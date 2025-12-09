English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு 5 அதிரடி அறிவிப்புகள், உடனே நோட் பண்ணுங்க

ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு 5 அதிரடி அறிவிப்புகள், உடனே நோட் பண்ணுங்க

தமிழகத்தில் உள்ள கோடிக்கணக்கான ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் சார்பாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து மிக முக்கியமான அதிரடி அறிவிப்புகள் மற்றும் திட்டங்கள் எவை என்பதை இங்கே காணலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 9, 2025, 07:41 PM IST
  • புதிய உணவு தானிய விநியோக விகிதம்
  • புதிய ரேஷன் அட்டைகள் விநியோகம்
  • ஆதார் இ-கேஒய்சி கட்டாயம்

Trending Photos

ஆதாரில் உள்ள பழைய போட்டோவை மாற்றுவது ஈஸி! இதை மட்டும் பண்ணுங்க
camera icon7
Aadhaar card
ஆதாரில் உள்ள பழைய போட்டோவை மாற்றுவது ஈஸி! இதை மட்டும் பண்ணுங்க
மறக்க முடியாத முகங்கள்: 2025-ல் மறைந்த தமிழ் திரை நட்சத்திரங்கள்
camera icon10
Year ender 2025
மறக்க முடியாத முகங்கள்: 2025-ல் மறைந்த தமிழ் திரை நட்சத்திரங்கள்
ஆதார் நகல் பயன்படுத்த தடை! புதிய ரூல்ஸ் கொண்டு வரும் அரசு.. முழு விவரம் இதோ
camera icon7
Aadhaar card
ஆதார் நகல் பயன்படுத்த தடை! புதிய ரூல்ஸ் கொண்டு வரும் அரசு.. முழு விவரம் இதோ
மிடில் கிளாஸ் மக்களுக்கு ஜாக்பாட்! ரூ.28 செலுத்தினால் 2 லட்சம் வரை இன்சூரன்ஸ்..
camera icon7
Life Insurance
மிடில் கிளாஸ் மக்களுக்கு ஜாக்பாட்! ரூ.28 செலுத்தினால் 2 லட்சம் வரை இன்சூரன்ஸ்..
ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு 5 அதிரடி அறிவிப்புகள், உடனே நோட் பண்ணுங்க

பொது விநியோகத் திட்டத்தில் (PDS) கொண்டு வரப்பட்டுள்ள புதிய மாற்றங்கள், போலி அட்டைகளை நீக்கும் நடவடிக்கைகள், புதிய அட்டைகள் விநியோகம், அத்தியாவசியப் பொருட்களின் அளவு மாற்றம் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் தொகை குறித்த சமீபத்திய அறிவிப்புகள் போன்றவற்றை அறிந்து கொள்ள விரும்புவோருக்கு இந்தச் செய்தி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். அதன்படி தமிழகத்தில் உள்ள கோடிக்கணக்கான ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் சார்பாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து மிக முக்கியமான அதிரடி அறிவிப்புகள் மற்றும் திட்டங்கள் எவை என்பதை இங்கே காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

2.49 கோடி ரேஷன் அட்டைகள் ரத்து குறித்த மத்திய அரசின் தகவல்:

மத்திய அரசு வழங்கியுள்ள தகவலின்படி, 2020 ஆம் ஆண்டு முதல் நாடு முழுவதும் சுமார் 2 கோடியே 49 லட்சம் ரேஷன் அட்டைகள் பல்வேறு காரணங்களுக்காக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. போலி அட்டைகள், தகுதியற்ற பயனாளிகள், இறப்பு மற்றும் நிரந்தர இடப்பெயர்வு (நிரந்தரமாக வேறு இடத்திற்குச் சென்றவர்கள்) போன்ற பல்வேறு காரணங்களுக்காகவே இந்த அட்டை நீக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

55,000 புதிய ரேஷன் அட்டைகள் விநியோகம்:

புதிய ரேஷன் அட்டை கோரி கிட்டத்தட்ட 1,70,000-க்கும் மேற்பட்ட விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு பரிசீலனையில் உள்ளன. இதில் தகுதியான சுமார் 55,000 பேருக்கு விரைவில் புதிய ரேஷன் அட்டைகள் விநியோகிக்கப்படும் என்று உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை அறிவித்துள்ளது.

உணவு தானிய விநியோக விகிதத்தில் மாற்றம் (ஜனவரி முதல் அமல்):

மத்திய அரசின் தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் புதிய உணவு தானிய விநியோக விகிதம் ஜனவரி மாதம் முதல் அமலுக்கு வருகிறது. AAY (அந்தியோதயா அன்ன யோஜனா) மற்றும் PHH (முன்னுரிமை குடும்ப அட்டை) வைத்திருப்பவர்களுக்கு, மொத்த உணவு தானிய அளவு 35 கிலோவில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. இருப்பினும், உணவுப் பங்கீட்டில் அரிசியின் அளவு குறைக்கப்பட்டு கோதுமையின் அளவு அதிகரிக்கப்படும். உதாரணமாக, சாதாரண PHH அட்டைதாரர்களுக்கு முன்பு வழங்கப்பட்ட 1 கிலோ கோதுமைக்குப் பதில் 2 கிலோ கோதுமையும், 4 கிலோ அரிசிக்குப் பதில் 3 கிலோ அரிசியும் வழங்கப்படும்.

மகளிர் உரிமைத் தொகை விநியோகம் (டிசம்பர் 12 முதல்):

புதிதாக ரேஷன் அட்டைக்கு விண்ணப்பித்து, மகளிர் உரிமைத் திட்டத்திற்குத் தகுதி பெற்ற பயனாளிகளுக்கு, மாதாந்திர ₹1,000 மானியம் டிசம்பர் 12 ஆம் தேதி முதல் வங்கிக் கணக்கில் விநியோகம் செய்யப்படும்.

ரேஷன் அட்டை உறுப்பினர்களுக்கு ஆதார் இ-கேஒய்சி கட்டாயம்:

ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் தங்கள் அட்டையுடன் ஆதார் அட்டையை இணைக்கும் (இ-கேஒய்சி) பணியை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ரேஷன் அட்டையில் உள்ள அனைத்து குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் (உதாரணமாக, ஐந்து பேர் இருந்தால் ஐந்து பேருக்கும்) இ-கேஒய்சி செய்வது கட்டாயம் என்றும், இணைக்காதவர்கள் விரைவாக இணைக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு.. அரசு வெளியிட்ட சூப்பர் நியூஸ், ரெடியா இருங்க

மேலும் படிக்க | ரயில்களில் தண்ணீர் பாட்டில் இலவசமா? ரயில்வே கொடுத்த புது அப்டேட்.. நோட் பண்ணுங்க

மேலும் படிக்க | புது ரூல்ஸ்! சாலையில் வேகமாக சென்றால் அபராதம்.. இவ்வளவா? வாகன ஓட்டிகளே அலெர்ட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Ration CardOnlineRation card onlineRationFree Ration

Trending News