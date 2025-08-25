விநாயகர் சதுர்த்தி ஸ்பெஷல் தீனி கொழுக்கட்டை! செய்வது எப்படி? சிம்பிள் டிப்ஸ்..

Ganesh Chaturthi 2025 Theeni Kozhukattai Recipe : அனைவரும் மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடும் விநாயகர் சதுர்த்தி பண்டிகை வெகுவிரைவில் வரவிருக்கிறது. இந்த நாளில் விநாயகர்தான் ஸ்பெஷல் என்றாலும், அவருக்கு பிடித்த பலகாரங்களும் மிகவும் ஸ்பெஷலாக இருக்கும். இதில் விநாயகருக்கு பிடித்த கொழுக்கட்டையும் அடக்கம். அதிலும் தீனி கொழுக்கட்டை எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷல்தான்.
தீனி கொழுக்கட்டை:
அரிசி மாவால் செய்யப்படும் இந்த கொழுக்கட்டை மாவுக்குள், தீனி வைத்து வேகவைத்து எடுப்பதற்கு பெயர்தான் தீனி கொழுக்கட்டை. தொட்டுப் பார்க்க மெத்து மெத்து என்று இருக்கும் இந்த கொழுக்கட்டையை செய்வதற்கு சரியான பதம் தேவைப்படும்.
மாவுக்கு தேவையான பொருட்கள்:
தேடி கொழுக்கட்டை செய்ய முதலில் அரிசி மாவு தேவை. அதற்கு தேவையான பொருட்கள் இதோ:
>அரிசி மாவு ஒரு கப்
>ஒரு ஸ்பூன் நெய்
>தேங்காய் துருவல் அரை கப்
>வெல்லம் அரைக்கப்
>ஏலக்காய் பொடி இரண்டு சிட்டிகை
>உப்பு ஒரு சிட்டிகை
இவை தேவை.
செய்வது எப்படி?
அகலமான பாத்திரத்தில் தண்ணீர் ஊற்றி கொதிக்க வைத்து, அதில் மாவை போட்டு கிளறவும். மாவு கெட்டியான பின்பு கொழுக்கட்டை பத்துக்கு பிசைய வேண்டும். முதலில் முத்து அல்லது கரண்டியை வைத்து கிளறுங்கள். மாவு ஆரிய பின்பு கை வைத்து பிசையலாம். இத்துடன் நெய் மற்றும் உப்பையும் சேர்த்து கிளறவும். நன்கு கிளறிய பிறகு, மாவு கெட்டியான பதத்திற்கு வந்து விடும்.
இசைந்த மாவை ஓரமாக வைத்துவிட்டு, உள்ளே வைக்கும் தீனி (பூரணம்) தயார் செய்ய வேண்டும். இதற்கு முதலில், கடாய் வைத்து அதில் நெய் விட்டு துருவிய தேங்காயை சேர்த்து வதக்கவும். இரண்டு நிமிடத்திற்கு பின்பு, இதில் வெள்ளம் சேர்த்து கிளற வேண்டும். கூடவே ஏலக்காய் சிட்டிகை சேர்த்துக் கொள்ளவும். நன்கு கிளறிய பின்பு இறக்கி விடலாம்.
கொழுக்கட்டை தயார்:
அசைந்த மாவில் கொழுக்கட்டை பிடித்து அதனுள் இந்த பூரணத்தை வைத்து நன்றாக மூடி, வேகவைக்க வேண்டும். பின்னர் இதை இட்லி வேக வைக்கும் பாத்திரத்தில் துணி கட்டி வேக வைக்கவும். வெந்தபின் கொழுக்கட்டையை பிள்ளையாருக்கு படைத்துவிட்டு நீங்களும் சாப்பிடலாம்.
