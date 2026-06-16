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ஒரே இரவில் பேய்களால் கட்டபட்ட கோவில்! 6 மணிக்கு மேல் நோ எண்ட்ரி..எங்க இருக்கு?

Ghost Temple : இந்தியாவில் இருக்கும் ஒரு சிவன் கோயில், பேய்களால் கட்டப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 16, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 03:38 PM IST
ஒரே இரவில் பேய்களால் கட்டபட்ட கோவில்! 6 மணிக்கு மேல் நோ எண்ட்ரி..எங்க இருக்கு?
Image Credit: Ghost Temple | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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ஒரே இரவில் பேய்களால் கட்டபட்ட கோவில்! 6 மணிக்கு மேல் நோ எண்ட்ரி..எங்க இருக்கு?
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