கொண்டை vs பின்னல் : தூங்கும் போது எந்த ஹேர் ஸ்டைல் பெஸ்ட்? இதை தெரிஞ்சிக்கோங்க..

Hair Bun Vs Loose Braid Which Is The Best Option : பெண்கள் பலர் உறங்க செல்ல போகும்போது, தங்களுக்கு நன்றாக உறக்கம் இருக்க வேண்டும், காலையில் சௌகரியமாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் என்றுதான் நினைப்பர். ஆனால் அவர்கள் நினைக்க மறக்கும் ஒரு விஷயம் அவர்களின் தலைமுடி. உறங்க செல்வதற்கு முன்னர் உங்கள் தலைமுடியை எப்படி பார்த்துக் கொள்கிறீர்கள் என்பது மிகவும் முக்கியமான விஷயம்.
கொண்டை vs பின்னல்:
பெண்கள் பலர் உறங்க செல்லும் உள்ள தங்களது தலை முடியை பின்னால் போட வேண்டுமா அல்லது கொண்டை போட வேண்டுமா என்கிற டவுட் இருக்கும். இதில் அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் ஆப்ஷன் அவர்களின் தலைமுடியை மட்டுமன்றி உச்சந்தலையையும் பாதுகாக்கும். சொல்லப்போனால் தூக்கத்தையும் அதிகரிக்கும்.
கொண்டையுடன் உறங்குவதால் என்ன ஆகும்?
கொண்டையுடன் உறங்கும் போது, நாம் முடியை இழுத்து கட்ட வேண்டியதாக இருக்கும். அப்படி செய்கையில், முடியின் வேர்வரை பாதிப்பு ஏற்படலாம். இதனால், தலையில் வியர்வை வந்து பொடுகும் உருவாகலாம். எனவே, இப்படி கொண்டையுடன் உறங்க செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என்பது நிபுணர்களின் கருத்தாக இருக்கிறது.
திறந்த முடியில் தூங்குவதால் என்ன ஆகும்?
முடியை விரித்துக் கொண்டு பிறந்த மொழியில் தூங்கினால் என்னவாகும் என்பதை சில தோல் மருத்துவர்கள் விவரிக்கின்றனர். இப்படி தூங்கினால், உச்சந்தலையில் காற்று புகுவதற்கு எளிதாக இருக்கும் என்றும் இதனால் ஈரப்பதம் அல்லது வியர்வை தலையில் இருந்தால் அது காய்ந்து விடும் என்றும் கூறுகின்றனர். தலையில் அடிக்கடி பொடுகு வருவது அல்லது அரிப்பு ஏற்படுவது உள்ளிட்ட பாதிப்புகள் ஏற்படும். அதேபோல இதனால் முடி உடைவதும் முடி கொட்டுவதும் குறையும் என்றும் கூறுகின்றனர். நீண்ட மற்றும் அடர்த்தியான கூந்தல் கொண்ட பெண்களுக்கு முடியை விரித்து கொண்டு தூங்குவது சௌகரியமாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
பின்னலுடன் உறங்குவதால் என்னவாகும்?
உறங்கும் போது லூசான பின்னல், போடுவதற்கு ஒரு சில பெண்கள் விரும்புவர். இப்படி, தலையை பின்னிக்கொண்டு உறங்குவதாலும் பல நன்மைகள் உண்டாகும் என்று தோல் மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இப்படி பின்னல் போட்டுக்கொண்டு உறங்குவதால், முடியில் சிக்கல் விழுவதை தவிர்க்க முடியும். காலையில் எழுந்து கொள்ளும் போது, முடி மிகவும் frizzy ஆக மாறாமல் தடுக்கிறது. இதனால், முடி கொட்டுவதையும் தவிர்க்க முடியும். ஆனால் இதில் பிரச்சனை என்னவென்றால், ரொம்பவும் இருக்கமாக பின்னல் போட்டு விட்டோம் என்றால் இரவு உறங்கும் போது தலையில் வியர்க்கலாம், அது பொடுகாக மாறலாம். எனவே இதை தவிர்க்க, தளர்ச்சியாக பின்னல் போடுவது சிறந்தது. அதே சமயத்தில் ரப்பர் பேண்ட் போல எதையும் உபயோகிக்காமல் துணியால் செய்யப்பட்ட scrunchiesஐ உபயோகிக்கலாம்.
எதை தேர்ந்தெடுப்பது?
இரண்டிலும் நன்மையும் பாதிப்புகளும் இருந்தாலும், உங்கள் முடியின் நீளம், முடியிந்தன்மை மற்றும் உங்கள் சௌகரியத்தை பொருத்தும் இது மாறுபடும். கொஞ்சமாக பின்னப்பட்ட முடி இதில் safe ஆன ஆப்ஷன் என்று கூறப்படுகிறது.
இதை நினைவில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள்:
உறங்க செல்லும் முன்பு உங்கள் முடியை டைட் ஆக பின்ன வேண்டாம்.
அடியில், சாஃப்ட் ஆன ஸ்க்ரஞ்சி அல்லது ரிப்பனை உபயோகித்து தலையை கட்ட வேண்டும்.
உங்கள் தலையைணையின் உரை சாஃப்ட் ஆன துணியால் ஆனதாக இருக்க வேண்டும், அப்போதுதான் முடி உதிராமல் இருக்கும்.
இரவு உறங்கும் முன்பு கொஞ்சமாக எண்ணெய் அல்லது சீரம் உபயோகித்து முடியில் தேயுங்கள். அப்போது முடி உடையாமல் இருக்கும்.
