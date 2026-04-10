Gas Cylinder Booking: கேஸ் சிலிண்டர் விதியில் அதிரடி மாற்றம்! புதிய LPG ஃபார்முலா இதோ!

Gas Cylinder Booking : மேற்கு ஆசியப் போரினால் ஏற்பட்ட விநியோகப் பற்றாக்குறை நெருக்கடிக்கு மத்தியில், எல்பிஜி சிலிண்டர்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதற்காக அரசாங்கம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளைத் தொடர்ந்து எடுத்து வருகிறது. நுகர்வோருக்கான எல்பிஜி முன்பதிவு விதிகளை மாற்றியமைத்து, பிஎன்ஜி இணைப்புகளை ஊக்குவித்ததைத் தொடர்ந்து, அரசாங்கம் பல முக்கிய முடிவுகளை எடுத்து வருகிறது. அதன்படி இந்த முறை, மொத்தமாக வாங்காத வீட்டு உபயோக நுகர்வோருக்கான எல்பிஜி ஒதுக்கீட்டை அதிகரித்து, ஒரு புதிய ஃபார்முலாவை அரசாங்கம் வெளியிட்டுள்ளது.
புதிய எல்பிஜி (LPG) ஃபார்முலா:
பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கின் கூற்றுப்படி, தொழில்துறைப் பிரிவுகளுக்கு எல்பிஜி (LPG) விநியோகத்தை மேலும் எளிதாக்கும் வகையில், நேற்று முன்தினம் தாவது ஏப்ரல் 8-ஆம் தேதி ஒரு முக்கிய முடிவு எடுக்கப்பட்டது. அதன்படி, எரிபொருள் தேவையில் 70 சதவீதத்தை உள்நாட்டுப் பயன்பாடற்ற மொத்த நுகர்வோருக்கு ஒதுக்குவதென்றும்; மருந்து, உணவு, பாலிமர்கள், விவசாயம், பேக்கேஜிங், வர்ணங்கள், எஃகு மற்றும் பாதுகாப்புத் துறை சார்ந்த பொருட்கள் போன்ற முக்கியத் துறைகளுக்கு விநியோகத்தில் முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டது.
தற்போது நிலவிவரும் உலகளாவிய நெருக்கடிக்கு மத்தியிலும், இந்த நடவடிக்கை விநியோகச் சங்கிலி தடைகளைத் தடுக்கவும், அத்தியாவசியப் பொருட்களின் பற்றாக்குறையைத் தவிர்க்கவும், தொழில்துறை செயல்பாடுகளின் தொடர்ச்சியை உறுதி செய்யவும் உதவும் என அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
மொத்தமாகப் பயன்படுத்தாத உள்நாட்டு நுகர்வோர் (Non-Bulk Domestic Consumers) பயன்படுத்தும் LPG இணைப்பு குறித்த விவரங்கள்:
மொத்தமாகப் பெறாத உள்நாட்டு நுகர்வோர்கள், 5 கிலோ, 10 கிலோ அல்லது 14.2 கிலோ போன்ற சிறிய அளவிலான LPG சிலிண்டர்களைப் பயன்படுத்துவதில்லை; ஏனெனில், இவை பொதுவாக இந்தியக் குடும்பங்களாலோ அல்லது உள்நாட்டு நுகர்வோராலோ பயன்படுத்தப்படுபவையாகும்.
மொத்தமாகப் பெறாத உள்நாட்டு நுகர்வோர் என்போர், மிக அதிக கொள்ளளவு கொண்ட மற்றும் வலிமையான LPG சிலிண்டர்கள் தேவைப்படும் நிறுவனங்கள், தொழிற்சாலைகள் மற்றும் பெரிய வளாகங்களாவர். இந்தியாவின் மிகப்பெரிய எண்ணெய் விற்பனை நிறுவனமான 'Indian Oil'-ஆல் விற்பனை செய்யப்படும் 'Indane Gas' சேவையில், இதற்கான தயாரிப்பு 'Indane XTRATEJ' ஆகும்.
Indane XTRATEJ சிலிண்டர்கள் பொதுவாக அதிக எடையையும் உள்ளடக்கத்தையும் கொண்டவை. இவை 19 கிலோ, 47.5 கிலோ மற்றும் 425 கிலோ அளவுகளில் கிடைக்கின்றன. எனவே, வீட்டு உபயோக LPG சிலிண்டர்களுடன் ஒப்பிடுகையில் இவற்றின் விலையும் அதிகமாகவே உள்ளது.
இந்தியன் ஆயில் நிறுவனத்தின் கூற்றுப்படி, 'Indane XTRATEJ' என்பது பல்வேறு வணிக மற்றும் தொழில்துறைப் பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படும், சேர்க்கைப் பொருட்கள் (additives) செறிவூட்டப்பட்ட ஒரு LPG ஆகும். இந்தியன் ஆயில் நிறுவனத்தின் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு மையத்தில், அதிநவீன 'நானோ தொழில்நுட்பம்' வாயிலாக உருவாக்கப்பட்ட சேர்க்கைப் பொருட்களைக் கொண்டு இது மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. Indane XTRATEJ ஆனது தொழில்துறை மற்றும் வணிக நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே உருவாக்கப்பட்டுள்ளது; இது வீட்டு உபயோகத்திற்கு பயன்படுத்த முடியாது.
Indane XTRATEJ LPG சிலிண்டர்களை முன்பதிவு செய்வது எப்படி?
இணையதளத்தின்படி, XTRATEJ தற்போது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் மட்டுமே கிடைப்பதாக இந்தியன் ஆயில் (Indian Oil) தெரிவித்துள்ளது. இருப்பினும், நாடு முழுவதும் இதனை விற்பனைக்குக் கொண்டுவர அந்நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது. முன்பதிவு உள்ளிட்ட ஏதேனும் விசாரணைகளுக்கு, நீங்கள் 18002333555 என்ற கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்ணை அழைக்கலாம்.
ஏப்ரல் முதல் LPG சிலிண்டர் விலைகள் உயர்த்தப்பட்டன:
மத்திய கிழக்கு நெருக்கடியைத் தொடர்ந்து, ஏப்ரல் மாதத்தில், இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் 19 கிலோ எடையுள்ள எல்பிஜி (LPG) சிலிண்டர்களின் விலையை, மூன்றாவது முறையாக உயர்த்தியுள்ளது. இந்த விலை உயர்வானது கொல்கத்தா மற்றும் சென்னை போன்ற நகரங்களில் அதிகளவில் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில், மும்பை மற்றும் டெல்லி நகரங்களில் எல்பிஜி விலையானது சிலிண்டருக்குக் குறைந்தது ரூ. 196 என்ற அளவில் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
கொல்கத்தாவில், இந்த எரிவாயு சிலிண்டரின் விலை ரூ. 218 என்ற அளவில் அதிகபட்ச உயர்வைச் சந்தித்துள்ளது. மேலும், சென்னையில் எல்பிஜி (LPG) விலை ரூ. 203 உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், மும்பை மற்றும் டெல்லியில் எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை ரூ. 196 மற்றும் ரூ. 195.5 என்ற அளவில் உயர்ந்துள்ளது.
19 கிலோ எல்பிஜி (LPG) விலைகள், ஒரே மாதத்திற்குள் தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக உயர்ந்துள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அமெரிக்கா-இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் இடையிலான போரைத் தொடர்ந்து, மார்ச் 1, 2026 அன்று ஏற்கனவே சிலிண்டருக்கு ரூ. 28 முதல் ரூ. 31 வரை விலை உயர்த்தப்பட்டிருந்த நிலையில், மார்ச் 7 அன்று 19 கிலோ எல்பிஜி விலை சிலிண்டருக்கு ரூ. 114.5 உயர்த்தப்பட்டது.
45 நாட்கள் மற்றும் 25 நாட்களுக்கான LPG எரிவாயு சிலிண்டர் விதிகள்:
கடந்த மாதம், சுத்திகரிப்பு நிலையங்களின் உற்பத்தியை அதிகரித்தல், நகர்ப்புறங்களில் முன்பதிவு இடைவெளியை 21 நாட்களிலிருந்து 25 நாட்களாகவும், கிராமப்புறங்களில் 45 நாட்கள் வரையிலும் நீட்டித்தல், மற்றும் விநியோகத்திற்காக குறிப்பிட்ட துறைகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்தல் உள்ளிட்ட, விநியோகம் மற்றும் தேவை ஆகிய இரு தரப்புகளிலும் பல சீரமைப்பு நடவடிக்கைகளை அரசாங்கம் ஏற்கனவே அமல்படுத்தியுள்ளது.
பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சரின் சமீபத்திய தகவலின்படி, சாத்தியமான அனைத்து இடங்களிலும் குழாய் வழி இயற்கை எரிவாயு (PNG) பயன்பாடு தீவிரமாக ஊக்குவிக்கப்பட்டு வருகிறது. சமையல் எரிவாயு (LPG) மீதான சார்பைக் குறைக்கும் நோக்கில் தொடங்கப்பட்ட PNG இணைப்பு விழிப்புணர்வுப் பிரச்சாரத்தின் விளைவாக, 3.16 லட்சம் புதிய PNG இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும் படிக்க | LPG கேஸ் சிலிண்டர் பயன்படுத்துவோருக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! புதிய ரூல் வந்தாச்சி
மேலும் படிக்க | ஆதார் இருக்கா? 1 மணி நேரத்தில் கேஸ் சிலிண்டர் பெறலாம்.. எப்படி தெரியுமா?
