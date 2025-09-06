IRCTC Navratri Tour: அசத்தலான ஆன்மீக பயணம், ₹2200க்கு IRCTC சிறப்பு டூர் பேக்கேஜ்

IRCTC Navratri Tour Package: நவராத்திரி நேரம் நம் நாட்டில் ஆன்மீகம் மற்றும் பக்தியின் சிறப்பு பருவமாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த முறை ஐ.ஆர்.சி.டி.சி பக்தர்களுக்காக ஒரு சிறப்பு தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, இதில் நீங்கள் நான்கு முக்கிய ஜோதிர்லிங்கங்களையும் உலகின் மிக உயரமான சிலையான ஒற்றுமைக்கான சிலையையும் காண வாய்ப்பை பெறுவார்கள். அதுவும் ரூ.2200 க்கு தரிசிக்கலாம். இந்தப் பயணம் ஒன்பது நாட்கள் நீடிக்கும். இந்த தொகுப்பின் நோக்கம் பக்தர்களுக்கு வசதியான மற்றும் மறக்கமுடியாத அனுபவத்தை வழங்குவதாகும், இதில் ரயில் பயணம், ஹோட்டல், உணவு மற்றும் உள்ளூர் போக்குவரத்து ஆகியவை அடங்கும். குறிப்பாக குறைந்த நேரத்திலும் பட்ஜெட்டிலும் ஒரு பெரிய ஆன்மீக பயணத்தை மேற்கொள்ள விரும்புவோருக்கு இந்த தொகுப்பு சிறப்பான தேர்வாகும்.
தொகுப்பு விவரங்கள் மற்றும் ரயில் பயணம்
அக்டோபர் 25 முதல் தொடங்கும் இந்த நவராத்திரி தொகுப்பின் கீழ் பாரத் கௌரவ் சுற்றுலா ரயிலை இயக்க ஐ.ஆர்.சி.டி.சி முடிவு செய்துள்ளது. இந்த ரயில் மத்தியப் பிரதேசம் மற்றும் குஜராத்தில் உள்ள முக்கிய மதத் தலங்களுக்கு பயணிகளை அழைத்துச் செல்லும். இந்த தொகுப்பு பஞ்சாப், ஹரியானா மற்றும் டெல்லியைச் சேர்ந்த பயணிகளுக்கு மிகவும் வசதியானது, ஏனெனில் ரயில் பல முக்கிய நிலையங்களில் நிற்கிறது. இந்தப் பயணம் அமிர்தசரஸில் இருந்து தொடங்கி, ஜலந்தர் நகரம், லூதியானா, சண்டிகர், அம்பாலா கன்டோன்மென்ட், குருக்ஷேத்ரா, கர்னல், பானிபட், சோனிபட், டெல்லி கன்டோன்மென்ட் மற்றும் ரேவாரி ஆகிய இடங்களில் ரயில் நிற்கிறது.
யாத்திரையின் முக்கிய இடங்கள்
பயணம் உஜ்ஜயினிலிருந்து தொடங்குகிறது, அங்கு மகாகாலேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கத்தையும் ஓம்காரேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கத்தையும் தரிசிக்கலாம். பின்னர் ரயில் குஜராத்தில் உள்ள கெவாடியாவை நோக்கி நகர்கிறது, அங்கு நீங்கள் ஒற்றுமைக்கான சிலையைக் காணலாம். இது உலகின் மிக உயரமான சிலையாகும், மேலும் இது ஒற்றுமையின் அடையாளமாகக் கருதப்படுகிறது.
பின்னர் பயணம் துவாரகாவை நோக்கி நகர்கிறது, அங்கு துவாரகாதீசர் கோயில் மற்றும் நாகேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கத்தைப் பார்வையிடலாம். பயணத்தின் கடைசி நிறுத்தம் சோம்நாத் ஆகும், அங்கு இந்த ஆன்மீக பயணம் சோம்நாத் ஜோதிர்லிங்கத்தை தரிசனம் செய்வதன் மூலம் நிறைவடைகிறது.
இருக்கைகள் மற்றும் கட்டணம்
ரயிலில் பயணிகளுக்கு வெவ்வேறு விருப்பங்கள் உள்ளன. ஸ்லீப்பர் வகுப்பில் 640 இருக்கைகளும், 3AC-யில் 70 இருக்கைகளும், 2AC-யில் 52 இருக்கைகளும் உள்ளன. தொகுப்பு கட்டணம் பின்வருமாறு:
-ஸ்லீப்பர் வகுப்பு: ஒரு நபருக்கு ரூ.19,555
-3AC: ஒரு நபருக்கு ரூ.27,815
-2AC: ஒரு நபருக்கு ரூ.39,410
இந்த தொகுப்பில் ரயில் டிக்கெட்டுகள், ஹோட்டல்கள், உணவு மற்றும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் உள்ளூர் போக்குவரத்து வசதிகள் வழங்கப்படும். பயணிகளுக்கு ஏசி மற்றும் ஏசி அல்லாத பேருந்துகளும் ஏற்பாடு செய்துத் தரப்படும்.
முன்பதிவு மற்றும் பிற தகவல்கள்
பயணத்தில் பயணிக்க விரும்பினால் ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா வலைத்தளத்தைப் பார்வையிடுவதன் மூலமோ அல்லது சண்டிகர் மற்றும் புது டெல்லியில் உள்ள ஐஆர்சிடிசி அலுவலகங்களைத் தொடர்புகொள்வதன் மூலமோ முன்பதிவு செய்யலாம்.
