இனி டிக்கெட்டை ரத்து செய்யாமல் பயணத் தேதியை மாற்றலாம்.. ரயில்வே புதிய ரூல்

Indian Railway News Update: ரயில் பயணிகளுக்கு ஒரு அற்புதமான செய்தி வெளியாகி உள்ளது. பயணிகள் தங்கள் பயணத் தேதிகளை மாற்ற இனி தங்கள் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட டிக்கெட்டுகளை ரத்து செய்ய வேண்டியதில்லை. இதன் மூலம் இனி ரயிலில் பயணிக்கும் பயணிகளுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும். அதுமட்டுமின்றி இந்திய ரயில்வே வரும் ஜனவரி 2026 முதல், இந்த புதிய ரூலை அமல் படுத்த உள்ளது. இதில் சிறப்பு என்னவென்றால் இதற்காக பயணிகள் கூடுதல் கட்டணம் அல்லது அபராதம் எதுவும் செலுத்த வேண்டியதில்லை.
புதிய விதிமுறைகள் என்ன?
இதுவரை, உங்கள் பயணத் தேதியை மாற்ற விரும்பினால், முழு டிக்கெட்டையும் ரத்து செய்துவிட்டு புதிய டிக்கெட்டை முன்பதிவு செய்ய வேண்டியிருந்த நிலையில் தற்போது இந்த தொந்தரவு எதுவும் இல்லாமல் டிக்கெட்டுகளை ரத்து செய்யாமல் பயண தேதியை மட்டுமே மாற்றிக் கொள்ள முடியும்.
இருக்கை கிடைப்பது மிக முக்கியமானதாக இருக்கும்
புதிய தேதிக்கான உறுதிப்படுத்தப்பட்ட டிக்கெட்டைப் பெறுவீர்களா இல்லையா என்பது இருக்கை கிடைக்கும் தன்மையைப் பொறுத்தது. புதிய தேதியில் கட்டணம் அதிகமாக இருந்தால், பயணிகள் அந்தக் கட்டணத்தை மட்டுமே செலுத்த வேண்டும். தேதியை மாற்றுவதற்கு அபராதம் அல்லது கூடுதல் கட்டணம் எதுவும் செலுத்த வேண்டாம்.
கோடிக் கணக்கான பயணிகள் கடைசி நேரத்தில் தங்கள் பயணத் திட்டங்களை மாற்றுகிறார்கள்:
ஒவ்வொரு ஆண்டும் கோடிக் கணக்கான பயணிகள் கடைசி நேரத்தில் தங்கள் பயணத் திட்டங்களை மாற்றுகிறார்கள். இந்த சூழ்நிலைகளில் டிக்கெட்டுகளை ரத்து செய்வது நிதி இழப்பை ஏற்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், புதிய டிக்கெட்டைப் பெறுவதற்கான உத்தரவாதத்தையும் ஏற்படுத்தாது. இந்த புதிய ரயில்வே முடிவு பயணிகளுக்கு நெகிழ்வுத்தன்மை, ஆறுதல் மற்றும் நிதி நிவாரணத்தை வழங்கும்.
ரயில்வே வாரியத்தின் உத்தரவு:
எந்தவொரு புதிய திட்டத்தையும் தொடங்குவதற்கு முன்பு போக்குவரத்து ஆய்வை நடத்துமாறு அனைத்து மண்டலங்களுக்கும் ரயில்வே வாரியம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இதில் இறுதி இருப்பிட ஆய்வு மற்றும் விரிவான திட்ட அறிக்கையும் அடங்கும்.
தற்போதைய நிலை?
தற்போதைய ரயில்வே விதிகளின்படி முன்பதிவு செய்யப்பட்ட டிக்கெட்டை ரயில் புறப்படுவதற்கு 48 மணி நேரம் முதல் 12 மணி நேரம் வரை ரத்து செய்தால், பயண கட்டணத்தில் இருந்து 25 சதவீதம் பிடித்தம் செய்யப்படும். அதுவே ரயில் புறப்படுவதற்கு 12 மணி நேரம் முதல் அட்டவணை தயார் செய்வதற்கு முன்பு வரை அதாவது 4 மணி நேரம் வரை ரத்து செய்தால், டிக்கெட் பயண கட்டணத்தில் இருந்து 50 சதவீதம் வரை பிடித்தம் இருக்கக்கூடும். ஒருவேளை முன்பதிவு சார்ட் தயார் ஆகிவிட்டால், டிக்கெட்டை ரத்து செய்ய முடியாது. இதுவே தற்போது நடைமுறையில் இருக்கும் விதிகள் ஆகும்.
