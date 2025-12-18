English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Ration Card Update: புதிய ரேஷன் கார்டு, அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட்

Ration Card Update: புதிய ரேஷன் கார்டு, அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட்

How to Apply for Ration Card Online: பீகார் அரசு ரேஷன் கார்டுகளுக்கு ஆன்லைன் விண்ணப்ப வசதியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, இதன் மூலம் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தப் படி எளிதாக்க விண்ணப்பிக்கலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 18, 2025, 11:22 AM IST
  • பீகாரில் ரேஷன் கார்டுகளுக்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பங்கள் தொடங்கியுள்ளன.
  • உங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கவும்.
  • ரேஷன் கார்டுகள் அடையாளம் மற்றும் முகவரிக்கான சான்றாகும்.

Ration Card Update: புதிய ரேஷன் கார்டு, அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட்

Online Ration Card Application: ரேஷன் கார்டு பெறுவதற்காக அரசு அலுவலகங்களுக்கு நடையாய் நடந்து களைப்படைந்தவர்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி. இனி நீங்கள் நீண்ட வரிசையில் நிற்கவோ, ஃபைல்களைத் தூக்கிக் கொண்டு அதிகாரிகளைத் தேடி அலையவோ தேவையில்லை. பீகார் அரசு தற்போது முழுமையான ஆன்லைன் ரேஷன் கார்டு விண்ணப்ப முறையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. உங்கள் கைபேசி அல்லது லேப்டாப் மூலம், வீட்டிலிருந்தபடியே எளிதாக விண்ணப்பிக்க முடியும்.

உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறையின் அறிவிப்பின்படி, ரேஷன் கார்டு பெறுவதற்கான நேரடி விண்ணப்ப முறை முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இனி விண்ணப்பதாரர்கள் அரசு அலுவலகங்களுக்குச் சென்று படிவங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. அதற்குப் பதிலாக, அரசின் ஆன்லைன் போர்டல் வழியாக மட்டுமே விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்க முடியும். பொதுமக்கள் தங்களின் தேவையான ஆவணங்களை டிஜிட்டல் முறையில் பதிவேற்றம் செய்து, ஒரு சில எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் விண்ணப்பச் செயல்முறையை விரைவாக முடித்துக்கொள்ளலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரேஷன் கார்டு ஏன் அவசியம்?

ரேஷன் கார்டு என்பது மலிவு விலையில் உணவு தானியங்களை அணுகுவதற்கான ஒரு வழி மட்டுமல்ல, 
அடையாளம் மற்றும் முகவரிச் சான்று
அரசு திட்டங்களிலிருந்து கிடைக்கும் நன்மைகள்
மானிய விலையில் அரிசி, கோதுமை மற்றும் சர்க்கரை
இவை தேவையான ஆவணங்களும் ஆகும்.

ரேஷன் கார்டுக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்த பிறகு என்ன நடக்கும்?
நீங்கள் ஆன்லைனில் விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பித்த பிறகு, உங்கள் ரேஷன் கார்டு வழங்கும் பணி பின்வரும் நிலைகளில் நடைபெறும்:

உங்கள் விண்ணப்பத்தைப் பெற்றுக்கொண்ட உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை, நீங்கள் பதிவேற்றிய ஆவணங்கள் அனைத்தையும் விரிவாகச் சரிபார்க்கும். தேவைப்பட்டால், அதிகாரிகள் உங்கள் இருப்பிடத்திற்கு நேரில் வந்து கள ஆய்வு மேற்கொள்ளலாம். உங்கள் தகவல்கள் அனைத்தும் சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில், உங்களுக்கான ரேஷன் கார்டு அங்கீகரிக்கப்படும். இது உங்களுக்கு டிஜிட்டல் வடிவிலோ அல்லது நேரடியாகவோ விரைவாக வழங்கப்படும்.

ரேஷன் கார்டு நிலையை ஆன்லைனில் எவ்வாறு சரிபார்க்கலாம்?
நீங்கள் விண்ணப்பித்த பிறகு, உங்கள் ரேஷன் கார்டு எந்த நிலையில் உள்ளது என்பதை எளிதாகக் கண்டறியலாம்:
அரசின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் செல்லுங்கள்.

அங்கே உள்ள 'விண்ணப்ப நிலை' (Application Status) என்ற பகுதியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

உங்கள் விண்ணப்பத்தின் குறிப்பு எண்ணை (Reference Number) உள்ளிட்டு, தற்போதைய நிலையை உடனே சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம்.

இன்றைய நவீன டிஜிட்டல் உலகில், ரேஷன் கார்டு போன்ற மிக முக்கியமான ஆவணத்தைப் பெறுவது இனி சவாலான காரியம் அல்ல. சரியான வழிகாட்டுதலும், அடிப்படை இணைய அறிவும் இருந்தாலே போதும்; எந்தவித அலைச்சலும், இடைத்தரகர்களின் தொந்தரவும் இன்றி உங்கள் வீட்டிலிருந்தே இந்த அத்தியாவசிய ஆவணத்தை நீங்கள் எளிதாகப் பெற முடியும். அரசின் இந்த ஆன்லைன் முன்னெடுப்பு, சாமானிய மக்களின் நேரத்தையும் உழைப்பையும் மிச்சப்படுத்துவதுடன், வெளிப்படையான சேவையையும் உறுதி செய்கிறது.

மேலும் படிக்க | Ration Card: ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | ஆதார் வைத்திருப்பவர்களுக்கு அலெர்ட்! 2026 மார்ச் வரை இலவசம்.. இதை மட்டும் பண்ணுங்க

