பட்டதாரி இளைஞர்களுக்கு கரெண்ட்டி அரசு வேலை.. இப்போதே விண்ணப்பிக்கவும்

Graduate Police Jobs 2025: நீங்கள் அரசு வேலை தேடுகிறீர்கள் என்றால், இந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு மிகவும் சிறப்பானது. காவல் துணை ஆய்வாளர் (SI), புலனாய்வுப் பணியகத்தின் (IB) உதவி மத்திய புலனாய்வு அதிகாரி (ACIO), ரயில்வே மற்றும் துணை மருத்துவத் துறை போன்ற பல முக்கிய துறைகளில் ஆட்சேர்ப்பு செயல்முறை நடந்து வருகிறது. பட்டதாரி பட்டம் பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். சம்பளம், பதவிகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் தகுதி பற்றிய முழுமையான தகவல்கள் இந்த ஆட்சேர்ப்பில் கிடைக்கின்றன.
RPSC SI-Platoon Vacancy 2025: துணை ஆய்வாளர் மற்றும் படைப்பிரிவு தளபதி ஆட்சேர்ப்பு
ராஜஸ்தான் பொது சேவை ஆணையம் துணை ஆய்வாளர் மற்றும் படைப்பிரிவு தளபதி பதவிகளுக்கான மொத்தம் 1015 பதவிகளுக்கான ஆட்சேர்ப்புக்கான விண்ணப்ப செயல்முறையைத் தொடங்கியுள்ளது. இந்த ஆட்சேர்ப்பில் விண்ணப்பிக்க, விண்ணப்பதாரர்கள் பட்டதாரிகளாக இருக்க வேண்டும், மேலும் அவர்கள் செப்டம்பர் 8, 2025 வரை ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
IOB Apprentice Recruitment 2025: 750 பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்பு
இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி 750 பயிற்சியாளர் பதவிகளுக்கு விண்ணப்பங்களை அழைத்துள்ளது. விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். கூடுதலாக, தேசிய பயிற்சியாளர் பயிற்சி திட்டத்தின் (NATS) கீழ் விண்ணப்பதாரர்களின் பட்டமளிப்பு முடிவு ஏப்ரல் 01, 2021 ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 01, 2025 வரை அறிவிக்கப்பட வேண்டும்.
ECL Recruitment 2025: PGPT மற்றும் PDGT பதவிகளுக்கான ஆட்சேர்ப்பு
ஈஸ்டர்ன் கோல்ஃபீல்ட்ஸ் லிமிடெட் PGPT மற்றும் PDGT பயிற்சி பதவிகளுக்கான விண்ணப்பங்களை அழைத்துள்ளது, இதில் மொத்தம் 1123 காலியிடங்கள் நிரப்பப்படும். இந்த ஆட்சேர்ப்புக்கு, விண்ணப்பதாரர்கள் தொடர்புடைய துறையில் டிப்ளமோ அல்லது பட்டப்படிப்பு தகுதி பெற்றிருக்க வேண்டும். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட PGPT பயிற்சியாளருக்கு மாதத்திற்கு ரூ.4,500 சம்பளமும், PDGT பயிற்சியாளருக்கு ரூ.40,000 சம்பளமும் கிடைக்கும்.
RRB Paramedical Recruitment 2025: ரயில்வேயில் 434 பதவிகளுக்கான ஆட்சேர்ப்பு
ரயில்வே ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் (RRB) பாராமெடிக்கல் பிரிவில் மொத்தம் 434 பதவிகளுக்கான ஆட்சேர்ப்பு செயல்முறையைத் தொடங்கியுள்ளது. விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி செப்டம்பர் 8, 2025 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்வு செயல்பாட்டில் கணினி அடிப்படையிலான தேர்வு (CBT), ஆவண சரிபார்ப்பு மற்றும் மருத்துவத் தேர்வு ஆகியவை அடங்கும். தேர்வில் ஒவ்வொரு சரியான பதிலுக்கும் 1 மதிப்பெண் வழங்கப்படும், தவறான பதிலுக்கு 1/3 மதிப்பெண்கள் கழிக்கப்படும்.
NALCO Manager Recruitment 2025: தேசிய அலுமினிய நிறுவனத்தில் (NALCO) மேலாளர் பதவி உட்பட 32 பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்ய விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி ஆகஸ்ட் 11, 2025 ஆகும். இந்த பதவிகளுக்கான சம்பளம் ரூ.70,000 முதல் ரூ.2,80,000 வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
