  • கம்மி விலையில் கோவா டூர்! கூடவே உடுப்பி - முருடேஸ்வரர் தரிசனம், சூப்பர் பேக்கேஜ்

கம்மி விலையில் கோவா டூர்! கூடவே உடுப்பி - முருடேஸ்வரர் தரிசனம், சூப்பர் பேக்கேஜ்

உங்களின் விஷலிஸ்ட் இல் கோவாக்கான பிளான் வைத்திருந்தால், இதோ சூப்பரான மற்றும் கம்மி விலையில் புதிய டூர் பேக்கேஜ் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 26, 2026, 12:33 PM IST
  • கம்மி விலையில் சுற்றுலா பேக்கேஜை வழங்குகிறது.
  • ஹைதராபாத் முதல் கோவா வரை
  • புதிய டூர் பேக்கேஜ்

கம்மி விலையில் கோவா டூர்! கூடவே உடுப்பி - முருடேஸ்வரர் தரிசனம், சூப்பர் பேக்கேஜ்

Goa, Udupi, Murudeshwar Tour: இந்தியாவில் பல பிரபலமான சுற்றுலாத் தலங்கள் உள்ளன. அதில் ஒன்று தான் கோவா. நான்கு நண்பர்கள் ஒன்று கூடினால், "கோவாவுக்குப் போவோம்" என்று தான் முதலில் கூடுவார்கள். குறிப்பாக கோடையில், பெரும்பாலானோர் ஒரு முறையாவது கோவா சென்றுவிடுவார்கள். நீங்கள் உங்களின் விஷலிஸ்ட் இல் கோவாக்கான பிளான் வைத்திருந்தால், இதோ சூப்பரான மற்றும் கம்மி விலையில் புதிய டூர் பேக்கேஜ் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது.

TGSRTC, ஹைதராபாத் முதல் கோவா வரை கம்மி விலையில் சுற்றுலா பேக்கேஜை வழங்குகிறது. இது கோவாவை மட்டுமல்ல, உடுப்பி மற்றும் முருதேஷ்வர் போன்ற புகழ்பெற்ற புனித யாத்திரைத் தலங்களையும் உள்ளடக்கியது. உடுப்பியில் ஸ்ரீ கிருஷ்ண மடம் உள்ளது. இங்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை நேரடியாகப் பார்க்க முடியாது, மாறாக 'கனகன கிண்டி' என்று அழைக்கப்படும் 9 துளைகள் கொண்ட ஜன்னல் வழியாக மட்டுமே காண முடியும். மேலும், மால்பே கடற்கரை, மேரிஸ் தீவு மற்றும் கபு கடற்கரை ஆகியவை உடுப்பியில் பார்க்கத் தகுந்தவை இடங்களில் ஒன்றாகும்.

மறுபக்கம் முருதேஷ்வர் கோயில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கோவில்களில் ஒன்றாகும். கர்நாடகாவின் உத்தர கன்னட மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள இந்த கோயில் பரமேஸ்வரர் தெய்வத்தைக் கொண்டுள்ளது. இந்த கோயில் அரபிக்கடலில் அமைந்துள்ளது. இது உலகின் இரண்டாவது பெரிய சிவன் சிலையைக் கொண்டுள்ளது. இங்கிருக்கும் சிவன் சிலை சுமார் 123 அடி உயரம் கொண்டது. இந்த கோயிலில் உள்ள ராஜகோபுரம் சுமார் 237.5 அடி உயரம் கொண்டது. கோயிலின் கோபுரம் 20 தளங்களுடன் கட்டப்பட்டுள்ளது. இதனால், முருதேஷ்வர் கோயில் உலகின் மிக உயரமான கோபுரங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது.

TGSRTC சிறப்பு சுற்றுலா தொகுப்பு பற்றி பேசுகையில், இந்த டூர் பயணம் பேருந்து மூலம் இயக்கப்படும். முதலில், பேருந்து கர்நாடகாவில் உள்ள குக்கே சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலை அடையும். பின்னர் உடுப்பி மற்றும் முருதேஷ்வர் வழியாக கோவாவை அடையும். கோவா சுற்றுப்பயணம் இரண்டு நாட்கள் நீடிக்கும். இதனால், பேருந்து கோவா சுற்றுப்பயணத்திலிருந்து நேரடியாக ஹைதராபாத்தை அடையும்.

ஒரு பயணிக்கான டிக்கெட் கட்டண விலை ரூ.5,130 ஆகும். இந்த சுற்றுலா தொடர்பான முழுமையான விவரங்களுக்கு, RTC அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளமான www.tgsrtcbus.in ஐ தொடர்பு கொள்ளலாம். மேலும் மற்ற விவரங்களுக்கு, 9391072283 மற்றும் 9063401072 என்ற தொலைபேசி எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

மேலும் படிக்க | கம்மி விலையில் ராஜஸ்தான் டூர்! இதோ சூப்பர் ட்ரிப்.. IRCTC பேக்கேஜ்

மேலும் படிக்க | ராஜஸ்தான் குடும்பச் சுற்றுலா: ஜெய்ப்பூர் முதல் ஜோத்பூர் வரை 6 நாள் பயணத் திட்டம்!

GoaHyderabad to Goa tourTGSRTCGoa packageUdupi

