தங்கம் விலை சரிவு வெறும் ஏமாற்றமா? இப்போ வங்கலாமா? ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் விளக்கம்

தங்கம் விலை தொடர்ந்து சரிவை கண்டு வரும் நிலையில், இன்னும் விலை குறையுமா? அதன் எதிர்கால நிலை எப்படி இருக்கும்? என்பது குறித்து பிரபல பொருளாதார நிபுனர் ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் விரிவாக விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
தொடர்ந்து சரியும் தங்கம் விலை - என்ன காரணம்?
கடந்த ஒரு வாரத்தில், தங்கம் விலையில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் நீடித்து வருகிறது. பெரிய அளவில் விலை குறையவில்லை என்றாலும், ஓரளவு சரிந்துள்ளது. ஏப்ரல் 17 ஆம் தேதி கிராமுக்கு ரூ. 164 குறைந்து தங்கம், அடுத்த நாள் ஏப்ரல் 18 அன்று அதே அளவு உயர்ந்தது. பின்னர் ஏப்ரல் 20, 22, மற்றும் 23 ஆம் தேதிகளில் மொத்தமாக கிராமுக்கு ரூ. 218 வரை குறைந்துள்ளது. தற்போதைய நிலவரப்படி, 24 கரட் தங்கம் ஒரு கிராமுக்கு ரூ.15,448 ஆகவும், அதுவே 22 கரட் தங்கம் ஒரு கிராமுக்கு ரூ. 14,160 ஆகவும் விற்பனையாகிறது.
இந்த சூழலில், தங்கம் விலை மீண்டும் குறையுமா? என்ற கேள்வி பொதுமக்கள் இடையே எழுந்துள்ளது. இது தொடர்பாக பேசிய உள்ள ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் தங்க விலை குறுகிய காலத்தில் ஏற்றத்தாழ்வுகளை காண்பது சாதாரணம் என தெரிவித்தார். பொதுவாக உலகளாவிய பொருளாதார நிலையில், அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு, பணவீக்கம் மற்றும் அரசியல் பதற்றங்கள் போன்ற காரணிகளே தங்கத்தின் விலையை தீர்மானிக்கின்றன என கூறிய அவர், உலகளவில் நிலவும் அசாதாரண சூழல் தங்கத்தின் மீது முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கை அதிகரிப்பதால், விலை மீண்டும் உயர வாய்ப்பு உள்ளதாக அவர் கூறினார்.
தங்கம் விலை மேலும் குறையுமா? ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் விளக்கம்
இது தொடர்பாக யூடியூப்பில் பேசிய அவர், சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் விலை குறைந்திருந்தாலும், இந்தியாவின் ரூபாய் மதிப்பு அழுத்தத்தில் இருப்பதால், இங்கு தங்கம் விலை பெரிய அளவில் குறையவில்லை. சர்வதேச மார்க்கெட்டால் தங்கம் விழுந்திருந்தது. அதனால் இங்கும் தங்கம் குறையும் என நினைத்தேண். அனால் ரூ. 50 தான் குறைந்திருக்கிறது. 24 கேரட் தங்கம் ரூ. 55 தான் விழுந்திருக்கிறது. எப்போதும் சொல்வது போல, ரூபாய் மதிப்பு குறையும் போது தங்கம் கில்லி மாதிரி உயரும். இப்போதும் சர்வதேச அளவில் விலை குறைந்தாலும், இந்தியாவில் குறையாமல் பிடிமானமாக இருப்பதையே இது காட்டுகிறது என்றார்.
தங்கம் வாங்கும்போது கவனம் - நிபுணர் எச்சரிக்கை
தங்கம் ஆபத் பாண்டவன். அதனால் எப்போதும் கோல்டை பத்தமாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள். இன்னொரு மேட்டர் சொல்லறேன்,அரசுக்கு தங்கம் பதுக்குவது பிடிக்காது என்பதால் தங்கம் வாங்குபவர்கள் முறையான பில் மற்றும் சான்றிதழுடன் (With Bill) வாங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார். சட்டப்பூர்வமாக வாங்கிய தங்கத்தை பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்வது நல்லது என ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் கூறினார்.
தங்கம் விலை ஏன் இந்தியாவில் பெரிய அளவில் குறையவில்லை
சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் விலை விழுந்திருந்தாலும், இந்தியாவில் ரூபாய் மதிப்பு அழுத்தத்தில் இருப்பதால், தங்கம் விலை பெரிய அளவில் குறையவில்லை. எனவே, வரும் நாட்களில் தங்கம் விலை பெரிய வீழ்ச்சியை சந்திக்காது என்பதை அவர் விழுந்த கில்லி இங்கே விழாமல் மேலே இருக்கிறது என்ற உதாரணத்தின் மூலம் குறிப்பிட்டார்.
விலை அதிகரிக்கவே வாய்ப்பு
அமெரிக்க பெடரல் வங்கியின் வட்டி குறைப்பு நடவடிக்கைகளை பொறுத்து, இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் தங்கம் விலை இன்னும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக அவர் சமீபத்திய உரையாடல்களில் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், தங்கம் விலை குறைந்தாலும் அது தற்காலிகமானதே என்பதால், விலை குறையும் போதெல்லாம் சிறுக சிறுக சேமிப்பதே புத்திசாலித்தனம் என அவர் பரிந்துரைக்கிறார்.
Digital Gold vs Physical Gold - எது சிறந்தது?
Gold BeES போன்ற டிஜிட்டல் முதலீடுகளை விட இப்போது இருக்கும் சூழலில் பிசிக்கல் கோல்ட் (Physical Gold) அதாவது நகையாகவோ அல்லது நாணயமாகவோ வாங்குவதே சிறந்தது என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார்.
