந்தத் திட்டத்திற்காக ரூ. 242 கோடி பட்ஜெட்டுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. கடந்த ஆண்டு டெல்லி தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக, பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் ஏழை மக்களுக்கு இலவச கேஸ் சிலிண்டர்களை வழங்குவதாக உறுதியளித்திருந்த நிலையில், தற்போது டெல்லி அரசு அந்த அறிவிப்பை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதி செய்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதனிடையே நீங்கள் ஏற்கனவே உஜ்வாலா யோஜனா (PMUY) திட்டத்தின் கீழ் சலுகைகளைப் பெற்றுக்கொண்டு வந்திருந்து, மத்திய அரசிடமிருந்து ரூ.300 மானியத்தைப் பெற்று வந்தால், மீதமுள்ள ரூ.553 ஐ டெல்லி அரசு உங்களுக்கு வழங்கும்.

இந்நிலையில் நீங்கள் இலவச கேஸ் சிலிண்டர் பெற வேண்டும் என்றால், கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள முக்கிய தகவலை சமர்ப்பார்க்கவும்.
ஆதார் இணைப்பு: உங்கள் வங்கிக் கணக்கை உங்கள் ஆதார் அட்டையுடன் இணைக்க வேண்டும்.
e-KYC: உங்கள் ரேஷன் கார்டு மற்றும் கேஸ் இணைப்புக்கான e-KYC பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
மொபைல் எண்: பணம் செலுத்துவது குறித்த SMS அறிவிப்புகளைப் பெற உங்கள் மொபைல் எண் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட வேண்டும்.
கேஸ் இணைப்பு: கேஸ் இணைப்பு ரேஷன் அட்டையில் உள்ள நபரின் பெயரில் இருக்க வேண்டும்.

