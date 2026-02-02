English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • விவசாயிகளுக்கு அடிச்சது ஜாக்பாட், ரேஷனில் கேழ்வரகு, மத்திய அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

விவசாயிகளுக்கு அடிச்சது ஜாக்பாட், ரேஷனில் கேழ்வரகு, மத்திய அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

ரேஷன் கடைகளில் கேழ்வரகு கொள்முதல் செய்வதை குறித்து மத்திய அரசு வெளியிட்ட அறிவிப்பின் மூலம், இனி ஏழை எளிய குடும்ப மக்களுக்கு குறைந்த விலையில் சத்தான உணவு கிடைக்கும். எனவே திட்டத்தின் முழுமையான விவரத்தை இங்கே காணலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 2, 2026, 09:26 AM IST
  • கேழ்வரகு கொள்முதல் செய்வதை குறித்து மத்திய அரசு திட்டம்
  • சிறுதானியங்களை கட்டாயம் சேர்க்க மத்திய அரசு உத்தரவு
  • 6453 மெட்ரிக் டன் கேழ்வரகு கொள்முதல் செய்யப்பட்டது.

Trending Photos

நெட்ஃப்ளிக்ஸில் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய 7 கொரியன் தொடர்கள்! மிஸ் பண்ணிடாதீங்க..
camera icon7
Korean Dramas
நெட்ஃப்ளிக்ஸில் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய 7 கொரியன் தொடர்கள்! மிஸ் பண்ணிடாதீங்க..
அரசு ஊழியர்கள் இந்த ஆடை கட்டாயம் அணிய வேண்டாம்: மாநில அரசு உத்தரவு!
camera icon6
Khadi
அரசு ஊழியர்கள் இந்த ஆடை கட்டாயம் அணிய வேண்டாம்: மாநில அரசு உத்தரவு!
பக்கவாதம் ஏன் ஏற்படுகிறது? அறிகுறிகள் என்ன.. முழு விவரம்
camera icon7
stroke
பக்கவாதம் ஏன் ஏற்படுகிறது? அறிகுறிகள் என்ன.. முழு விவரம்
எம்.எஸ்.தோனி To ரோகித் சர்மா: டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற கேப்டன்கள் யார் யார்?
camera icon8
T20 World Cup
எம்.எஸ்.தோனி To ரோகித் சர்மா: டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற கேப்டன்கள் யார் யார்?
விவசாயிகளுக்கு அடிச்சது ஜாக்பாட், ரேஷனில் கேழ்வரகு, மத்திய அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

ரேஷன் கடைகளில் கேழ்வரகு கொள்முதல் செய்வதை குறித்து மத்திய அரசு வெளியிட்ட அறிவிப்பின் மூலம், இனி ஏழை எளிய குடும்ப மக்களுக்கு குறைந்த விலையில் சத்தான உணவு கிடைக்கும். மேலும் குழந்தைகளுக்கும் தேவையான சத்துக்கள் கிடைக்கும். திட்டத்தின் முழுமையான விவரத்தை இங்கே காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

குழந்தைகளுக்கு தற்போது போதுமான அளவு ஊட்டச்சத்துக்கள் கிடைக்காமல் இருக்கும் நிலையில், தற்போது ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த கம்பு, ராகி போன்ற சிறுதானியங்களின் தேவை மக்களிடையே அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக ஏழை மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் தற்போது மத்திய அரசு ரேஷன் கடைகளில் கேழ்வரகு விநியோகம் செய்ய உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அதன்படி ராணுவ வீரர்களின் உணவுப் பட்டியலில் தற்போது சிறுதானியங்களை கட்டாயம் சேர்க்க மத்திய அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. எனவே இனி ராணுவ வீரர்களுக்கான உணவில் சத்து நிறைந்த சிறுதானியங்களை மத்திய அரசு சேர்த்துள்ளது. அதுமட்டுமின்றி தமிழக அரசு ரேஷன் கடைகள் மூலம் கேழ்வரகு வழங்கத் திட்டமிட்டுள்ளது, மேலும் இதற்கான பணிகளும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த முயற்சி தற்போது மாநிலங்களிலும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதனிடையே தமிகழ்த்தில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் மொத்தம் 3578 விவசாயிகளிடமிருந்து சுமார் 6453 மெட்ரிக் டன் கேழ்வரகு கொள்முதல் செய்யப்பட்டது. அதுமட்டுமின்றி இதன் மூலம் விவசாயிகளுக்கு ரூ.26.48 கோடி வழங்கப்பட்டதாக தமிழக உணவுத்துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி தெரிவித்து இருந்தார்.

மேலும் 2025-2026 கொள்முதலில், கிருஷ்ணகிரி, சேலம், தருமபுரி மற்றும் தருமபுரி ஆகிய மாவட்டங்களில் 6000 மெட்ரிக் டன் கொள்முதல் செய்ய அரசு இலக்கு நிர்ணயித்து, நவம்பர் 2025 முதல் ஜனவரி 2026 வரை நேரடி கொள்முதல் நிலையங்களை திறக்க நுகர்பொருள் வாணிப கழகத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது. அதுமட்டுமின்றி கடந்த ஆண்டை விட மெட்ரிக் டன்னிற்கு ரூ.5960 உயர்த்தி, ஒரு மெட்ரிக் டன் ரூ. 48860 விலையில் கொள்முதல் செய்யப்பட்டது என்பது கண்டிக்கத்தக்கது.

இதற்கிடையே தற்போது தமிழக விவசாயிகளிடம் இருந்து கேழ்வரகு கொள்முதல் செய்வதற்கான அவகாசம் இந்த மாதம் முடிவடையும் கூறப்பட்டு வரும் நிலையில், இந்த கால அவகாசம் வரும் ஆகஸ்ட் வரை மத்திய அரசு நீட்டிக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதுமட்டுதமின்றி நடப்பு பருவத்தில் தற்போது வரை 965 டன் கேழ்வரகு கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில், கேழ்வரகு கொள்முதல் செய்வதற்கான அவகாசம் கடந்த 31ம் தேதியுடன் முடிவடைந்த நிலையில், இதற்கான காலக்கெடுவி நீட்டிக்குமாறு மத்திய அரசுக்கு வாணிப கழகம் கோரிக்கை விடுத்தது. தற்போது இந்த கோரிக்கையை ஏற்று, கேழ்வரகு கொள்முதலுக்கான அவகாசம் வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி அறுவடை தாமதமான விவசாயிகளும் அவசரமின்றி விளைச்சலை அரசு மையங்களில் ஒப்படைத்து முழுமையான பலனை அடைய இது ஒரு மிக்கப்பெய வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது. மேலும் இதில் புரோக்கர்கள் தலையீடும் இருக்காது என்பதால், இதற்கான பணத்தையும் விவசாயிகள் நேரடியாக பெற முடியும்.

மேலும் படிக்க | Ration Cards: ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சி, சமீபத்திய அப்டேட்..இதோ..!!

மேலும் படிக்க | Ration Card Rules Changes: பிப்ரவரி முதல் புதிய விதி.. அரசு மெகா அறிவிப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Ration ShopFarmerscentral governmentRation CardRagi

Trending News