தங்கம் ரூ. 30 ஆயிரத்தை எட்டும்.. இப்போதே தங்கத்தை வாங்கிடலாமா? ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் விளக்கம்

Anand Srinivasan About Gold Investment: தங்கம் விலை (Gold Rate) தொடர்ந்து சரிவை கண்டு வருகிறது. கடந்த இரண்டு மாதமாகவே ஏற்ற இறக்கமாகதான் இருந்து வருகிறது. பல நாட்கள் கழித்து இன்றுதான் (ஏப்ரல் 01) தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்து இருக்கிறது. அதாவது ஒரு பவுன் தங்கம் ரூ. 3040 உயர்ந்து உள்ளது. அதன்படி ஒரு கிராம் தங்கம் 22 கிரேட் ரூ. 14,050க்கும் ஒரு பவுன் ரூ. 1,12,400க்கும் விற்பனை ஆகிறது. இன்று திடீரென உயர்ந்து இருந்தாலு, வரும் நாட்களில் குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தங்கம் குறித்து ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன்
தங்கம் விலை குறைந்து வரும் காரணத்தினால், மக்கள் பலரும் தங்கம் வாங்க நகை கடைகளில் குவிந்து வருகின்றனர். அதே நேரத்தில் சிலர் இன்னும் தயக்கத்திலேயே உள்ளனர். தற்போது வாங்கலாமா? இல்லை வரும் நாட்களில் நிலவரத்தை பார்த்துவிட்டு வாங்கலாமா என்ற குழுப்பத்தில் உள்ளனர். இந்த நிலையில், பிரபல பொருளாதார வல்லுநர் ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் (Anand Srinivasan) இது குறித்து பேசி இருக்கிறார்.
அவசியம் என்றால் தங்கம் வாங்கவும்
யூடியூப் சேனலில் பேசிய ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் (Anand Srinivasan), தங்கத்தை வாங்கி லாக்கரில் வைக்க விரும்புபவர்கள், தற்போது தாராளமாக வாங்கலாம். சிலர் நான் ரூ. 5,000க்கு தங்கம் வங்கினேன். தற்போது ரூ. 13,000க்கு வாங்க வேண்டுமா? என கேட்கிறார்கள். இப்போது 13,000 ரூபாய்க்கு வாங்க யோசிப்பவர்களுக்கு நான் ஒரு கேட்கிறேன். நாளை ஒரு கிராம் தங்கத்தை ரூ. 2,000க்கு வாங்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படும். நான் புரியும்படி சொல்கிறேன். தற்போது உங்களுக்கு தங்கம் அவசியம் என்றால் வாங்குங்கள். இல்லையென்றால் தேவையில்லை. வாங்க வேண்டாம்.
ரூ. 30,000 வரை தங்கம் உயரும்
தற்போது தங்கம் போதிய செக்யூரிட்டி தரும் அளவிற்கு இருக்கிறதா என்பதை பொறுத்து வாங்குங்கள். அடுத்த தலைமுறைக்கு தங்கத்தை சேர்க்க விரும்பினால் வாங்குகள். இல்லையென்றால் இனி வரும் காலங்களில் தங்கம் விலை பல மடங்கு எகிறும். 10 ஆண்டுக்கு பிறகு ஒரு கிராம் தங்கமே ரூ. 30 ஆயிரம் வரை செல்லும். 5 ஆண்டுகளில் ரூ. 20,000 தாண்டி இருக்கும் என நான் நினைக்கிறேன். அதேசமயம் தங்கம் குறையுமா? எந்த அளவிற்கு குறையும் என்பதை சொல்ல முடியாது. எனவே குறைந்தால் வாங்குங்கள். அதுவே சரியான முடிவாக இருக்கும்.
பொருளாதாரத்தை மனதில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்
அதேபோல் தங்கத்தை வாங்க நினைப்பவர்கள் தங்களின் பொருளாதாரத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டு செயல்பட வேண்டும். உங்களின் பொருளாதாரத்தை வைத்தே தங்கத்தை வாங்கும் முடிவை எடுக்க வேண்டும். வீட்டில் கல்யாணம் இருக்கிறது என்றால் தங்கம் வாங்கலாம். இப்போது இல்லை என்றாலும் வர இருக்கும் திருமணத்திற்கு இப்போதே வாங்கினாலும் சரி என கூறினார்.
ஓராண்டுக்கு மட்டும் தங்கத்தை வாங்கி வைத்திருக்கலாமா?
மேலும், ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசனிடம், ஓர் ஆண்டுக்கு மட்டும் தங்கத்தை வைக்க நினைப்பவர்கல் தங்கம் வாங்கலாமா என கேட்கப்பட்டது. அதற்கு பதில் அளித்த அவர், அப்படி எல்லாம் சொல்ல முடியாது. ஈரான் - அமெரிக்கா இடையேயான போர் இன்னும் 6 மாதங்கள் நீட்டித்தால் என்ன செய்ய முடியும். எனவே ஓராண்டுக்கு என சொல்ல முடியாது. அதேசமயம், 3 ஆண்டுகள் தங்கத்தை வாங்கி வைத்திருப்பேன் என்றால், தற்போது தாராளமாக தங்கம் வாங்கலாம் என கூறினார்.
