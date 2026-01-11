வீட்டிலிருந்தே புதிய ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு வாங்குவது எப்படி தெரியுமா?

New Smart Ration Card Online Apply 2026: தமிழகத்தில் புதிதாகத் திருமணம் செய்துக் கொண்டவர்கள், வீட்டில் புதிதாக பிறந்த குழந்தைகள் மற்றும் கூட்டுக் குடும்பத்தில் இருந்து பிரிந்து தனிக்குடித்தனம் செல்பவர்களுக்கு மிக முக்கியமான ஆவணமாக ரேஷன் கார்டு பார்க்கப்படுகிறது. அத்தகைய முக்கிய ஆவணமான ரேஷன் கார்டைப் பெறுவது மிகவும் கடினமான விஷயமாகப் பார்க்கபடுகிறது. ஏனெனில் புதிய ரேஷன் கார்டை பெற தாலுகா அலுவலகத்திற்கும், வட்ட வழங்கல் அலுவலகத்திற்கும் அலைய வேண்டியிருக்கும். ஆனால், இனி இந்த தொலையில் இருந்து நிரந்தரமாக விடுப்படலாம். ஆம், இனி நீங்கள் வீட்டிலிருந்தே புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பித்து, தபால் வழியாக ரேஷன் கார்டைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். எப்படி என்பதை இப்போது தெரிந்துக்கொள்வோம்.
புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
புதிதாகத் திருமணம் ஆன தம்பதிகள், பழைய ரேஷன் கார்டில் இருந்து பெயரை நீக்கம் செய்பவர்கள், கூட்டுக் குடும்பத்தில் இருந்து தனி வீட்டிற்கு செல்பவர்கள் இந்த புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள்
புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்க குடும்பத் தலைவர் புகைப்படம், ஆதார் அட்டை, மின்சார ரசீது, பேங்க் பாஸ்புக், வாடகை ஒப்பந்தம் அல்லது எரிவாயு ரசீது இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று. குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதார் எண்கள் மற்றும் பிறந்த தேதி அட்டவணை, பழைய கார்டில் இருந்து பெயர் நீக்கியதற்கான சான்று அவசியம்.
புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
முதலில் தமிழக அரசின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான www.tnpds.gov.in என்ற பக்கத்திற்குச் செல்லவும்.
முகப்புப் பக்கத்தில் “மின்னணு அட்டை சேவைகள்” என்ற பகுதியில் “புதிய மின்னணு அட்டை விண்ணப்பிக்க” என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்யவும்.
"புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம்" என்ற பக்கம் திறக்கும். அதில் குடும்பத் தலைவரின் பெயரை ஆங்கிலத்திலும், தமிழிலும் பிழையில்லாமல் எழுத வேண்டும்.
முகவரி, மாவட்டம், வட்டம், கிராமம் மற்றும் உங்கள் மொபைல் எண் ஆகியவற்றைச் சரியாகப் பூர்த்தி செய்யவும்.
"உறுப்பினரைச் சேர்க்க" என்ற விருப்பத்தை கிளிக் செய்து மனைவி, குழந்தைகள் மற்றும் இதர உறுப்பினர்களின் பெயர், பாலினம், பிறந்த தேதி, ஆதார் எண் ஆகியவற்றை நிரப்பவும்.
"அட்டைத் தேர்வு" என்ற இடத்தில் உங்களுக்குப் பொருட்கள் வேண்டும் என்றால் "அரிசி அட்டை" அல்லது பொருட்கள் வேண்டாம் என்றால் "சர்க்கரை அட்டை" என்பதைத் தேர்வு செய்யவும்.
குடும்பத் தலைவர் புகைப்படம் மற்றும் முகவரிச் சான்று ஆகியவற்றை "பதிவேற்றம்" செய்யவும். எரிவாயு இணைப்பு இருந்தால் அந்த விவரங்களையும் கொடுக்க வேண்டும்.
அனைத்தும் விவரங்களும் சரியாக உள்ளதா என்பதை சரிபார்த்துவிட்டு "பதிவு செய்" என்ற பட்டனை கிளிக் செய்யவும்.
புதிய ரேஷன் கார்டை எப்போது பெறலாம்
புதிய ரேஷன் கார்டை விண்ணப்பித்தவுடன் உங்கள் மொபைல் போனுக்கு ஒரு குறிப்பு எண் வரும். இதை வைத்து tnpds இணையதளத்திலேயே விண்ணப்பத்தின் நிலை என்ற பகுதியில் உங்கள் கார்டு ஸ்டேட்டஸை செக் செய்து கொள்ளலாம்.
