ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு ஜாக்பாட்: அதிரடி மாற்றம் செய்த மாநில அரசு

AP Ration Distribution Free: ஆந்திர அரசு ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியை வெளியிட்டுள்ளது. வரும் ஜனவரி மாதம் முதல், ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு அரிசியுடன் சேர்த்து சர்க்கரை, கோதுமை மாவு, சோளம் மற்றும் ராகி (கேழ்வரகு) ஆகிய ஐந்து வகையான பொருட்கள் வழங்கப்பட உள்ளன. இதில் சோளம் மற்றும் ராகி விநியோகம் டிசம்பர் மாதமே தொடங்கும் நிலையில், கோதுமை மாவு அடுத்த மாதம் அதாவது ஜனவரி மாதம் முதல் விநியோகிக்கப்படும்.
முன்னதாக ஒரு நபருக்கு 5 கிலோ அரிசி வழங்கப்பட்டது. தற்போது, குடும்ப உறுப்பினர்கள் தங்களுக்குத் தேவையான சோளம் மற்றும் ராகியைத் தேர்வு செய்தால், அதற்கு ஈடாக அரிசியின் அளவு குறைக்கப்பட்டு வழங்கப்படும். ஒரு குடும்பம் 3 கிலோ சோளம் மற்றும் 3 கிலோ ராகி என மொத்தம் 6 கிலோ சிறுதானியங்களை வாங்கினால், மீதமுள்ள 14 கிலோ அரிசியாக வழங்கப்படும். இத்துடன் கூடுதலாக அரை கிலோ சர்க்கரை மற்றும் ஒரு கிலோ கோதுமை மாவு வழங்கப்படும். கோதுமை மாவு ஒரு கிலோ 20 ரூபாய் என்ற மானிய விலையில் விற்பனை செய்யப்படும்.
இந்த புதிய திட்டத்தின் மூலம் மக்களுக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்தை வழங்குவதை ஆந்திர அரசு நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. சோளம் மற்றும் ராகி போன்ற சிறுதானியங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நல்லது என்பதால், அவற்றை ரேஷன் திட்டத்தில் சேர்ப்பதன் மூலம் சத்தான உணவுகள் சாமானிய மக்களுக்கும் எளிதாகக் கிடைக்கும்.
குடும்ப உறுப்பினர்களின் தேவைக்கேற்ப அரிசியுடன் மற்ற சிறுதானியங்களையும் தேர்ந்தெடுக்கும் வசதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. வெளிச்சந்தையில் கோதுமை மாவின் விலை அதிகமாக உள்ள நிலையில், அரசு ஒரு கிலோவை வெறும் ரூ. 20-க்கு வழங்குகிறது. இத்தகைய சலுகைகள் மூலம் ஏழை எளிய மக்களின் மாதந்திர குடும்பச் செலவு குறைவதுடன், அவர்களின் நிதிச் சுமையும் கணிசமாகக் குறையும்.
ஆந்திராவில் ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு அரிசி மற்றும் சர்க்கரையுடன் இனி ராகி (கேழ்வரகு), சோளம் மற்றும் கோதுமை மாவும் வழங்கப்பட உள்ளது. அடுத்த மாதம் முதல் தேதியிலிருந்து இந்த விநியோகத்தைத் தொடங்க அரசாங்கம் தயாராகி வருகிறது. ஒரு குடும்பம் 25 கிலோ அரிசி பெறுகிறது என்றால், அவர்கள் 3 கிலோ அரிசிக்குப் பதிலாக அதே அளவில் ராகி அல்லது சோளத்தைத் தேர்ந்தெடுத்துப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். வெளிச்சந்தையில் ஒரு கிலோ ரூ. 60 முதல் ரூ. 65 வரை விற்கப்படும் கோதுமை மாவு, மாநில அரசால் நியாயவிலைக் கடைகளில் கிலோ ரூ. 20-க்கு பாக்கெட்டுகளில் வழங்கப்படும். சோளம் மற்றும் ராகி விநியோகம் டிசம்பர் மாதத்திலேயே தொடங்கப்பட்டுவிட்டது. ஜனவரி மாதம் முதல் கோதுமை மாவு விநியோகம் தொடங்கும்.
இதற்கிடையில், ரேஷன் கார்டுதாரர்கள் பருப்பு விநியோகத்திற்காகக் காத்திருக்கின்றனர். மாநில நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்திடமிருந்து ஒதுக்கீடு வராததால், ரேஷன் கடை ஊழியர்களால் பருப்பை விநியோகிக்க முடியவில்லை. குறிப்பாக, பண்டிகைக் காலங்களிலும் இந்தப் பிரச்சினை நீடிப்பது கவலையளிக்கிறது. டிசம்பர் மாதத்திற்கான பருப்பு ஒதுக்கீடு இல்லாததால் விநியோகம் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஜனவரி மாதத்திலாவது விநியோகம் இருக்குமா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். வெளிச்சந்தையில் தரத்தைப் பொறுத்து ஒரு கிலோ பருப்பு ரூ. 110 முதல் ரூ. 120 வரை விற்கப்படுகிறது. ஆனால், சிவில் சப்ளைஸ் துறை மூலம் இது ரூ. 67க்கு மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது. மானிய விலையில் பருப்பு வழங்கப்படுவதற்கான ஒதுக்கீட்டை மாநில அரசு இன்னும் வழங்கவில்லை. இதன் காரணமாக, ரேஷன் டீலர்கள் பருப்புக்கான தொகையை செலுத்த முன்வருவதில்லை.
தற்போதைய சூழலில், பருப்பு விநியோகம் எப்போது மீண்டும் தொடங்கும் என்பது குறித்து அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பு இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை.
