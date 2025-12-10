முட்டியை தாண்டி முடி அடர்த்தியாக வளர..‘இந்த’ எண்ணெய் போதும்! வீட்டிலேயே செய்யலாம்..

Hair Care Tips Home Made Hair Oil : முடி உதிர்தல் என்பது, நம்மில் பெரும்பாலானோருக்கு இருக்கும் பொதுவான பிரச்சனைகளுள் ஒன்றாகும். பாலின பாகுபாடின்றி, ஆண்கள்-பெண்கள் என பலருக்கும் வரும் இந்த பிரச்சனையை அணுகுவது எப்படி என்பது பலருக்கு பல்வேறு சமயங்களில் தெரியாமலேயே பாேய்விடுகிறது. குளிர்காலத்தில், முடி பராமரிப்பு என்பதும் குறைவாகவே இருக்கும். இதனாலும் நம்மில் பலருக்கு முடி அதிகமாக கொட்ட வாய்ப்புள்ளது.
முடி உதிர்வதற்கான காரணங்கள்:
ஒருவருக்கு அதிகப்படியாக முடி உதிர்கிறது என்றால், அதற்கு ஊட்டச்சத்து குறைபாடு காரணமாக இருக்கலாம் என்பது தோல் மருத்துவர்களின் கருத்தாக இருக்கிறது. ஒரு சிலருக்கு, அதிகப்படியான பொடுகு காரணமாகவோ, தலையில் அழுக்கு சேர்வதன் காரணமாகவோ முடி கொட்டும். முடி கொட்டுவதற்கு மன அழுத்தம் மற்றும் ஹார்மோன் பிரச்சனைகளும் ஒரு காரணமாக இருக்கிறது. நீங்கள் ஆரோக்கியமற்ற உணவு முறைகளை பின்பற்றுகிறீர்கள் என்றாலும் முடி கொட்டலாம்.
இயற்கை ஹேர் ஆயில்:
சமூக ஊடகங்களின் தாக்கம் மக்கள் மத்தியில் இப்போது பெரிதாக இருக்கிறது. பலர், இணையத்தில் பார்க்கும் இயற்கை வைத்தியத்தை செய்கிறேன் என்கிற பெயரில் தங்கள் உடல் நலத்தை பணயம் வைக்கின்றனர். இது, பெரும்பாலானோருக்கு நல்லதாக இருப்பதில்லை. ஒரு சிலர், சூடான எண்ணெயை தலையில் தேய்த்தால் நல்லது என்று நினைப்பர். ஆனால், அப்படி செய்தால் பல சமயங்களில் அது பின்விளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம்.
இயற்கை எண்ணெய்:
தேவையான பொருட்கள்:
- 3-4 நெல்லிக்காய்
- வெங்காயம் இரண்டு
- ஒரு தேக்கரண்டி கருஞ்சீரகம்
- இரண்டு தேக்கரண்டி ஆளி விதைகள்
- 10-15 வேப்ப இலைகள்
- ஒரு கைப்பிடி கறிவேப்பிலை
- ஒரு தேக்கரண்டி வெந்தயம்
- 5-6 செம்பருத்தி பூக்கள்
- 7-8 செம்பருத்தி இலைகள்
- spikenard தாவரம்
- தேவைப்பட்டால் ரோஸ்மேரி
- 300 கிராம் தேங்காய் எண்ணெய்
- எண்ணெய் ஊற்றி வைக்க ஒரு பாட்டில்
செய்முறை:
1.முதலில், வேப்பிலை மற்றும் கறிவேப்பிலையை கழுவி, ஒரு துணியில் போட்டு உலர வைக்க வேண்டும். பின்னர், அவற்றை சிறிய துண்டுகளாக நொறுக்கி அதில் கருஞ்சீரகம், ஆளி விதைகள் மற்றும் வெந்தையத்தை போட்டு அரைக்கவும்.
2.நெல்லிக்காயை கழுவி, வெங்காயத்தை தோலுரித்து அதனுடன் சேர்த்து அரைக்கவும். பின்பு இரண்டையும் கலக்கவும்.
3.ஒரு ஜாடி அல்லது கண்ணாடி பாட்டிலில், தேங்காய் எண்ணெய்யை ஊற்றி, அதில் கருஞ்சீரகம், ஸ்பைக்நார்ட் மற்றும் நெல்லிக்காய்-வெங்காயம் உள்ளிட்டவற்றின் பொடியை சேர்க்கவும்.
4.அந்த பாட்டிலை மூடி, குறைந்தது 10 நாட்களுக்கு சூரிய ஒளியில் தினமும் வைக்கவும். இதற்கு மேல் நீங்கள் விரும்பினால், 10 நாட்களுக்கு பிறகு எண்ணெயை வடிகட்டி சேமித்து வைக்கலாம்.
