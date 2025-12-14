ரேஷன் அட்டை வைத்திருக்கிறீர்களா.. மத்திய அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட்

Ration Card Important Update: நாடு முழுவதும் இருக்கும் அனைத்து ரேஷன் அட்டைதாரர்களும் கட்டாயம் இனி e-KYC செயல்முறையை முடித்திருக்க வேண்டும். இது தொடர்பான அறிவிப்பை உணவுப் பாதுகாப்பு அமைச்சகமும் மத்திய அரசும் தெளிவான வெளியிட்டுள்ளன. ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் சரியான நேரத்தில் e-KYC ஐ முடிக்காவிட்டால் அவர்களின் ரேஷன் அட்டைகள் செயலிழக்கப்படும், அதனுடன் அரசாங்கம் வழங்கி வரும் உணவு தானியங்கள் அல்லது சலுகைகளையும் பெற முடியாமல் போகலாம். எனவே, ரேஷன் பொருட்களை வாங்க தகுதியுள்ள ஒவ்வொரு குடும்பமும் இந்த செயல்முறையை குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் முடிக்க வேண்டும்.
மாநில வாரியான காலக்கெடு
ரேஷன் கார்டு e-KYC-க்கான காலக்கெடு மாநிலத்திற்கு மாநிலம் மாறுபடும். அந்த வகையில் நீங்கள் இன்னும் KYC செயல்முறையை முடிக்காதவர்கள் தங்கள் மாநிலத்தின் காலக்கெடுவிற்குள் செயல்முறையை முடித்திருக்க வேண்டும். மேலும் இந்த காலக்கெடுவைத் தவறவிடுவது பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு ரேஷன் விநியோகம் மற்றும் அரசு திட்ட சலுகைகளைப் பெறுவதை கடினமாக்கக்கூடும்.
e-KYC செயல்முறைக்குத் தேவையான ஆவணங்கள் என்னென்ன?
e-KYC செயல்முறைக்கு, அட்டைதாரரிடம் சில முக்கிய ஆவணங்கள் இருக்க வேண்டும். இவற்றில் ரேஷன் கார்டு, ஆதார் அட்டை, வங்கி பாஸ்புக், சமக்ரா ஐடி, உணவு தானிய சீட்டு மற்றும் செயலில் உள்ள மொபைல் எண் ஆகியவை அடங்கும். ஏனெனில் செயல்பாட்டின் போது எந்த பிரச்சனையும் ஏற்படாமல் இருக்க அனைத்து ஆவணங்களும் அப்டேட் நிலையில் மற்றும் சரியானதாக இருக்க வேண்டும்.
e-KYC ஏன் கட்டாயம்
அனைத்து அரசு சலுகைகளும் சரியான மற்றும் தகுதியுள்ள குடும்பங்களைச் சென்றடைவதை உறுதி செய்வதற்காக அரசாங்கம் தற்போது இந்த e-KYC செயல்முறையை கட்டாயமாக்கியுள்ளது. இந்த செயல்முறை பயனாளிகளின் டிஜிட்டல் சரிபார்ப்பை உறுதி செய்ய உதவுகிறது, மேலும் போலி ரேஷன் கார்டுகள், தகுதியற்ற நபர்கள் அரசு சலுகைகளைப் பெறுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை நீக்கவும் உதவுகிறது. அதேபோல் E-KYC புதிய குடும்ப உறுப்பினர்களைச் சேர்க்கவும் காணாமல் போன அல்லது இறந்த உறுப்பினர்களை நீக்கவும் அனுமதிக்கிறது.
e-KYC-ஐ முடித்த பிறகு கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன
e-KYC செயல்முறையை நிறைவு செய்த பிறகு, ரேஷன் கார்டு முற்றிலும் வேலிடிட்டி ஆகும் மற்றும் பாதுகாப்பானதாகக் கருதப்படுகிறது. இது பயனாளியின் இலவச அல்லது மானிய விலை ரேஷன் பொருட்களை அணுகுவதில் எந்த பிரச்சனையும் ஏற்படாமல் இருக்கும். மேலும், குடும்பத் தகவல்கள் புதுப்பிக்கப்படும், ஆதார் மற்றும் மொபைல் எண்கள் இணைக்கப்படும் மற்றும் அரசு திட்டங்களின் பலன்கள் சீராகப் பெறப்படும்.
e-KYC பூரத்தி செய்வதற்கான கட்டணங்கள்
அரசாங்கத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட ரேஷன் கார்டு e-KYC செயல்முறை முற்றிலும் இலவசம் ஆகும். இருப்பினும், ஒரு தனிநபர் பொது சேவை மையம் (CSC) அல்லது சைபர் கஃபே மூலம் செயல்முறையை பூர்த்தி செய்து முடித்தால், ரூபாய் 50 வரை சேவை கட்டணம் வசூலிக்கப்படலாம். செயல்முறை ஆன்லைனில் முடிந்தால் கூடுதல் செலவு எதுவும் செலுத்த வேண்டியதில்லை.
மொபைல் போன் மூலம் வீட்டிலிருந்தே e-KYC-ஐ முடிக்க முடியும்
நவீன தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன், தற்போது மொபைல் போன் மூலம் வீட்டிலிருந்தே ரேஷன் கார்டு e-KYC செயல்முறையை பூரத்தி செய்ய முடியும். 'மேரா KYC' மற்றும் 'ஃபேஸ் RD' போன்ற அதிகாரப்பூர்வ விண்ணப்பங்களைப் பயன்படுத்தலாம். பயன்பாட்டில் உங்கள் ஆதார் எண், இருப்பிடம் மற்றும் கேப்ட்சாவை உள்ளிட்டு, OTP சரிபார்ப்பைச் செய்யவும். முக ஸ்கேன் முடிந்ததும், e-KYC அங்கீகரிக்கப்பட்டு டிஜிட்டல் ரசீது பெறப்படும்.