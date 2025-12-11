ரேஷன் கார்டு பயனர்களுக்கு ஜாக்பாட்.. அரசு வெளியிட்ட சூப்பர் அறிவிப்பு

Ration Card New Update 2025: நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான ஏழை மற்றும் நடுத்தர குடும்பங்களுக்கு ரேஷன் கார்டு ஒரு அடிப்படைத் தேவையாக இருந்து வருகிறது. இந்த ரேஷன் கார்டானது அதிகாரப்பூர்வ அடையாளச் சான்றாக மட்டுமல்லாமல், பொது விநியோகத் திட்டத்தின் கீழ் மானிய விலையில் கோதுமை, அரிசி, பருப்பு வகைகள் போன்ற அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களைப் பெறுவதற்கான ஒரே வழியாகவும் செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்தத் தேவையை மனதில் கொண்டு, இந்திய அரசு இப்போது ரேஷன் கார்டு விண்ணப்ப செயல்முறையை டிஜிட்டல் மயமாக்கி மிகவும் வசதியாக மாற்றியுள்ளது. அதன்படி ரேஷன் நுகர்வோருக்கான காத்திருப்பு இப்போது முடிந்துவிட்டது.
Ration Card New Update 2025
உத்தரபிரதேசத்தில், நேற்று அதாவது டிசம்பர் 10 ஆம் தேதி முதல் 4,74,000 அட்டைதாரர்களுக்கு இலவச ரேஷன் விநியோகம் செய்யத் தொடங்கியுள்ளது. மேலும், செப்டம்பர் மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களில் சில ரேஷன் டீலர்களில் மீதமுள்ள மக்காச்சோளம் முதலில் வருபவர்களுக்கு முன்னுரிமை என்ற அடிப்படையில் விநியோகிக்கப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
விநியோகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்ய அதிகாரிகள் தங்கள் துணை அதிகாரிகள் மற்றும் ரேஷன் டீலர்களுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளனர். இந்த மாவட்டத்தில் 4,74,656 ரேஷன் கார்டுதாரர்கள் உள்ளனர். இவர்களில், 32,498 பேர் அந்த்யோதயா ரேஷன் கார்டுதாரர்கள், 4,042 பேர் வீட்டு ரேஷன் கார்டுதாரர்கள் ஆவார்கள்.
அனைத்து ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கும் ஒரு நல்ல செய்தி
அந்தியோதயா அட்டைதாரர்களுக்கு, இந்தத் துறை ஒரு அட்டைக்கு 35 கிலோகிராம் இலவச உணவு தானியங்களை வழங்குகிறது. இதில் 17 கிலோகிராம் கோதுமை மற்றும் 18 கிலோகிராம் அரிசி அடங்கும்.
தகுதியுள்ள வீட்டு ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் ஒரு யூனிட்டுக்கு 5 கிலோகிராம் ரேஷன் பெறுகிறார்கள், இதில் 3 கிலோகிராம் அரிசி மற்றும் 2 கிலோகிராம் கோதுமை அடங்கும். இந்த மாதம், இலவச ரேஷன் விநியோகம் டிசம்பர் 10 ஆம் தேதி தொடங்கும்.
Ration Card Big Update
அனைத்து ரேஷன் வியாபாரிகளும் விதிகளின்படி ரேஷன் பொருட்களை விநியோகிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக பிராந்திய உணவு அலுவலர் தெரிவித்தார். ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் தங்கள் முழு ரேஷன் பொருட்களைப் பெறும் வகையில் விநியோக செயல்முறையை கண்காணிக்க மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் நோடல் அதிகாரிகளுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
ரேஷன் கார்டுக்கு எங்கே விண்ணப்பிக்க வேண்டும்?
அரசு அலுவலகங்களில் நீண்ட வரிசையில் நிற்கும் சகாப்தம் முடிந்துவிட்ட நிலையில் மத்திய அரசின் உமாங் செயலி மொபைல் செயலி மூலம், எந்தவொரு குடிமகனும் இப்போது தங்கள் ஸ்மார்ட்போனிலிருந்து ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்!
தொலைதூரப் பகுதிகளில் வசிப்பவர்களுக்கு அல்லது அரசு அலுவலகங்களை அணுகுவது மிகவும் கடினமாக உள்ளவர்களுக்கு இந்த அம்சம் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். டிஜிட்டல் செயல்முறையில் சௌகரியமில்லாதவர்களுக்கு, பாரம்பரிய ஆஃப்லைன் முறையும் கிடைக்கிறது. அத்தகைய குடிமக்கள் தங்கள் அருகிலுள்ள பொது சேவை மையம், உணவுத் துறை அலுவலகம் அல்லது தாலுகா பிளாக் அலுவலகத்திற்குச் சென்று தொடர்புடைய படிவத்தை நிரப்புவதன் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்.
பொங்கல் பரிசு ரூ.5,000
இதனிடையே தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள், வருகின்ற ஜனவரி மாதம் பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி பொங்கல் பரிசுத் தொகை வழங்குவது குறித்து ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார். இந்த ஆலோசனையின் முடிவில், ஒவ்வொரு ரேஷன் அட்டைக்கும் 3,000 ரூபாய் ரொக்கப் பரிசாக அறிவிக்கப்படலாம் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.