ரேஷன் கார்டு இருக்கா? இலவச எல்பிஜி சிலிண்டர் பெறலாம், அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

இந்தத் திட்டத்தின் மிகப்பெரிய நன்மை என்னவென்றால், தகுதியுள்ள ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் எல்பிஜி சிலிண்டரை முற்றிலும் இலவசமாகப் பெறுவார்கள். கூடுதலாக, குடும்பத்தில் உள்ள ஒரு பெண் உறுப்பினரின் வங்கிக் கணக்கிற்கு ₹1,000 நிதி உதவி நேரடியாக மாற்றப்படும். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 16, 2025, 10:04 AM IST

    இந்த திட்டத்தின் நோக்கம் என்ன?

    தேவையான ஆவணங்கள்

    விண்ணப்ப நிலையைச் சரிபார்த்தல்

ரேஷன் கார்டு இருக்கா? இலவச எல்பிஜி சிலிண்டர் பெறலாம், அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

Free Lpg Cylinder: அதிகரித்து வரும் சமையல் கேஸ் விலைகள் பொதுமக்களுக்கு பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளன. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நானூறு முதல் ஐநூறு ரூபாய் வரை விலை உயர்ந்த ஒரு சிலிண்டர் தற்போது ஆயிரம் ரூபாய் அல்லது அதற்கு மேல் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. இது சிறு மற்றும் நடுத்தர குடும்பங்களின் சுமையை அதிகரித்துள்ளது. இதைக் கருத்தில் கொண்டு, அரசாங்கம் ரேஷன் கார்டு இலவச எல்பிஜி சிலிண்டர் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, இதன் கீழ் தகுதியுள்ள ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் இலவச எல்பிஜி சிலிண்டர்கள் மற்றும் நிதி உதவியைப் பெறுவார்கள்.

இந்த திட்டத்தின் நோக்கம் என்ன?

வறுமைக் கோட்டிற்குக் கீழே வாழும் குடும்பங்களுக்கு சமையல் எரிவாயுவை அடிப்படை அணுகலை வழங்குவதே இந்தத் திட்டத்தின் முதன்மை நோக்கமாகும். நாட்டின் பல பகுதிகளில், பெண்கள் விறகு, நிலக்கரி அல்லது மாட்டு சாணத்தில் சமைத்து வருகின்றன. இது சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்துவதோடு ஆரோக்கியத்திலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். எனவே இந்தக் குடும்பங்கள் சுத்தமான கேஸ் சிலிண்டரைப் பயன்படுத்தவும், அவர்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்தவும் அரசாங்கம் விரும்புகிறது.

திட்டத்தின் நன்மைகள்

இந்தத் திட்டத்தின் மிகப்பெரிய நன்மை என்னவென்றால், தகுதியுள்ள ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் எல்பிஜி சிலிண்டரை முற்றிலும் இலவசமாகப் பெறுவார்கள். கூடுதலாக, குடும்பத்தில் உள்ள ஒரு பெண் உறுப்பினரின் வங்கிக் கணக்கிற்கு ₹1,000 நிதி உதவி நேரடியாக மாற்றப்படும். இந்தத் தொகை எதிர்கால சிலிண்டர் நிரப்பல்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படலாம். இந்த உதவி நேரடி சலுகை பரிமாற்றம் (DBT) மூலம் வழங்கப்படுகிறது. இந்த வழியில், பயனாளிகள் இரட்டை நன்மையைப் பெறுகிறார்கள்: இலவச சிலிண்டர் மற்றும் நிதி உதவி.

தகுதி நிபந்தனைகள்

இந்தத் திட்டத்தில் பயனடைய பல அத்தியாவசிய தகுதி நிபந்தனைகள் உள்ளன. முதல் தேவை என்னவென்றால், விண்ணப்பதாரர் வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழே உள்ள (BPL) ரேஷன் அட்டையை வைத்திருக்க வேண்டும். இந்தத் திட்டம் பொருளாதார ரீதியாக பலவீனமான குடும்பங்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படும். இரண்டாவது தேவை என்னவென்றால், குடும்பம் பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனாவின் பயனாளியாக இருக்க வேண்டும். மூன்றாவது தேவை என்னவென்றால், குடும்பத்தில் உள்ள பெண் உறுப்பினர் LPG இணைப்பின் முதன்மை நுகர்வோராக இருக்க வேண்டும். கூடுதலாக, விண்ணப்பதாரரின் ஆதார் அட்டை மற்றும் வங்கிக் கணக்கு இணைக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும்.

தேவையான ஆவணங்கள்

இந்த திட்டத்தின் பலனைப் பெற பல ஆவணங்கள் தேவை. விண்ணப்பதாரரின் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தும் ஆதார் அட்டை இதில் அடங்கும். கூடுதலாக, BPL ரேஷன் அட்டை கட்டாயமாகும். நிதி உதவி நேரடியாக கணக்கிற்கு மாற்றப்படுவதை உறுதிசெய்ய வங்கி பாஸ்புக் தேவை. விண்ணப்பதாரர் உஜ்வாலா யோஜனா அல்லது பிற அரசு இணைப்புகளின் பயனாளி என்பதை உறுதிப்படுத்த எல்பிஜி இணைப்பு எண்ணும் தேவை. திட்டம் பற்றிய தகவல்களை சரியான நேரத்தில் அணுகுவதை உறுதிசெய்ய செயலில் உள்ள மொபைல் எண்ணும் தேவை.

விண்ணப்ப செயல்முறை

ரேஷன் கார்டு இலவச எல்பிஜி சிலிண்டர் திட்டத்திற்கான விண்ணப்பம் ஆன்லைனில் உள்ளது. முதலில், மாநில உணவு மற்றும் சிவில் சப்ளைஸ் துறையின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தைப் பார்வையிடவும். அங்கு, எல்பிஜி கேஸ் திட்டம், உஜ்வாலா யோஜனா அல்லது ரேஷன் கார்டு திட்டத்திற்கான விருப்பங்களை நீங்கள் காணலாம். விண்ணப்பத்தில் தனிப்பட்ட தகவல்கள், ரேஷன் கார்டு விவரங்கள், எரிவாயு இணைப்பு எண் மற்றும் வங்கி விவரங்களை நிரப்ப வேண்டும். அனைத்து ஆவணங்களையும் ஸ்கேன் செய்து பதிவேற்றி விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்கவும். விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பித்த பிறகு, நீங்கள் ஒரு பதிவு எண்ணைப் பெறுவீர்கள், அது பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்ப நிலையைச் சரிபார்த்தல்

பல மாநிலங்களில் ஆன்லைன் நிலை சரிபார்ப்பு வசதி இருக்கிறது. விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் வீடுகளில் இருந்தபடியே தங்கள் விண்ணப்ப நிலையைச் சரிபார்க்கலாம். இந்த வசதி வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதிசெய்கிறது மற்றும் ஏதேனும் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டால் சரியான நேரத்தில் தீர்வை வழங்க உதவும்.

