English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு அரசு வெளியிட்ட மிகப்பெரிய அறிவிப்பு

ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு அரசு வெளியிட்ட மிகப்பெரிய அறிவிப்பு

மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு டிசம்பர் 31 ஆம் தேதிக்குள் e-KYC-ஐ முடிக்க வேண்டும் என்ற இறுதி காலக்கெடுவை சிவில் சப்ளைஸ் துறை அறிவித்துள்ளது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 17, 2025, 03:52 PM IST
  • தெலுங்கானா ரேஷன் கார்டு இ-கேஒய்சி (e-KYC): முக்கிய அறிவிப்புகள்
  • காலக்கெடு மற்றும் எச்சரிக்கை
  • நடைமுறைச் சிக்கல்கள் மற்றும் புகார்கள்

Trending Photos

IPL: ஏலத்தில் அதிக தொகைக்கு ஏலம் போன 9 Uncapped வீரர்கள்
camera icon9
IPL
IPL: ஏலத்தில் அதிக தொகைக்கு ஏலம் போன 9 Uncapped வீரர்கள்
பிரபல இயக்குநரின் 4 வயது மகன் மரணம்! லிஃப்ட்டிற்குள் மாட்டிக்கொண்டதால் சோகம்..
camera icon7
KGF 2
பிரபல இயக்குநரின் 4 வயது மகன் மரணம்! லிஃப்ட்டிற்குள் மாட்டிக்கொண்டதால் சோகம்..
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
camera icon7
School Holiday
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு அரசு வெளியிட்ட மிகப்பெரிய அறிவிப்பு

Ration Card eKyc Update: தெலுங்கானா மாநில நுகர்வோர் மற்றும் பொது விநியோகத் துறை, ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு மிக முக்கியமான இறுதி எச்சரிக்கை ஒன்றை விடுத்துள்ளது. இது குறித்த விரிவான தகவல்கள் இதோ:

Add Zee News as a Preferred Source

தெலுங்கானா ரேஷன் கார்டு இ-கேஒய்சி (e-KYC): முக்கிய அறிவிப்புகள்

ரேஷன் அட்டையில் பெயர் இடம்பெற்றுள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் தனித்தனியாகத் தங்கள் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தும் இ-கேஒய்சி (e-KYC) முறையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அரசு திட்டவட்டமாக அறிவித்துள்ளது. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக இந்த நடைமுறை அமலில் இருந்தும், லட்சக்கணக்கான பயனாளர்கள் இன்னும் இதனை முடிக்காததால் அரசு தற்போது கடுமையான நடவடிக்கையில் இறங்கியுள்ளது.

காலக்கெடு மற்றும் எச்சரிக்கை

இறுதி நாள்: டிசம்பர் 31, 2025.

விளைவுகள்: இந்தத் தேதிக்குள் பயோமெட்ரிக் பதிவை முடிக்காத உறுப்பினர்களின் பெயர்கள் ரேஷன் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.

விநியோகம் நிறுத்தம்: இ-கேஒய்சி முடிக்காத நபர்களுக்கான அரிசி மற்றும் இதரப் பொருட்கள் ஒதுக்கீடு உடனடியாக நிறுத்தப்படும் என அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.

நடைமுறைச் சிக்கல்கள் மற்றும் புகார்கள்

இ-கேஒய்சி செய்ய பொதுமக்கள் தங்கள் பகுதி ரேஷன் கடைகளுக்குச் சென்று, இ-பாஸ் (e-POS) இயந்திரத்தில் கைரேகை வைக்க வேண்டும். இருப்பினும், இதில் பல நடைமுறைச் சிக்கல்கள் இருப்பதாகப் பயனாளர்கள் தரப்பிலிருந்து புகார்கள் எழுந்துள்ளன:

  • இயந்திரங்களில் கைரேகை சரியாகப் பதிவாவதில்லை.
  • வயது முதிர்வு காரணமாகப் பலருக்குக் கைரேகை தேய்மானம் அடைந்துள்ளதால் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்துவதில் சிக்கல் நீடிக்கிறது.
  • அரசின் தொழில்நுட்பக் கோளாறுகளுக்குப் பொதுமக்கள் எப்படிப் பொறுப்பாக முடியும்? என்ற கேள்வியுடன், இந்தக் காலக்கெடுவை மேலும் நீட்டிக்க வேண்டும் எனப் பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

புதிய ரேஷன் அட்டைதாரர்களின் குமுறல்

ஒருபுறம் இ-கேஒய்சி சிக்கல் நிலவ, மறுபுறம் முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி தலைமையிலான காங்கிரஸ் அரசு வழங்கிய புதிய ரேஷன் கார்டுகளை வைத்திருப்பவர்கள் பெரும் கவலையில் உள்ளனர்.

பழைய ரேஷன் அட்டை வைத்திருப்பவர்களுக்குக் கிடைக்கும் கீழ்க்கண்ட சலுகைகள், புதிய அட்டைதாரர்களுக்கு இன்னும் வழங்கப்படவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது:

இலவச மின்சாரம்: 'கிருஹ ஜோதி' திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் இலவச மின்சாரச் சலுகை.

மானிய எரிவாயு: 500 ரூபாய்க்கு வழங்கப்படும் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் திட்டம்.

ரேஷன் பொருட்கள்: மாதாந்திர அரிசி மற்றும் இதர அத்தியாவசியப் பொருட்கள்.

மக்களின் கோரிக்கை: புதிய அட்டைதாரர்களையும் பாகுபாடின்றி அனைத்து நலத்திட்டங்களிலும் இணைக்க வேண்டும் என்றும், அரசு அறிவித்த வாக்குறுதிகள் தங்களுக்கு முழுமையாகக் கிடைக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன?

உங்கள் ரேஷன் கார்டு பயன்பாட்டில் நீடிக்க வேண்டுமானால், குடும்பத்தில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களும் டிசம்பர் 31-க்குள் அருகிலுள்ள நியாய விலைக் கடைக்குச் சென்று கைரேகைப் பதிவை (e-KYC) உறுதி செய்து கொள்வது அவசியமாகும்.

மேலும் படிக்க | Ration Card: ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | ஆதார் வைத்திருப்பவர்களுக்கு அலெர்ட்! 2026 மார்ச் வரை இலவசம்.. இதை மட்டும் பண்ணுங்க

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Ration CardRation Card latest UpdateeKYCBiometric deadline

Trending News