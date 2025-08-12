English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கூந்தல் அடர்த்தியாக, நீளமாக வளர உதவும்... சூப்பர் எண்ணெய்... வீட்டிலேயே தயாரிக்கலாம்

பிரபல ஆயுர்வேத ஊட்டச்சத்து நிபுணர் ஸ்வேதா ஷா சமீபத்தில் வீட்டில் எளிதாக தயாரிக்கக் கூடிய பயனுள்ள,  தலைமுடி எண்ணெயின் செய்முறையை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். 

Written by - Vidya Gopalakrishnan | Last Updated : Aug 12, 2025, 01:12 PM IST
  • அடர்த்தியான நீண்ட கூந்தலைத் தரும் சிறப்பு ஆயுர்வேத எண்ணெயைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம்.
  • பலர் கடுமையாக முயற்சித்த பிறகும் முடி வளரவில்லை என்று கூறுகின்றனர்.
  • வேரிலிருந்து ஊட்டமளிக்கிறது மற்றும் புதிய முடியின் வளர்ச்சியை துரிதப்படுத்துகிறது.

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: 54% ஊதிய உயர்வு உறுதி.... குட் நியூஸ் கொடுத்த தரகு நிறுவனங்கள்
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: 54% ஊதிய உயர்வு உறுதி.... குட் நியூஸ் கொடுத்த தரகு நிறுவனங்கள்
முதியோர் ஓய்வூதியம், மகளிர் உரிமைத் தொகை பெற இதுவே நல்ல சான்ஸ் - அமைச்சரின் அப்டேட்
camera icon9
pension
முதியோர் ஓய்வூதியம், மகளிர் உரிமைத் தொகை பெற இதுவே நல்ல சான்ஸ் - அமைச்சரின் அப்டேட்
ஆஃபீஸ் லைப் மனசை பாதிக்குதா? மாற்றம் உங்கள் கையில்! மேலும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...
camera icon7
ஆஃபீஸ் லைப் மனசை பாதிக்குதா? மாற்றம் உங்கள் கையில்! மேலும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...
ஆடி 26 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஆடி 26 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
கூந்தல் அடர்த்தியாக, நீளமாக வளர உதவும்... சூப்பர் எண்ணெய்... வீட்டிலேயே தயாரிக்கலாம்

நாம் அனைவருமே, நமது தலைமுடி நீளமாகவும், அடர்த்தியாகவும், வலுவாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று தான் விரும்புவோம். இருப்பினும், பலர் தங்கள் தலைமுடி வளர்ச்சி ஒரு கட்டத்தில் நின்றுவிடுகிறது அல்லது கடுமையாக முயற்சித்த பிறகும் முடி வளரவில்லை என்று புகார் கூறுகின்றனர். நீங்களும் இந்த நபர்களில் ஒருவராக இருந்தால், இந்த கட்டுரை உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். கூந்தல் வளர்ச்சியை துரிதப்படுத்தி, அடர்த்தியான நீண்ட கூந்தலைத் தரும் சிறப்பு ஆயுர்வேத எண்ணெயைப் பற்றி இன்று அறிந்து கொள்ளலாம்.

பிரபல ஆயுர்வேத ஊட்டச்சத்து நிபுணர் ஸ்வேதா ஷா சமீபத்தில் வீட்டில் எளிதாக தயாரிக்கக் கூடிய பயனுள்ள,  தலைமுடி எண்ணெயின் செய்முறையை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். ஊட்டச்சத்து நிபுணர் இது குறித்து கூறுகையில், இந்த எண்ணெய் முடியை வலுப்படுத்துகிறது, வேரிலிருந்து ஊட்டமளிக்கிறது மற்றும் புதிய முடியின் வளர்ச்சியை துரிதப்படுத்துகிறது என்கிறார். இந்த எண்ணெயை தயாரிக்க உங்களுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை என்பதையும், இதை எப்படி செய்வது என்பதை எளிதாக அறிந்து கொள்ளலாம்.

தேவையான பொருட்கள்

1 கப் தேங்காய் எண்ணெய்

2 டீஸ்பூன் பூலாங்கிழங்கு பொடி

2 டீஸ்பூன் ஆமணக்கு எண்ணெய்

1 டீஸ்பூன் வெந்தயம் மற்றும்

ரோஸ்மேரி இலைகள் அல்லது 5 சொட்டு ரோஸ்மேரி அத்தியாவசிய எண்ணெய்

கூந்தல் வளர்ச்சிக்கான எண்ணெயை எப்படி தயாரிப்பது?

இதற்கு, முதலில் தேங்காய் எண்ணெய் மற்றும் ஆமணக்கு எண்ணெயை குறைந்த தீயில் சூடாக்கவும்.

அதில் பூலாங்கிழங்கு பொடி பொடி மற்றும் வெந்தய விதைகளைச் சேர்க்கவும்.

5 முதல் 7 நிமிடங்கள் குறைந்த தீயில் அனைத்தையும் வதக்கவும்.

குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குப் பிறகு, அடுப்பை அணைத்து, ரோஸ்மேரி இலைகள் அல்லது  எண்ணெயைச் சேர்க்கவும்.

அனைத்தும் நன்றாக கலக்கும் வகையில் 30 நிமிடங்கள் குளிர விடவும்.

இப்போது, எண்ணெயை வடிகட்டி ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் நிரப்பவும்.

கூந்தலுக்கான எண்ணெயை எப்படி பயன்படுத்துவது?

இந்த எண்ணெயை உச்சந்தலையில் தடவி, கைகளால்  மென்மையாக 5-10 நிமிடங்கள் மசாஜ் செய்யவும். 2-3 மணி நேரம் அல்லது இரவு முழுவதும் அப்படியே விடவும். பின்னர் லேசான மூலிகை ஷாம்பூவால் கழுவவும்.ஊட்டச்சத்து நிபுணர்கள் வாரத்திற்கு 2-3 முறை இதைப் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கின்றனர்.

கூந்தலுக்கான எண்ணெயின் நன்மைகள் என்ன?

இந்த எண்ணெயை தவறாமல் பயன்படுத்துவதன் மூலம் பல நன்மைகளைப் பெறலாம் என்று ஸ்வேதா ஷா கூறுகிறார். 

1. முடி உதிர்தலைக் குறைக்கிறது.

2. பொடுகு மற்றும் உச்சந்தலையில் வறட்சியைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

3. முடி வேர்களை வலுப்படுத்துகிறது.

4. முடியின் அடர்த்தியை மீண்டும் கொண்டு வந்து முடிக்கு ஊட்டத்தை அளிக்கிறது

5. உச்சந்தலையில் இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கிறது மற்றும்

6. புதிய முடி வளர்ச்சியை துரிதப்படுத்துகிறது.

ஆயுர்வேத ஊட்டச்சத்து நிபுணர் கூறுகையில், வீட்டில் தயாரிக்கப்படும் இந்த எண்ணெய் முற்றிலும் இயற்கையானது மற்றும் எந்த பக்க விளைவுகளும் இல்லை. இது வீட்டிலேயே எளிதாக செய்யக்கூடிய ஒரு சிறந்த முடி பராமரிப்பு தீர்வாகும். வழக்கமான பயன்பாட்டின் மூலம், சில வாரங்களில் உங்கள் தலைமுடியில் ஒரு வித்தியாசத்தைக் காணத் தொடங்குவீர்கள். முடி வலுவாகவும், நீளமாகவும், அடர்த்தியாகவும் இருக்கும்.

மேலும் படிக்க |  இனி முடி கொட்டவே கொட்டாது.. கருவேப்பிலை, செம்பருத்தி பயன்படுத்தலாம்

மேலும் படிக்க |  முகம் எப்போதுமே பொலிவுடன் இருக்க இந்த 6 இயற்கை வைத்தியங்களை பயன்படுத்துங்கள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

Hair CareHair Oilbeauty tips

Trending News