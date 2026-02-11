English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
தங்க நகைச் சீட்டு போடுறீங்களா? அப்போ இதை `நோட்' பண்ணுங்க

தங்க நகை சீட்டு முடிந்து நகை வாங்கும்போது, உங்கள் பட்ஜெட்டைத் தாண்டி அதிக சேதாரம் உள்ள நகைகளைத் தேர்வு செய்தால், நீங்கள் கூடுதலாகப் பணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 11, 2026, 01:33 PM IST
கடந்த சில மாதங்களாகவே தங்கத்தின் விலை ஏறிக் கொண்டே இருக்கிறது. ஒருபக்கம் தங்கத்தில் விலை ஏறுகிறது என்றாளல், மறுபக்கம் வெள்ளி புதிய உச்சத்தை எட்டி வருகிறது. அந்த வகையில் தொடர்ந்து எழுச்சியை கண்ட தங்கத்தில் விலையில் சற்று நிவாரணம் கிடைத்துள்ளது. அதன்படி சென்னையில் இன்று (பிப்ரவரி 11) ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.160 உயர்ந்து ரூ.1 லட்சத்து 16 ஆயிரத்து 800-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. 

தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.20 உயர்ந்து ரூ.14,600க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. நேற்று முன் தினம் தங்கம் சவரனுக்கு ரூ.1,840 உயா்ந்து ரூ.1, 17, 200-க்கு விற்பனையானது. அதேசமயன் நேற்று கிராமுக்கு ரூ.70 குறைந்து ரூ.14,580-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.560 குறைந்து ரூ. 1, 16, 640-க்கும் விற்பனையானது.

அதேசமயம் வெள்ளி விலை பற்றி பேசுகையில்.. தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாக எவ்வித மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ.300-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.3 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

இதனிடையே நீங்கள் தங்கத்தில் முதலீடு செய்ய நகை சீட்டு போடுகிறீர்கள் என்றால், இந்த செய்தியை கட்டாயம் ஒருமுறை படிக்கவும்.

தங்க நகைகளை விற்பனை செய்யும் பெரும்பாலான நகைக்கடைக்காரர்கள் நகை சேமிப்பு திட்டத்தை வைத்திருப்பார்கள். இந்த நகை சீட்டில் சேருவதற்காக நகை கடைக்காரர்கள் பல்வேறு பரிசு பொருட்களை இலவசமாக வழங்குவார்கள். இது மக்களை சீட்டு போட வைக்க செய்யப்படும் தந்திரம் என்று தான் கூற வேண்டும். ஆனால் இந்த பரிசு பொருட்களுக்காக மட்டும் நகை சேமிப்பு திட்டத்தில் மக்கள் சேரக்கூடாது. மாறாக நகைக்கடையில் வழங்கப்படும் சீட்டு திட்டத்தின் சரியான விதிமுறைகள் என்ன என்பதை கட்டாயம் தெரிந்திருக்க வேண்டும். 

* நகை சீட்டு திட்டத்தில் எத்தனை மாதம் பணம் செலுத்த வேண்டும். 
* எத்தனை மாதத்துக்கு பிறகு திட்டம் மெச்சூரிட்டி அடையும். 
* இடையில் சீட்டின் பணத்தை செலுத்தாமல் போனால், அதுவரை செலுத்திய பணம் கிடைக்குமா? என்பதை அறிந்திருக்க வேண்டும். 
* நகை சீட்டு திட்டம் மெச்சூரிட்டி அடைந்த பிறகு தங்கமாக கிடைக்குமா அல்லது பணமாக கிடைக்குமா அறிந்திருக்க வேண்டும். 
* நகைச் சீட்டு திட்டத்தில் எந்த வகையான நகைகளை வாங்க முடியும், தங்க காசுகள் வாங்க முடியா? என்பதை தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
* முக்கியமான செய்கூலி செலுத்த வேண்டுமா? சேராதம் இருக்குமா? என்பதை கவனிக்க வேண்டும்.

பெரும்பாலான பெரிய நகைக்கடைகள் 2 வகையான சேமிப்பு திட்டங்களை வைத்துள்ளன. 

ஒன்று நாம் செலுத்து தொகையில் நகையை வாங்கி கொள்ளலாம் 
மற்றொன்று நாம் ஒவ்வொரு மாதமும் செலுத்தும் தொகை தங்கத்தின் மதிப்பில் வரவு வைக்கப்படும். 

நகை சீட்டு திட்டத்தின் முடிவில் இந்த இரண்டு சேமிப்பு திட்டத்தில் எது லாபமாக உள்ளதோ அதை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம். 

தங்க நகை சேமிப்பு திட்டத்தில் நகை வாங்கினாலும் கட்டாயம் ஹால்மார்க் முத்திரை இருக்கிறதா என்பதை சரிப்பார்க்கவும். அதேபோல் முனவு கூறியது போல நாம் முதலீடு செய்யும் நகை சீட்டு திட்டத்தில் சேதாரம் எவ்வளவு இருக்கும் என்பது முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டும். 

ஏனெனில் சில நகைக்கடைகள் அதிகபட்சமாக 18% வரை சேதாரம் போடுவார்கள். அதாவது 18 சதவிகிதத்துக்கு மேல் சேதாரம் இருக்கும் நகைகளை தேர்ந்தெடுக்கும் போது, கையிலிருந்து பணத்தை செலுத்த வேண்டியிருக்கும். இதனால் நகை சீட்டு போடும் போது இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து விதிமுறைகளையும் கட்டாயம் ஒருமுறை சரிப்பார்த்துக் கொள்ளவும்.

