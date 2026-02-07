கிரீஸ் நாட்டிற்கு இலவச வெக்கேஷன்! சாப்பாடு, தங்குமிடம் FREE! ஒரே ஒரு நிபந்தனை..

Greece Paradise Vacation For Free : உலகின் சூப்பரான சுற்றுலா தளங்களுள் ஒன்றாக இருக்கிறது, கிரீஸ். இதனை பலரும் தங்களது பயண பட்டியலில் சேர்த்து வைத்திருப்பர். இந்த சம்மரில், இங்கு செல்ல வேண்டுமென நீங்கள் ப்ளான் போட்டிருக்கிறீர்கள் என்றால் அதற்கு இதுதான் சரியான தருணம். இங்கு நீங்கள் தங்குமிடத்தில் இருந்து காலை உணவு வரை பல விஷயங்களை இலவசமாக அனுபவிக்கலாம்.
கிரீஸில் இலவசமாக தங்கலாம்..
கீரீஸ் நாட்டின் தீவான சிரோஸ், அங்கிருக்கும் தெரு பூனைகளை பார்த்துக்கொள்ளவும் பராமரிக்கவும் தன்னார்வலர்களை தேடுகிறது. இதற்கு ஈடாக, தன்னார்வலர்களுக்கு தங்கும் இடம், அவர்களுடைய பயன்பாடுகள், காலை உணவு உள்ளிட்ட் பல விஷயங்கள் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. ஏஜியன் என்கிற கடல் பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்த தீவில், தெருவில் வசிக்கும் பூனைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து விட்டதாம். இதை சரி செய்வதற்காக இப்படியொரு முயற்சியை தொடங்கியிருக்கிறது.
இந்த தெரு பூனைகளுக்கு உணவு கண்டுபிடிப்பத்து சிரமம் ஆகிறது. தன்னார்வலர்கள், உள்ளூர் குழுக்களுடன் இணைந்து, பூனைகளை கருத்தடை செய்தல், அவற்றை பழக விடுதல், உணவளித்தல், கால்நடை பராமரிப்பு வழங்குதல் ஆகிய வேலைகளை செய்ய வேண்டும். 2026ஆம் ஆண்டுக்கான கோடைக்கால விண்ணப்பங்கள், தற்போது மூடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு விருப்பம் இருப்பவர்கள், 2027ஆம் ஆண்டு சம்மருக்கான விண்ணப்பங்களை இன்னும் சில மாதங்களில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
தன்னார்வலர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?
1990ல் இந்த சைரோஸ் பூனைகள் சரணாலயம் திறக்கப்பட்டது. தீவின் நான்கு நிறுவப்பட்ட இயக்கத்தின் முன்னோடியாக இது மாறியிருக்கிறது. தீவில் சுற்றி வரும் பூனைகளுக்கு உதவ, குறைந்த பட்சம் இரண்டு மாதத்திற்காவது ஆட்கள் தேவைப்படுகின்றனர். அவர்கள் தினசரி செய்ய வேண்டியது என்ன தெரியுமா?
வாரத்தில் ஐந்து நாட்கள், காலை 8 மணி முதல், மதியம் 1 மணி வரை, ஒரு நாளைக்கு தன்னார்வலர்கள் வேலை செய்ய வேண்டும்.
பூனைகளுக்கு உணவளித்து, சுத்தம் செய்து, அவற்றின் தண்ணீர் கிண்ணங்களை நிரப்ப வேண்டும். தோட்டங்களை பராமாரித்து, குப்பை தொட்டிகளை சுத்தம் செய்தல் வேண்டும். பூனைகளுடன் விளையாடி, கால்நடை மருத்துவரிடம் செல்ல வேண்டும்.
இந்தியர்கள் விசிட் செய்ய முடியுமா?
இந்தியர்கள், கிரீஸ் விசாவுடன் இந்த நாட்டிற்கு பயணம் செய்யலாம். இதற்கு டைப் சி விசா தேவைப்படும். இந்தியாவிற்கும் கிரீஸ் நாட்டிற்கும் இடையேயான உறவு மிகவும் நல்லிணக்கத்துடன் இருக்கிறது. இந்தியர்கள் அதிகம் விசிட் செய்யும் இடமாகவும், கிரீஸின் சிப்ரஸ் நாடுதான் இருக்குறது. இதையடுத்து இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான பயணம் மற்றும் வர்த்தக தொடர்பும் நல்ல முறையில் இருக்கிறது.
கிரீஸிற்கு போகும் முன்பு தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை..
இந்த இடத்தில், குறிப்பாக தீவு பகுதிகளில் வெளிநாட்டு பயணிகளின் கார்டுகள் பயன் பெறாது. எனவே, கையில் அந்த நாட்டு கரன்சியை வைத்துக்கொள்வது முக்கியம்.
இங்கு எந்த உணவகத்திற்கு சென்றாலும், உணவு லேட் ஆகத்தான் கிடைக்கும். கொஞ்சம் பொறுமையாகத்தான் இங்கு உணவை அனைவரும் தயாரிப்பர்.
ஒரு ட்ரிப்பில் ஒரு தீவிற்கு மட்டுமே செல்ல முடியும். வெவ்வேறு தீவுகளுக்கு செல்வது கடினமாகும்.
காரை, இங்கு ரெண்டல் எடுத்து கொள்ளுதல் சிறந்த முடிவாகும். ஆனால், ஒரு சில இடங்களில் வாகன நெரிசல் அதிகமாக இருக்கும்.
இங்கு எந்த உணவகத்தில் சாப்பிட்டாலும் டிப்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம். அதற்கு பதிலாக, உணவகமே 5-10 சதவீதம் வருமானத்தை அவர்களுக்கு கொடுக்கும்.
இந்த தகவல், Travel + Leisure Asia India என்கிற தளத்தில் இருந்த தகவல்களை வைத்து எழுதப்பட்டதாகும்.
