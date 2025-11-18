English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • கஜகேசரி யோகம்: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்!

கஜகேசரி யோகம்: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்!

கஜகேசரி மற்றும் சௌபாக்ய யோகத்தால், மிதுனம், கடகம், கன்னி, துலாம் மற்றும் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொண்டு வரும் என நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 18, 2025, 01:59 PM IST
  • கஜகேசரி யோகம்
  • குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு பலன் தருகிறது
  • முழு விவரம்

விசுவாவசு கார்த்திகை 2-ஆம் நாளான இன்று செவ்வாய் கிழமை, சிவனுக்கு உகந்த தினமாக கருதப்படுகிறது. இந்த மாத சிவராத்திரி அனுசரிக்கப்படும் சிறப்பு நாளில் சந்திரன் துலாம் ராசியில் சுக்கிரனுடன் இரவும், பகலும் பயணித்து கலாநிதி யோகத்தை உருவாக்குகிறார். இதே சமயம் குரு, சந்திரனில் இருந்து பத்தாவது வீட்டிற்கு பெயர்ச்சி அடைந்து கஜகேசரி யோகத்தை உருவாக்குகிறார். சுவாதி நட்சத்திரத்தின் சேர்க்கையால் சௌபாக்ய யோகமும் உருவாகிறது. இந்த யோகங்களின் சங்கமம், மிதுனம், கடகம், கன்னி, துலாம் மற்றும் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டமான நாளாக அமையும் என ஜோதிட நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

தனிநபர் ஜாதக பலன்

கஜகேசரி யோகம், ஒருவரின் செல்வாக்கு, புகழ், தொழில் வளர்ச்சி ஆகியவற்றுக்கு உதவியாக இருக்கும். ஜோதிட நிபுணர்கள், இன்று உண்டாகும் கஜகேசரி மற்றும் பிற யோகங்கள் குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் வளர்ச்சி போன்ற சில பலன்களுக்கு வழிவகுக்கும்  என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். அப்படி எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கிறது என்பதை இங்கு பார்ப்போம். 

மிதுனம்

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அரசியல் ஆதாயங்கள், அரசு ஒப்பந்தங்கள், புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அதேபோல் அலுவலக பணியில் உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு, குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஒத்துழைப்பு நிறைவேறும். சட்ட வழக்குகள், நிலம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் சாதகமாக முடிவு பெறும். குழந்தைகள் சம்பந்தப்பட்ட நற்செய்தி வருமென ஜோதிடர்கள் கூறுகின்றனர்.

கடகம்

இந்த ராசிக்காரர்களின் படைப்பாற்றல் வெளிப்படும் ஒரு நாளாக இன்று அமையும். கலைத்துறையில் இருக்கும் நபர்கள் புகழ்பெறுவர். சுயதொழில், பணியிடத்தில் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு, சர்வதேச போக்கு, வெளிநாட்டு பயணங்கள், கடன் பிரச்சனைகளில் தீர்வு, வியாபார வருமானம் பெறும் வாய்ப்பு இருக்கிறது.

கன்னி

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று பல வெற்றிகள் கிடைக்கும். எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும், தடைகள் விலகும். தொழிலில் மேம்பாடு, பொருளாதார ஏற்றம், புதிய சொத்து வாங்கும் வாய்ப்பு, குடும்ப திருமண காரியங்கள் போன்றவற்றை சாதகமாக முடியும்.

துலாம்

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பதவி, மேலதிக பொறுப்புகள், கணக்கியல் மற்றும் மேலாண்மை பணியில் வெற்றி, பணியிட மாற்றம், அரசு பணியில் வசதி, குடும்பத்தில் மாற்றம் இனிதாக உள்ளது.

விருச்சிகம்

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தொழிலில் முன்னேற்றம், புதிய தொழில் தொடங்கும் வாய்ப்பு, கருத்துகள் முன்னுரிமை, கல்வி மற்றும் கற்பித்தலில் சாதனை, திருமண காரியம் சாதகமாக அமைவது, கடன் பிரச்சனைகள் தீர்வு மற்றும் ஆரோக்கிய முன்னேற்றம் அமையும். 

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

