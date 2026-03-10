Free Gas Cylinder: இலவச கேஸ் சிலிண்டர் பெறுவது எப்படி? முழு வழிகாட்டி இதோ!

Free Lpg Cylinder: டெல்லியில் வசிக்கும் மக்களுக்கு நிவாரணம் தரும் வகையில், ஹோலி மற்றும் தீபாவளி பண்டிகைகளை முன்னிட்டு ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு இலவசமாக எல்பிஜி எரிவாயு சிலிண்டர்கள் வழங்கப்படும் என்று முன்னதாக அரசாங்கம் அறிவித்து இருந்தது. மேலும் சிலிண்டர் வாங்குவதற்கான மானியம் பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் நேரடியாக - Direct Benefit Transfer (DBT)அனுப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி முதல் சிலிண்டர் கடந்த ஹோலி பண்டிகையின் போது விநியோகப்பட்டது.
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், டெல்லியில் உள்ள தகுதியுள்ள ரேஷன் அட்டைதாரர் குடும்பங்கள் வருடத்திற்கு இரண்டு முறை "ஹோலி பண்டிகையின் போதும், தீபாவளியின் போதும்" இலவச எல்பிஜி சிலிண்டர்களைப் பெறுவார்கள். இந்த சிலிண்டர்கள் நேரடியாக விநியோகிப்பதற்குப் பதிலாக, அதற்கான மானியத் தொகை நேரடியாக பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் அனுப்படும். எனவே இப்போது இந்த திட்டத்திற்கு யார் தகுதியானவர்கள், எப்படி விண்ணப்பிப்பது என்கிற முழுமையான தாகவழி இந்த பதிவில் காணலாம்.
இலவச கேஸ் சிலிண்டர் (Free LPG Gas Cylinder) பெற யார் தகுதியானவர்?
டெல்லியில் வசிக்கும் ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும் குடும்பங்கள்
செயலில் உள்ள எல்பிஜி இணைப்புகளைக் கொண்ட குடும்பங்கள்
DBTக்காக வங்கிக் கணக்குகள் இணைக்கப்பட்ட பயனாளிகள்
பொருளாதார ரீதியாக நலிவடைந்த பிரிவினருக்காக இந்தத் திட்டம் முதன்மையாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
நேரடிப் பயன் பரிமாற்ற (DBT) அமைப்பு
சிலிண்டர் தொகையை நேரடியாக பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றுவதற்கு அரசாங்கம் நேரடி மானிய முறையைப் பயன்படுத்தும். மானியத்தை பெற பயனாளிகள் தங்கள் ஆதார், ரேஷன் கார்டு மற்றும் வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் முறையாக இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
இலவச எரிவாயு சிலிண்டருக்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது?
நீங்கள் தகுதியுடையவராக இருந்து, நன்மையைப் பெற விரும்பினால், கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படிகளை ஒருமுறை சரிப்பார்க்கவும்.
உங்கள் தகுதியைச் சரிபார்க்கவும்
உங்களிடம் செல்லுபடியாகும் டெல்லி ரேஷன் கார்டு இருப்பதை உறுதிசெய்து கொள்ளுங்கள்
உங்கள் எல்பிஜி இணைப்பு செயலில் உள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்தி கொள்ளவும்
உங்கள் ஆதார் எண் உங்கள் ரேஷன் கார்டு, வங்கிக் கணக்குடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதைச் சரிபார்த்துக் கொள்ளவும்.
DBT-க்கு வங்கிக் கணக்கை இணைக்க வேண்டும்
நேரடிப் பலன் பரிமாற்றத்திற்காக உங்கள் எல்பிஜி இணைப்பு உங்கள் வங்கிக் கணக்குடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும்.
உங்கள் எல்பிஜி விநியோகஸ்தரைத் தொடர்பு கொள்ளவும்
DBT பதிவு நிலையை உறுதிப்படுத்த உங்கள் LPG விநியோகஸ்தரை (Indane, Bharat Gas, or HP Gas) தொடர்பு கொள்ளலாம்.
அருகிலுள்ள ரேஷன் அலுவலகத்தைப் பார்வையிடவும்
உங்கள் விவரங்கள் புதுப்பிக்கப்படவில்லை என்றால், உங்கள் வீட்டின் அருகில் இருக்கும் ரேஷன் அலுவலகத்தைப் பார்வையிட்டு தகவலை சரிசெய்யவும் அல்லது புதுப்பிக்கவும்:
ஆதார் விவரங்கள்
வங்கி கணக்கு தகவல்
மொபைல் எண்
இவற்றை சரிபார்க்கப்பட்டு, தகுதியான பயனராக இருந்தால், ஹோலி மற்றும் தீபாவளி பண்டிகையின் போது இலவச சிலிண்டரை பெறுவீர்கள்.
சிலிண்டருக்கு தட்டுப்பாடு
இதனிடையே தமிழ்நாடு, மும்பை போன்ற மாநிலங்களில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டருக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் சூழல் உருவாகி இருப்பதாக முன்னதாக இன்று காலை செய்திகள் வெளியானது. இதில் சென்னையில் உள்ள IOC சிலிண்டர் நிரப்பும் நிறுவனத்தில் வணிக பயன்பாடு எரிவாயு சிலிண்டர் (19 கிலோ) விநியோகம் முழுமையாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் (14 கிலோ) விநியோகம் பாதியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அதுமட்டுமின்றி வணிக பயன்பாட்டிற்கான பயன்படுத்தப் படும் சமையல் எல்பிஜி சிலிண்டர் விநியோகம் முற்றிலுமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால், பெங்களூரில் உள்ள உணவகங்கள் மற்றும் ஹோட்டல்கள் இன்று முதல் மூடப்படுவதாக அம்மாநில ஹோட்டல் சங்கம் அறிவித்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
