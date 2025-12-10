முக்கிய அறிவிப்பு! பயணிகள் கவனத்திற்கு, புதிய ரயில்வே விதிகள் அமல்

Indian Railway New Rules: இந்திய ரயில்வேயானது, நாட்டின் மிகவும் மதிப்புமிக்க பிரீமியம் ரயில்களான ராஜ்தானி, சதாப்தி மற்றும் வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகியவற்றில் பயணிக்கும் பயணிகளின் அனுபவத்தை மேம்படுத்துவதற்காக ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை அறிவித்துள்ளது. இந்த புதிய முடிவானது, பயணிகளின் உணவுத் தேர்வுக்கான உரிமையை வலியுறுத்துவதுடன், அவர்களுக்கு அடிப்படை வசதியாக இலவச தண்ணீர் கிடைப்பதையும் உறுதி செய்கிறது.
கட்டாய விருப்பத் தேர்வு, ஆனால் கட்டாய உணவு அல்ல
புதிய விதிமுறைகளின்படி, ராஜ்தானி, சதாப்தி மற்றும் அதிநவீன வந்தே பாரத் ரயில்களுக்கான டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யும் அனைத்துப் பயணிகளும் "உணவு வேண்டும்" (Food) அல்லது "உணவு இல்லை" (No Food) என்ற விருப்பங்களில் ஒன்றைக் கட்டாயமாகத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
டிக்கெட் முன்பதிவுச் செயல்முறையின் போது இந்தத் தேர்வைத் தவிர்க்க முடியாது. இது பயணிகளின் விருப்பம் குறித்து எந்தக் குழப்பமும் இருக்கக் கூடாது என்பதற்காக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. முன்னர், உணவுத் தேர்வு தானாகவே சேர்க்கப்பட்டு, அதை நீக்க வேண்டிய நிலை இருந்தது. இப்போது, பயணிகள் தங்கள் விருப்பத்தை முன்பதிவின் தொடக்கத்திலேயே தெளிவாகக் குறிப்பிட வேண்டும்.
"உணவு இல்லை" என்றால் கூட இலவச தண்ணீர் உறுதி
இந்த புதிய விதியின் மிகவும் வரவேற்கத்தக்க அம்சங்களில் ஒன்று, அனைத்துப் பயணிகளுக்கும், உணவுப் பொட்டலத்தை முன்பதிவு செய்திருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும், இலவசமாக ஒரு தண்ணீர் பாட்டில் (Rail Neer அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிராண்ட்) வழங்கப்படும் என்பதுதான்.
ரயில்வே அதிகாரிகளின் விளக்கத்தின்படி, நீண்ட தூரப் பயணத்தில் நீர் என்பது அத்தியாவசியமான அடிப்படைத் தேவை ஆகும். உணவுத் தேர்வில் விலக்கு அளிக்கப்பட்டாலும், இந்த அடிப்படை வசதி அனைவருக்கும் சென்றடைவதை ரயில்வே உறுதி செய்கிறது. இது பயணிகளின் வசதி மற்றும் ஆரோக்கியத்தின் மீதான ரயில்வேயின் அக்கறையைக் காட்டுகிறது.
உணவுக் கட்டணத்தில் வெளிப்படைத்தன்மை
புதிய விதிமுறைகள் உணவுக் கட்டணங்களை வசூலிப்பதில் முழுமையான வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்கின்றன:
"உணவு வேண்டும்" விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது மட்டுமே அதற்கான கட்டணம் (IRCTC ஆல் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நிலையான கட்டணம்) டிக்கெட் விலையுடன் சேர்க்கப்படும்.
பயணிகள் "உணவு இல்லை" என்பதைத் தேர்வுசெய்தால், உணவுக் கட்டணம் முழுவதுமாக டிக்கெட்டின் அடிப்படை விலையிலிருந்து கழிக்கப்படும். இதனால், உணவுக்காகச் செலவு செய்ய விரும்பாதவர்கள், அதற்கான கட்டணத்தைச் செலுத்த வேண்டியதில்லை.
பயணத்தின் போது திட்ட மாற்றம் மற்றும் உணவு ஆர்டர்
ஆரம்ப முன்பதிவின்போது "உணவு இல்லை" என்று தேர்ந்தெடுத்த பயணிகள், பயணத்தின்போது தங்கள் திட்டங்களை மாற்றிக்கொள்ள விரும்பினால், அதற்கும் ரயில்வே அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
பயணிகள் தங்கள் பயணத்தின்போது ரயில்வே ஊழியர்களிடமோ அல்லது IRCTC கேட்டரிங் பணியாளர்களிடமோ உணவை ஆர்டர் செய்து பெற்றுக்கொள்ளலாம். எதிர்பாராத தாமதங்கள் அல்லது பசியின் மாற்றம் போன்ற சூழ்நிலைகளில் இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இருப்பினும், இந்த உணவின் விலை, முன்பதிவு செய்யப்படாத உணவின் விலையாகக் கணக்கிடப்பட்டு, சற்று அதிகமாக இருக்கலாம்.
இந்த புதிய மாற்றத்திற்கான அடித்தளம், கோவிட்-19 தொற்றுநோயின்போது போடப்பட்டது.
சுகாதாரக் கவலைகள் மற்றும் பயணிகளின் தேவையின் அடிப்படையில், ரயில்வே முதலில் டிக்கெட் முன்பதிவின்போது உணவை ஆர்டர் செய்யும் வசதியை விருப்பத்தேர்வாக மாற்றியது. தற்போது, ராஜ்தானி, சதாப்தி மற்றும் வந்தே பாரத் ரயில்களில் இது வெறும் விருப்பத்தேர்வாக மட்டுமின்றி, பயணிகளிடம் அவர்களின் விருப்பத்தை தெளிவாகப் பதிவு செய்யும் கட்டாயத் தேர்வாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. இது நிர்வாகக் குழப்பங்களைத் தவிர்க்கவும், பயணிகளின் திருப்தியை அதிகரிக்கவும் உதவுகிறது.
வதந்திகளுக்கும் குழப்பங்களுக்கும் முற்றுப்புள்ளி
சமூக ஊடகங்களில் "உணவு இல்லை" என்ற விருப்பம் நீக்கப்பட்டுவிட்டதாக வதந்திகள் பரவின. இதற்கு இந்திய ரயில்வே நிர்வாகம் தெளிவான விளக்கம் அளித்துள்ளது:
'நோ ஃபுட்' விருப்பம் நீக்கப்படவில்லை; அது இன்னமும் கிடைக்கிறது. பயணிகள் குழப்பமடையத் தேவையில்லை. நீங்கள் உணவு இல்லாமல் பயணிக்க விரும்பினால், "உணவு இல்லை" என்பதைத் தேர்வு செய்யலாம் மற்றும் உங்கள் இலவச தண்ணீர் பாட்டிலைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். உணவுப் பொட்டலத்தை கட்டாயமாக வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த புதிய விதிகள், பிரீமியம் ரயில்களில் பயணிக்கும் அனுபவத்தை மேலும் எளிதாகவும், வெளிப்படையாகவும், பயணிகள் மையப்படுத்தியதாகவும் மாற்ற இந்திய ரயில்வே எடுத்துள்ள ஒரு முக்கியமான நடவடிக்கையாகும்.
