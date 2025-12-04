மக்களே 10,000 ரூபாய் பென்ஷன் பெறலாம்.. மத்திய அரசின் குட் நியூஸ்

Atal Pension Yojana: இளமைக் காலத்தில் நாம் பெரும்பாலும் நாளையைப் பற்றிய கவலைகள் இல்லாமல் வாழ்வோம். ஆனால், நாட்கள் செல்லச் செல்ல, முதுமைப் பருவம், ஓய்வு மற்றும் வழக்கமான வருமானம் குறித்த அச்சங்கள் நம் மனதில் எழத் தொடங்குகின்றன. வயதான காலத்தில் பிறரைச் சார்ந்திருப்பதை தவிர்க்க நீங்கள் விரும்பினால், மத்திய அரசின் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் (Atal Pension Yojana - APY) ஒரு சிறந்த தேர்வு என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. APY-யில் முதலீடு செய்வது, உங்கள் ஓய்வுக் காலத்திற்கு ஒரு பாதுகாப்பான மற்றும் உறுதியான மாதாந்திர வருமானத்தை உறுதிசெய்ய உதவும்.
அடல் பென்ஷன் யோஜனா (APY)
மத்திய அரசின் அடல் பென்ஷன் யோஜனாவில் (Atal Pension Yojana) இணைபவர்களின் எண்ணிக்கை ஆண்டுதோறும் அதிகரித்து வருகிறது. இந்தத் திட்டத்தில் சேர்வதன் மூலம், நீங்கள் மாதந்தோறும் ₹10,000 ஓய்வூதியத்தைப் பெறலாம். இது எந்தவித இடையூறும் இல்லாமல் கிடைக்கும். மேலும், இந்தத் திட்டம் மானியங்கள் மற்றும் பிற உதவிகளையும் வழங்குகிறது.
மத்திய அரசின் அடல் பென்ஷன் யோஜனாவின் கீழ் முதலீடு செய்வது கட்டாயமாகும். இந்தியக் குடிமக்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள். 18 வயது முதல் 40 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் மட்டுமே இந்தத் திட்டத்தில் சேரத் தகுதியுடையவர்கள். வங்கி கணக்கு வைத்திருப்பதும் கட்டாயமாகும். மேலும், 2022ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 1ஆம் தேதி முதல் வருமான வரி செலுத்துபவர்கள் (Income Tax Payers) அடல் பென்ஷன் யோஜனா (APY) திட்டத்தில் சேரத் தகுதியற்றவர்கள் ஆவார்கள். இந்தத் திட்டத்திற்கு தொடர்ச்சியான முதலீடுகள் தேவை.
10,000 ரூபாய் ஓய்வூதியம் பெறுவது எப்படி?
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ், ஒரு தனிநபருக்கு மாதத்திற்கு அதிகபட்சமாக ரூ.5,000 ஓய்வூதியம் கிடைக்கிறது. இருப்பினும், நீங்கள் திருமணமானவராக இருந்தால், இந்தப் பலனை இரட்டிப்பாக்கலாம். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் கணவன்-மனைவி இருவரும் தனித்தனி கணக்குகளைத் திறந்து ரூ.5,000 ஓய்வூதியப் பட்டியலைத் தேர்வுசெய்தால், 60 வயதிற்குப் பிறகு, அந்தக் குடும்பம் மாதத்திற்கு ரூ.10,000 (5,000 + 5,000) மொத்த ஓய்வூதியத்தைப் பெறும்.
யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?
1. 18 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்ட அனைத்து இந்தியக் குடிமகனும்.
2. உங்களிடம் சேமிப்பு வங்கிக் கணக்கு அல்லது தபால் நிலையக் கணக்கு இருக்க வேண்டும்.
3. நீங்கள் வருமான வரி செலுத்துபவராக இருக்கக்கூடாது.
எவ்வளவு முதலீடு தேவைப்படும்?
இந்தத் திட்டத்தின் சிறப்பு என்னவென்றால், நீங்கள் இளமை வயதில் சேரும்போது, உங்கள் தவணை குறைவாக இருக்கும். உதாரணமாக, நீங்கள் 18 வயது நிரம்பியவராக இருந்து ரூ.5,000 ஓய்வூதியம் பெற விரும்பினால், நீங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.210 மட்டுமே டெபாசிட் செய்தால் போதும். அதே நேரத்தில், உங்கள் வயது 40 வயது என்றால், ரூ.5,000 ஓய்வூதியத்திற்கு நீங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.1,454 செலுத்த வேண்டும்.
அடல் ஓய்வூதிய யோஜனா திட்டத்திற்கு எவ்வாறு விண்ணப்பிப்பது?
இந்தத் திட்டத்திற்கு உங்கள் வங்கிக்குச் சென்று (ஆஃப்லைன்) அல்லது நெட் பேங்கிங் (ஆன்லைன்) மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம். ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கும் முறை இங்கே:
நெட் பேங்கிங்கில் உள்நுழையவும்: முதலில் உங்கள் வங்கியின் நெட் பேங்கிங் அல்லது மொபைல் செயலியில் உள்நுழையவும்.
சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்: மெனுவில் உள்ள 'முதலீடு' அல்லது 'சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்கள்' விருப்பத்திற்குச் சென்று 'அடல் ஓய்வூதிய யோஜனா' என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
விவரங்களை நிரப்பவும்: உங்கள் ஆதார் எண், பரிந்துரைக்கப்பட்ட பெயர் மற்றும் மொபைல் எண்ணை உள்ளிடவும்.
ஓய்வூதியத் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்: ரூ.1000, 2000, 3000, 4000 அல்லது 5000 இலிருந்து நீங்கள் விரும்பும் ஓய்வூதியத் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
ஆட்டோ டெபிட்: பிரீமியம் செலுத்தும் அதிர்வெண்ணை (மாதாந்திரம்/காலாண்டு/அரையாண்டு) தேர்வு செய்ய வங்கி உங்களிடம் கேட்கும். அதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
சமர்ப்பிக்கவும்: அனைத்து தகவல்களையும் சரிபார்த்த பிறகு, படிவத்தைச் சமர்ப்பிக்கவும். உங்கள் பிரீமியம் உங்கள் கணக்கிலிருந்து கழிக்கத் தொடங்கும், மேலும் நீங்கள் ஒரு PRAN (நிரந்தர ஓய்வூதியக் கணக்கு எண்) பெறுவீர்கள்.
