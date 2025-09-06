English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

IRCTC Navratri Tour: அசத்தலான ஆன்மீக பயணம், ₹2200க்கு IRCTC சிறப்பு டூர் பேக்கேஜ்

IRCTC Navratri Tour Package: ஐ.ஆர்.சி.டி.சி நவராத்திரி டூர் பேக்கேஜில் நான்கு ஜோதிர்லிங்கங்கள் மற்றும் ஒற்றுமைக்கான சிலையை (Statue of Unity) காணலாம்.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 6, 2025, 08:47 PM IST
  • தொகுப்பு விவரங்கள் மற்றும் ரயில் பயணம்
  • யாத்திரையின் முக்கிய இடங்கள்
  • இருக்கைகள் மற்றும் கட்டண விவரம்

Trending Photos

ஒரே நாளில் சனி பெயர்ச்சி, சந்திர கிரகணம்: 12 ராசிகளுக்கு எப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்கும்
camera icon13
Chandra Grahanam
ஒரே நாளில் சனி பெயர்ச்சி, சந்திர கிரகணம்: 12 ராசிகளுக்கு எப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்கும்
ரஜினிகாந்த் பாடிய ஒரே பாடல்! அதன் பிறகு மைக்கே தொடல..எந்த பாடல் தெரியுமா?
camera icon7
rajinikanth
ரஜினிகாந்த் பாடிய ஒரே பாடல்! அதன் பிறகு மைக்கே தொடல..எந்த பாடல் தெரியுமா?
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வ மழை, அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon8
Guru Peyarchi
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வ மழை, அனைத்திலும் வெற்றி
ரோகித் சர்மாவின் முன்னாள் காதலி.. அவரை விட 12 வயது மூத்தவர்.. இப்படி பண்ணிட்டாரே!
camera icon10
Rohit Sharma
ரோகித் சர்மாவின் முன்னாள் காதலி.. அவரை விட 12 வயது மூத்தவர்.. இப்படி பண்ணிட்டாரே!
IRCTC Navratri Tour: அசத்தலான ஆன்மீக பயணம், ₹2200க்கு IRCTC சிறப்பு டூர் பேக்கேஜ்

IRCTC Navratri Tour Package: நவராத்திரி நேரம் நம் நாட்டில் ஆன்மீகம் மற்றும் பக்தியின் சிறப்பு பருவமாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த முறை ஐ.ஆர்.சி.டி.சி பக்தர்களுக்காக ஒரு சிறப்பு தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, இதில் நீங்கள் நான்கு முக்கிய ஜோதிர்லிங்கங்களையும் உலகின் மிக உயரமான சிலையான ஒற்றுமைக்கான சிலையையும் காண வாய்ப்பை பெறுவார்கள். அதுவும் ரூ.2200 க்கு தரிசிக்கலாம். இந்தப் பயணம் ஒன்பது நாட்கள் நீடிக்கும். இந்த தொகுப்பின் நோக்கம் பக்தர்களுக்கு வசதியான மற்றும் மறக்கமுடியாத அனுபவத்தை வழங்குவதாகும், இதில் ரயில் பயணம், ஹோட்டல், உணவு மற்றும் உள்ளூர் போக்குவரத்து ஆகியவை அடங்கும். குறிப்பாக குறைந்த நேரத்திலும் பட்ஜெட்டிலும் ஒரு பெரிய ஆன்மீக பயணத்தை மேற்கொள்ள விரும்புவோருக்கு இந்த தொகுப்பு சிறப்பான தேர்வாகும்.

Add Zee News as a Preferred Source

தொகுப்பு விவரங்கள் மற்றும் ரயில் பயணம்

அக்டோபர் 25 முதல் தொடங்கும் இந்த நவராத்திரி தொகுப்பின் கீழ் பாரத் கௌரவ் சுற்றுலா ரயிலை இயக்க ஐ.ஆர்.சி.டி.சி முடிவு செய்துள்ளது. இந்த ரயில் மத்தியப் பிரதேசம் மற்றும் குஜராத்தில் உள்ள முக்கிய மதத் தலங்களுக்கு பயணிகளை அழைத்துச் செல்லும். இந்த தொகுப்பு பஞ்சாப், ஹரியானா மற்றும் டெல்லியைச் சேர்ந்த பயணிகளுக்கு மிகவும் வசதியானது, ஏனெனில் ரயில் பல முக்கிய நிலையங்களில் நிற்கிறது. இந்தப் பயணம் அமிர்தசரஸில் இருந்து தொடங்கி, ஜலந்தர் நகரம், லூதியானா, சண்டிகர், அம்பாலா கன்டோன்மென்ட், குருக்ஷேத்ரா, கர்னல், பானிபட், சோனிபட், டெல்லி கன்டோன்மென்ட் மற்றும் ரேவாரி ஆகிய இடங்களில் ரயில் நிற்கிறது.

யாத்திரையின் முக்கிய இடங்கள்

பயணம் உஜ்ஜயினிலிருந்து தொடங்குகிறது, அங்கு மகாகாலேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கத்தையும் ஓம்காரேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கத்தையும் தரிசிக்கலாம். பின்னர் ரயில் குஜராத்தில் உள்ள கெவாடியாவை நோக்கி நகர்கிறது, அங்கு நீங்கள் ஒற்றுமைக்கான சிலையைக் காணலாம். இது உலகின் மிக உயரமான சிலையாகும், மேலும் இது ஒற்றுமையின் அடையாளமாகக் கருதப்படுகிறது.

பின்னர் பயணம் துவாரகாவை நோக்கி நகர்கிறது, அங்கு துவாரகாதீசர் கோயில் மற்றும் நாகேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கத்தைப் பார்வையிடலாம். பயணத்தின் கடைசி நிறுத்தம் சோம்நாத் ஆகும், அங்கு இந்த ஆன்மீக பயணம் சோம்நாத் ஜோதிர்லிங்கத்தை தரிசனம் செய்வதன் மூலம் நிறைவடைகிறது.

இருக்கைகள் மற்றும் கட்டணம்

ரயிலில் பயணிகளுக்கு வெவ்வேறு விருப்பங்கள் உள்ளன. ஸ்லீப்பர் வகுப்பில் 640 இருக்கைகளும், 3AC-யில் 70 இருக்கைகளும், 2AC-யில் 52 இருக்கைகளும் உள்ளன. தொகுப்பு கட்டணம் பின்வருமாறு:

-ஸ்லீப்பர் வகுப்பு: ஒரு நபருக்கு ரூ.19,555

-3AC: ஒரு நபருக்கு ரூ.27,815

-2AC: ஒரு நபருக்கு ரூ.39,410

இந்த தொகுப்பில் ரயில் டிக்கெட்டுகள், ஹோட்டல்கள், உணவு மற்றும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் உள்ளூர் போக்குவரத்து வசதிகள் வழங்கப்படும். பயணிகளுக்கு ஏசி மற்றும் ஏசி அல்லாத பேருந்துகளும் ஏற்பாடு செய்துத் தரப்படும்.

முன்பதிவு மற்றும் பிற தகவல்கள்

பயணத்தில் பயணிக்க விரும்பினால் ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா வலைத்தளத்தைப் பார்வையிடுவதன் மூலமோ அல்லது சண்டிகர் மற்றும் புது டெல்லியில் உள்ள ஐஆர்சிடிசி அலுவலகங்களைத் தொடர்புகொள்வதன் மூலமோ முன்பதிவு செய்யலாம். 

மேலும் படிக்க | IRCTC சார்தாம் யாத்திரை... கம்மி பட்ஜெட்டில் பத்ரி கேதார் செல்லலாம்

மேலும் படிக்க | கோவா டூர் செல்ல பிளானா... கம்மி பட்ஜெட்.. ஐஆர்சிடிசி புதிய அறிவிப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
IRCTCIndian RailwaysSpiritual JourneyjyotirlingamIRCTC Navratri Tour Package

Trending News