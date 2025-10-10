English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இனி டிக்கெட்டை ரத்து செய்யாமல் பயணத் தேதியை மாற்றலாம்.. ரயில்வே புதிய ரூல்

பயணிகள் இனி தங்கள் பயண தேதிகளை மாற்ற உறுதிப்படுத்தப்பட்ட டிக்கெட்டுகளை ரத்து செய்ய வேண்டியதில்லை. இதற்காக தற்போது ரயில்வே புதிய விதிமுறையை கொண்டுவந்துள்ளது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 10, 2025, 09:41 PM IST
  • புதிய விதிமுறைகள் என்ன?
  • இருக்கை கிடைப்பது மிக முக்கியமானதாக இருக்கும்
  • ரயில்வே வாரியத்தின் உத்தரவு

Trending Photos

தென்னிந்திய சினிமாவில் அதிக விருதுகளை பெற்ற நடிகை யார்? த்ரிஷா, நயன்தாரா இல்லை!
camera icon7
Most Award Winning actress
தென்னிந்திய சினிமாவில் அதிக விருதுகளை பெற்ற நடிகை யார்? த்ரிஷா, நயன்தாரா இல்லை!
Ind vs Aus ODI: சச்சின் டெண்டுல்கர் முதல் ரோகித் சர்மா வரை.. அதிக ரன் அடித்த டாப் 5 வீரர்கள்!
camera icon7
Highest Individual Scores
Ind vs Aus ODI: சச்சின் டெண்டுல்கர் முதல் ரோகித் சர்மா வரை.. அதிக ரன் அடித்த டாப் 5 வீரர்கள்!
தோனி விளையாடுவது உறுதி... CSK கழட்டிவிடும் இந்த 5 வீரர்கள் - மினி ஏலத்தின் முரட்டு பிளான்!
camera icon8
IPL 2026
தோனி விளையாடுவது உறுதி... CSK கழட்டிவிடும் இந்த 5 வீரர்கள் - மினி ஏலத்தின் முரட்டு பிளான்!
PF உறுப்பினர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு: 2 மடங்குக்கு மேல் அதிகரிக்கும் EPS ஓய்வூதியம், முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
EPFO
PF உறுப்பினர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு: 2 மடங்குக்கு மேல் அதிகரிக்கும் EPS ஓய்வூதியம், முக்கிய அப்டேட்
இனி டிக்கெட்டை ரத்து செய்யாமல் பயணத் தேதியை மாற்றலாம்.. ரயில்வே புதிய ரூல்

Indian Railway News Update: ரயில் பயணிகளுக்கு ஒரு அற்புதமான செய்தி வெளியாகி உள்ளது. பயணிகள் தங்கள் பயணத் தேதிகளை மாற்ற இனி தங்கள் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட டிக்கெட்டுகளை ரத்து செய்ய வேண்டியதில்லை. இதன் மூலம் இனி ரயிலில் பயணிக்கும் பயணிகளுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும். அதுமட்டுமின்றி இந்திய ரயில்வே வரும் ஜனவரி 2026 முதல், இந்த புதிய ரூலை அமல் படுத்த உள்ளது. இதில் சிறப்பு என்னவென்றால் இதற்காக பயணிகள் கூடுதல் கட்டணம் அல்லது அபராதம் எதுவும் செலுத்த வேண்டியதில்லை.

Add Zee News as a Preferred Source

புதிய விதிமுறைகள் என்ன?

இதுவரை, உங்கள் பயணத் தேதியை மாற்ற விரும்பினால், முழு டிக்கெட்டையும் ரத்து செய்துவிட்டு புதிய டிக்கெட்டை முன்பதிவு செய்ய வேண்டியிருந்த நிலையில் தற்போது இந்த தொந்தரவு எதுவும் இல்லாமல் டிக்கெட்டுகளை ரத்து செய்யாமல் பயண தேதியை மட்டுமே மாற்றிக் கொள்ள முடியும்.

இருக்கை கிடைப்பது மிக முக்கியமானதாக இருக்கும்

புதிய தேதிக்கான உறுதிப்படுத்தப்பட்ட டிக்கெட்டைப் பெறுவீர்களா இல்லையா என்பது இருக்கை கிடைக்கும் தன்மையைப் பொறுத்தது. புதிய தேதியில் கட்டணம் அதிகமாக இருந்தால், பயணிகள் அந்தக் கட்டணத்தை மட்டுமே செலுத்த வேண்டும். தேதியை மாற்றுவதற்கு அபராதம் அல்லது கூடுதல் கட்டணம் எதுவும் செலுத்த வேண்டாம்.

கோடிக் கணக்கான பயணிகள் கடைசி நேரத்தில் தங்கள் பயணத் திட்டங்களை மாற்றுகிறார்கள்:

ஒவ்வொரு ஆண்டும் கோடிக் கணக்கான பயணிகள் கடைசி நேரத்தில் தங்கள் பயணத் திட்டங்களை மாற்றுகிறார்கள். இந்த சூழ்நிலைகளில் டிக்கெட்டுகளை ரத்து செய்வது நிதி இழப்பை ஏற்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், புதிய டிக்கெட்டைப் பெறுவதற்கான உத்தரவாதத்தையும் ஏற்படுத்தாது. இந்த புதிய ரயில்வே முடிவு பயணிகளுக்கு நெகிழ்வுத்தன்மை, ஆறுதல் மற்றும் நிதி நிவாரணத்தை வழங்கும்.

ரயில்வே வாரியத்தின் உத்தரவு:

எந்தவொரு புதிய திட்டத்தையும் தொடங்குவதற்கு முன்பு போக்குவரத்து ஆய்வை நடத்துமாறு அனைத்து மண்டலங்களுக்கும் ரயில்வே வாரியம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இதில் இறுதி இருப்பிட ஆய்வு மற்றும் விரிவான திட்ட அறிக்கையும் அடங்கும்.

தற்போதைய நிலை? 

தற்போதைய ரயில்வே விதிகளின்படி முன்பதிவு செய்யப்பட்ட டிக்கெட்டை ரயில் புறப்படுவதற்கு 48 மணி நேரம் முதல் 12 மணி நேரம் வரை ரத்து செய்தால், பயண கட்டணத்தில் இருந்து 25 சதவீதம் பிடித்தம் செய்யப்படும். அதுவே ரயில் புறப்படுவதற்கு 12 மணி நேரம் முதல் அட்டவணை தயார் செய்வதற்கு முன்பு வரை அதாவது 4 மணி நேரம் வரை ரத்து செய்தால், டிக்கெட் பயண கட்டணத்தில் இருந்து 50 சதவீதம் வரை பிடித்தம் இருக்கக்கூடும். ஒருவேளை முன்பதிவு சார்ட் தயார் ஆகிவிட்டால், டிக்கெட்டை ரத்து செய்ய முடியாது. இதுவே தற்போது நடைமுறையில் இருக்கும் விதிகள் ஆகும்.  

மேலும் படிக்க: தவறாக தொட்டாரா டெலிவரி ஊழியர்..! வீடியோ வெளியிட்டு பெண் புகார்!

மேலும் படிக்க: இரவில் நாகினியாக மாறும் மனைவி..கணவர் கொடுத்த பகீர் புகார்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Indian RailwayIRCTCRail TicketRailway Passengers

Trending News