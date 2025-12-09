ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு.. அரசு வெளியிட்ட சூப்பர் நியூஸ், ரெடியா இருங்க

Ration Card New Update: ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் உள்ள ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு மகிழ்ச்சியளிக்கும் விதமாக, மாநில சிவில் சப்ளைஸ் துறை அமைச்சர் நாதென்ட்லா மனோகர் முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார். வரும் ஜனவரி 1, 2026 முதல், ரேஷன் கடைகள் மூலம் ராகி மற்றும் கோதுமை மாவு இலவசமாக விநியோகிக்கப்படும் என்று அவர் அறிவித்தார்.
மேலும், பொது விநியோகத் திட்டத்தின் (PDS) கீழ் வழங்கப்படும் அரிசிப் பைகளில் QR குறியீடுகளை உள்ளடக்கிய ஒரு புதிய கொள்கையும் ஜனவரி முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
மத்திய அமைச்சருடன் சந்திப்பு
அமைச்சர் நாதென்ட்லா மனோகர், மாநில சிவில் சப்ளைஸ் ஆணையர் சவுரப் கவுர் ஆகிய இருவரும் நேற்று டெல்லியில் மத்திய சிவில் சப்ளைஸ் துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷியை சந்தித்தனர். இந்த சந்திப்பின்போது, தானிய கொள்முதல் நிலவரம், கூடுதல் கோதுமை மற்றும் ராகி விநியோகம் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது.
கூடுதல் கோதுமை மற்றும் ராகி ஒதுக்கீடுக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல்
சந்திப்பிற்குப் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நாதென்ட்லா மனோகர், "ஜனவரி மாதம் முதல் ஆந்திராவிற்குத் தேவையான கூடுதல் கோதுமை மற்றும் ராகி ஒதுக்கீடுக்கு மத்திய அமைச்சர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்," என்று தெரிவித்தார்.
ஆந்திர அரசு ஏற்கனவே ஆகஸ்ட் 2025 முதல் வடக்கு கடலோர மாவட்டங்களில் 16,000 மெட்ரிக் டன் தாமிரத்தை பொது விநியோகத் திட்டத்தின் கீழ் விநியோகிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. இப்போது ஜனவரி 1 முதல், ராகி மற்றும் கோதுமை மாவை இலவசமாக வழங்கப்படும்.
QR குறியீடு அடிப்படையிலான கண்காணிப்பு
ஆந்திரப் பிரதேசம் ஒரு புதுமையான முயற்சியைத் தொடங்கியுள்ளது. "விவசாயிகள், ஆலைகள் மற்றும் கிடங்குகளிலிருந்து விநியோகிக்கப்படும் ஒவ்வொரு அரிசிப் பையையும் முழுமையாகக் கண்காணிக்க உதவும் வகையில், QR குறியீடு அடிப்படையிலான பை கண்காணிப்பு முறையை செயல்படுத்திய நாட்டின் முதல் மாநிலமாக ஆந்திரப் பிரதேசம் மாறியுள்ளது. இதன் மூலம் ஒவ்வொரு பையையும் நாம் கண்காணிக்க முடியும்," என்று அமைச்சர் மனோகர் கூறினார்.
விவசாயிகளுக்கு 24 மணி நேரத்தில் பணம்
நெல் கொள்முதல் குறித்து பேசிய அமைச்சர், 2025-26 காரீஃப் பருவத்திற்கு மத்திய அரசு ஆந்திரப் பிரதேசத்திற்கு 51 லட்சம் மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் இலக்கை ஒதுக்கியுள்ளதாகத் தெரிவித்தார்.
ஆந்திரப் பிரதேச சிவில் சப்ளைஸ் கார்ப்பரேஷன், கடந்த 25 நாட்களில் 2.69 லட்சம் விவசாயிகளிடமிருந்து 17.37 லட்சம் மெட்ரிக் டன் நெல்லைக் கொள்முதல் செய்துள்ளது. தினசரி கொள்முதல் தற்போது 90,000 மெட்ரிக் டன்னை எட்டியுள்ளது.
"மாநிலம் முழுவதும் விவசாயிகளை மகிழ்விக்க, வருவாய் மற்றும் வேளாண் துறைகளுடன் இணைந்து நாங்கள் நெல் கொள்முதல் செய்கிறோம். விவசாயிகளின் கணக்குகளில் 24 மணி நேரத்திற்குள் பணத்தை டெபாசிட் செய்துள்ளோம்," என்று அவர் உறுதியளித்தார். மேலும், விவசாயிகளுக்கு 7 கோடியே 87 லட்சம் சாக்கு மூட்டைகள் தயார் செய்யப்பட்டு வழங்கப்பட்டுள்ளன.
மத்திய அமைச்சர் பாராட்டு
கடந்த 15 நாட்களில், மாநிலம் 96,000 மெட்ரிக் டன், 10% உடைந்த அரிசியை மத்திய தொகுப்புக்கு வழங்கியுள்ளது. அனைத்து அரிசி ஆலைகளும் விநியோக காலக்கெடுவை பூர்த்தி செய்ய முழுத் திறனுடன் செயல்பட்டு வருகின்றன.
"CMR-ஐ (அரிசி மாற்று விகிதம்) சரியான நேரத்தில் தொடர்ந்து விநியோகிக்கும் ஒரே மாநிலம் ஆந்திரா என்று மத்திய அமைச்சர் பிரஹலாத் ஜோஷி பாராட்டினார்," என நாதென்ட்லா மனோகர் தெரிவித்தார்.
மேலும், CMR விநியோகங்களை எளிதாக்குவதற்கு கூடுதல் கிடங்குகளை அமைக்க FCI அனுமதி அளித்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.
