வீடு கட்ட ரூ.1.20 லட்சம் நிதியுதவி! அரசின் சர்ப்ரைஸ் அறிவிப்பு, வெளியான ஹேப்பி நியூஸ்

PM Awas Yojana Gramin Survey: பிரதம மந்திரி கிராமிய வீடு கட்டும் திட்டம் 2025 தொடர்பாக மத்திய அரசு மற்றொரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம், நாட்டில் இன்னும் பாழடைந்த அல்லது உடைந்த வீடுகளில் வசிக்கும் ஏழைக் குடும்பங்களுக்கு நிரந்தர வீடுகளை வழங்குவதாகும். அதன்படி தற்போது மத்திய பிரதம மந்திரி கிராமிய வீடு கட்டும் திட்டத்தின் ஒரு புதிய கட்டத்தைத் தொடங்கியுள்ளது, மேலும் இந்த முறை கணக்கெடுப்பு முழுமையாக டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டுள்ளது, இதனால் மக்கள் அரசு அலுவலகங்களுக்குச் செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை.
கிராமப்புற குடும்பங்களுக்கு ஒரு புதிய நம்பிக்கைக் கதிர்
நிதி நெருக்கடி மற்றும் வளங்கள் இல்லாததால் கிராமங்களில் உள்ள பல குடும்பங்கள் இன்னும் நிரந்தர வீடுகள் இல்லாமல் வாழ்ந்து வருகின்றன. மழைக்காலத்தில் கூரைகள் கசிவு, கோடையில் கடுமையான வெப்பம் மற்றும் குளிர்காலத்தில் குளிரில் இருந்து பாதுகாப்பு இல்லாமை - இவை அனைத்தும் கிராமப்புற வாழ்க்கையில் முக்கிய பிரச்சினைகளாக இருந்து வருகிறது. இதற்கு உதவும் வகையில் பிரதம மந்திரி கிராமிய வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் இந்த குடும்பங்களுக்கு ஒரு பெரிய நிவாரணமாகும், இது நிரந்தர வீடுகளைக் கட்ட நிதி உதவியாகவும் வழங்குகிறது.
பிரதம மந்திரி கிராமிய வீடு கட்டும் திட்டம் கணக்கெடுப்பின் புதிய கட்டம் மற்றும் அதன் முக்கிய பங்கு
இந்த திட்டத்தின் நலனைப் பெற விரும்பும் எந்தவொரு குடும்பமும் கட்டாயமாக இந்த கணக்கெடுப்பில் பங்கேற்க வேண்டும் என்று அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இந்த கணக்கெடுப்பின் நோக்கம், தகுதியான குடும்பங்களின் துல்லியமான மற்றும் புதுப்பிக்கப்பட்ட பட்டியலைத் தயாரிப்பதாகும், இதனால் தேவைப்படுபவர்கள் யாரும் சலுகைகளில் இருந்து விடுபட மாட்டார்கள். இந்த முறை, கணக்கெடுப்பு செயல்முறை முன்பை விட எளிதாகவும் வெளிப்படையாகவும் செய்யப்பட்டுள்ளது. மொபைல் செயலி மூலம் அலுவலகத்திற்குச் செல்லாமல் கணக்கெடுப்பை முடிக்கலாம்.
டிஜிட்டல் செயல்முறையை எளிதாக்க Aawas Survey App தொடங்கப்பட்டது
இந்த முறை அரசாங்கம் "ஆவாஸ் சர்வே செயலியை" (Aawas Survey App) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், மக்கள் தங்கள் மொபைல் போன்களிலிருந்து கணக்கெடுப்பை முடிக்கலாம். இந்த செயலியில் சுய கணக்கெடுப்பு விருப்பம் உள்ளது, இது மக்கள் தங்கள் சொந்த விவரங்களை உள்ளிட அனுமதிக்கிறது. இந்த முறை வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிப்பதற்கும் நேரத்தை மிச்சப்படுத்துவதற்கும் ஒரு முக்கிய படியாகக் கருதப்படுகிறது.
திட்டத்தின் கீழ் எவ்வளவு நிதி உதவி கிடைக்கிறது?
பிரதம மந்திரி கிராமிய வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ், வீடு கட்டுவதற்கு அரசாங்கம் நிதி உதவி வழங்குகிறது.
சமவெளிகளில் வீடு கட்டுவதற்கு ₹1.20 லட்சம் வழங்கப்படுகிறது.
மலைப்பகுதிகளில், வீடு கட்டுவது மிகவும் கடினமான விஷயமாக இருப்பதால், அவர்களுக்கு ₹1.30 லட்சம் வழங்கப்படுகிறது.
முழுத் தொகையும் நேரடியாக பயனாளியின் வங்கிக் கணக்கிற்கு மாற்றப்படுகிறது. இது இடைத்தரகர்களின் பங்கை நீக்கி, பயனாளி முழு உதவித் தொகையையும் பெறுவதை உறுதி செய்கிறது. இந்தத் தொகை வீடு கட்டுவதற்கு கணிசமாக உதவுகிறது, குடும்பங்கள் கடன் வாங்காமல் சொந்தமாக வீடு கட்ட அனுமதிக்கிறது.
பிரதம மந்திரி கிராமிய வீடு கட்டும் திட்டத்திற்கு யார் தகுதியுடையவர்கள்?
இந்தத் திட்டத்திற்கான தகுதி அளவுகோல்களை அரசாங்கம் வகுத்துள்ளது, இதற்கு விண்ணப்பதாரர்கள் பின்வருமாறு:
இந்தியாவில் நிரந்தர குடியிருப்பாளராக இருக்க வேண்டும்.
நிரந்தர வீடு இல்லாதவராக இருக்க வேண்டும்.
வீடற்றவராகவோ அல்லது பாழடைந்த வீட்டில் வசிப்பவராகவோ இருக்க வேண்டும்.
குறைந்த குடும்ப வருமானம் உள்ளவராக இருக்க வேண்டும்.
அரசு வேலையில் உறுப்பினராக இருக்கக்கூடாது.
விண்ணப்பதாரர் வருமான வரி செலுத்துபவராக இருக்கக்கூடாது.
எந்தவொரு அரசாங்க வீட்டுவசதித் திட்டத்திலும் இதற்கு முன்பு பயனடையவராக இருக்கக்கூடாது.
பிரதம மந்திரி கிராமிய வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கணக்கெடுப்புக்குத் தேவையான ஆவணங்கள்
கணக்கெடுப்பின் போது, குடிமக்கள் சில ஆவணங்களை பதிவேற்ற வேண்டும், அவை:
ஆதார் அட்டை
ரேஷன் கார்டு
வங்கி பாஸ்புக்
பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம்
MNREGA வேலை அட்டை (கிடைத்தால்)
வருமானச் சான்றிதழ் (தேவைப்பட்டால்)
பிரதம மந்திரி கிராமிய வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கணக்கெடுப்பை எவ்வாறு நடத்துவது?
டிஜிட்டல் செயல்முறையை ஏற்றுக்கொள்வது கணக்கெடுப்பை நடத்துவதை மிகவும் எளிதாக்கியுள்ளது. முழுமையான செயல்முறை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:
படி 1: கூகிள் பிளே ஸ்டோரிலிருந்து Aawas Survey App ஐப் பதிவிறக்கவும்.
படி 2: செயலியைத் திறந்து Self Survey விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
படி 3: உங்கள் ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்டு சரிபார்ப்பை முடிக்கவும்.
படி 4: பயன்பாட்டிலிருந்து உங்கள் பாஸ்போர்ட் அளவிலான புகைப்படத்தைக் கிளிக் செய்து பதிவேற்றவும்.
படி 5: மாநிலம், மாவட்டம், தொகுதி, பஞ்சாயத்து மற்றும் கிராமத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
படி 6: வீட்டின் இருப்பிடம், அறைகளின் எண்ணிக்கை, கூரை மற்றும் கழிப்பறை பற்றிய தகவல்களை நிரப்பவும்.
படி 7: தேவையான அனைத்து ஆவணங்களின் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல்களையும் பதிவேற்றவும்.
படி 8: வீட்டின் சமீபத்திய புகைப்படங்களைப் பதிவேற்றி சமர்ப்பிக்கவும்.
விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டவுடன், கணக்கெடுப்பு முடிந்ததாகக் கருதப்படும். அதிகாரிகளால் சரிபார்த்த பிறகு, தகுதியானதாகக் கண்டறியப்பட்டால், தொகை நேரடியாகக் கணக்கிற்கு மாற்றப்படும்.
