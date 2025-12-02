English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • ரேஷன் கார்டு பயனர்களுக்கு குட் நியூஸ், உடனே இதை நோட் பண்ணி வெச்சிக்கோங்க

ரேஷன் கார்டு பயனர்களுக்கு குட் நியூஸ், உடனே இதை நோட் பண்ணி வெச்சிக்கோங்க

Digital Ration Card: ரேஷன் கார்டு வைத்துள்ள பயனர்கள் இனி எளிதாக டிஜிட்டல் ரேஷன் கார்டை பதிவிறக்க செய்துக் கொள்ளலாம். எப்படி செய்வது என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 2, 2025, 04:23 PM IST
  • ரேஷன் கார்டு பதிவிறக்கங்கள் இப்போது ஆன்லைனில் கிடைக்கின்றன
  • செயல்பாடு வழியாக எளிதான பதிவிறக்க செயல்முறை
  • வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் வசதி அதிகரித்தது

ரேஷன் கார்டு பயனர்களுக்கு குட் நியூஸ், உடனே இதை நோட் பண்ணி வெச்சிக்கோங்க

Digital Ration Card: அரசாங்கத்தின் உணவுத் துறை சமீபத்தில் டிஜிட்டல் ரேஷன் கார்டு (Digital Ration Card Update) திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், பாரம்பரிய ரேஷன் கார்டுகள் ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டுகளாக மாற்றப்பட்டுள்ளன. அதன்படி ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் இனிமேல் ரேஷன் கார்டு தொடர்பான தேவைகளுக்காக உணவுத் துறை அலுவலகங்களுக்கு அடிக்கடி செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை.

முக்கிய அம்சங்கள்:
ஆன்லைன் பதிவிறக்கம்: நுகர்வோர் இப்போது தங்கள் ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டுகளை "MyRationCard" என்ற செயலி மூலம் ஆன்லைனில் பதிவிறக்கம் செய்து, அதன் நகலை அச்சிட்டுப் பயன்படுத்தலாம்.

டிஜிட்டல் வடிவம்: இந்த ஸ்மார்ட் கார்டுகள், ஓட்டுநர் உரிமம், ஆதார் அட்டை அல்லது ஆயுஷ்மான் கார்டுகள் போன்றே டிஜிட்டல் அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளன.

அதேபோல் இந்த ரேஷன் கார்டின் (Ration Card) ஒரு பக்கத்தில் அட்டைதாரரின் விவரங்களும் ஒரு QR குறியீடும் இருக்கும். மறுபுறத்தில் குடும்ப உறுப்பினர்களின் விவரங்கள் இடம்பெற்றிருக்கும்.

மாவட்டத்தின் நிலவாரம்:
மாவட்டத்தில் மொத்தம் 789,914 ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் உள்ளனர். இதில் தகுதியான வீட்டு ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் 672,187 பேர் ஆவார்கள். அதேபோல் அந்தியோதயா ரேஷன் கார்டு (AAY or Antyodaya Anna Yojana ration card) வைத்திருப்பவர்கள் 117,727 பேர் ஆவார்கள். தற்போது, மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து நுகர்வோரும் ஸ்மார்ட் கார்டுகள் மூலமாகவே ரேஷன் பொருட்களைப் பெற்று வருகின்றனர்.

நடப்பு நிதியாண்டில் இந்தத் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பு, உணவுத் துறை புதிய ரேஷன் கார்டுகளை வழங்க வேண்டியிருந்தபோது, அச்சிடுவதற்குப் போதுமான ரேஷன் கார்டு புத்தகம் இல்லாத நிலை இருந்தது. இதன் காரணமாக, நுகர்வோர் தங்கள் அட்டை எண்களை மட்டுமே பயன்படுத்தி ரேஷன் பொருட்களைப் பெற்று வந்தனர். ஆனால் தற்போது டிஜிட்டல் ரேஷன் கார்டு திட்டம் இந்தச் சிக்கலைத் தீர்த்து வைத்துள்ளது.

இது குறித்து மாவட்ட வழங்கல் அதிகாரி திலீப் குமார் கூறியதாவது:
"ஏதேனும் காரணங்களால் ரேஷன் கார்டுகள் கிழிந்தாலோ அல்லது சேதமடைந்தாலோ, அட்டைதாரர்கள் கவலைப்படத் தேவையில்லை. அவர்கள் தங்கள் ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டுகளை MyRationCard செயலி மூலம் உடனடியாகப் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். இந்தச் செயலி அட்டைதாரர்களுக்கு தங்கள் ரேஷன் கார்டு விவரங்கள் மற்றும் அது தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறித்த முழுமையான தகவல்களையும் வழங்கும். மேலும், நுகர்வோர் தங்கள் குறைகள் மற்றும் கவலைகளை இந்த செயலி மூலமாகவே துறையுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும் முடியும்." என்றார்.

இந்த ஸ்மார்ட் கார்டு திட்டம், ரேஷன் விநியோக முறையில் வெளிப்படைத்தன்மையையும், வேகத்தையும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாட்டில் புதிய ரேஷன் கார்டு
இதனிடையே சில நாட்களுக்கு முன்பு புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு (New Ration Card) விண்ணப்பித்து பலர் காத்திருந்தனர். தற்போது புதிதாக மின்னணு ரேஷன் கார்டுகள் 17 லட்சத்து 70 ஆயிரத்து 796 பேருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அரசு அறிவித்துள்ளது. மேலும் புதிதாக ரேஷன் கார்டு கேட்டு விண்ணப்பிப்பவர்களுக்கு மிக விரைவாக ரேஷன் கார்டு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

Ration CardOnlineRation card onlineDigital Ration card

