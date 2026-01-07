English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • வெறும் 30 நிமிட சைக்கிளிங்.. எடை குறைந்து தட்டையான வயிறு, நச்சுனு இடுப்பு பெறலாம்

வெறும் 30 நிமிட சைக்கிளிங்.. எடை குறைந்து தட்டையான வயிறு, நச்சுனு இடுப்பு பெறலாம்

Cycling 30 Minutes For Weight Loss: இன்றைய ஆரோக்கியமற்ற வாழ்க்கை முறையில், சைக்கிள் ஓட்டுதல் பல ஆரோக்கிய நன்மைகளை வழங்க உதவுகிறது. ஆனால் எடை இழப்புக்கு எவ்வளவு நேரம் சைக்கிள் ஓட்டுவது பயனளிக்கும் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா?

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 7, 2026, 11:04 AM IST
  • சைக்கிள் ஓட்டுவது உடல் எடையைக் குறைக்க உதவுமா?
  • 30 நிமிடங்கள் சைக்கிள் ஓட்டுவதால் எத்தனை கலோரிகள் கரையும்?
  • சைக்கிள் ஓட்டுதலுக்கும் எடை இழப்புக்கும் இடையிலான தொடர்பு என்ன?

வெறும் 30 நிமிட சைக்கிளிங்.. எடை குறைந்து தட்டையான வயிறு, நச்சுனு இடுப்பு பெறலாம்

Cycling 30 Minutes For Weight Loss: இன்றைய ஆரோக்கியமற்ற வாழ்க்கை முறையினால், உடலை ஆரோக்கியமாகப் பராமரிப்பதும், உடல் எடையைக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருப்பதும் மிக முக்கியம். அதிக எடையுடன் இருப்பது பல கொடூர நோய் அபாயத்தை அதிகரிப்பதுடன், ஏராளமான உடல் பிரச்சினைகளையும் ஏற்படுத்தக்கூடும். அத்தகைய சூழ்நிலையில் உடல் எடையைக் குறைக்க மக்கள் ஜிம் செல்வது, உணவுக்கட்டுப்பாடு (Dieting), யோகா மற்றும் பல்வேறு மருந்துகளை உட்கொள்வது போன்ற முயற்சிகளை மேற்கொள்கின்றனர். இருப்பினும், தினமும் 30 நிமிடங்கள் சைக்கிள் ஓட்டுவது உடல் எடையைக் குறைக்க உதவுமா? என்ற கேள்வி பலரிடமும் உள்ளது. அதற்கான பதிலைக் காண்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

சைக்கிள் ஓட்டுவது உடல் எடையைக் குறைக்க உதவுமா?

லூதியானாவில் இருக்கும் சிபியா ஹார்ட் இன்ஸ்டிடியூட்டின் மூத்த இருதயநோய் நிபுணரும் இயக்குநருமான டாக்டர் சுக்பிந்தர் சிங் சிபியாவின் (Dr Sukhbindar Singh Sibia, Senior Cardiologist) கூற்றுப்படி, சைக்கிள் ஓட்டுதல் ஒரு ஏரோபிக் பயிற்சி, அதாவது இது இதயம், நுரையீரல் மற்றும் தசைகளை மேம்படுத்த உதவுகிறது. இது "குறைந்த தாக்கம்" கொண்ட பயிற்சியாகளில் ஒன்றாகவும் கருதப்படுகிறது, அதாவது இது மூட்டுகளில் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தாது, இது அனைத்து வயதினருக்கும் பாதுகாப்பான மற்றும் பயனுள்ள உடற்பயிற்சிகளில் ஒன்றாகும்.

30 நிமிடங்கள் சைக்கிள் ஓட்டுவதால் எத்தனை கலோரிகள் கரையும்?

எடை இழப்பு என்று வரும்போது, ​​நீங்கள் உட்கொள்வதை விட அதிக கலோரிகளை எரிக்க வேண்டிய அவசியமாகும். இது கலோரி பற்றாக்குறை என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு சாதாரண நபர் 30 நிமிடங்கள் சைக்கிள் ஓட்டுவதன் மூலம் சுமார் 200 முதல் 500 கலோரிகளை எரிக்க முடியும். நீங்கள் தினமும் 30 நிமிடங்கள் சைக்கிள் ஓட்டினால், சராசரியாக 300 கலோரிகளை எரித்தால், ஒரு மாதத்தில் சுமார் 9,000 கலோரிகளை எரிக்க முடியும், இது சுமார் 1 கிலோ கொழுப்பிற்கு (1 கிலோ கொழுப்பு = தோராயமாக 7,700 கலோரிகள்) சமம்.

சைக்கிள் ஓட்டுதலுக்கும் எடை இழப்புக்கும் இடையிலான தொடர்பு என்ன?

  • சைக்கிள் ஓட்டுதல் உங்கள் உடலின் அடிப்படை வளர்சிதை மாற்ற விகிதத்தை (BMR) அதிகரிக்கிறது. அதாவது உங்கள் தசைகள் ஓய்வில் இருந்தாலும் அதிக கலோரிகளை எரிக்க உதவும்.
  • சைக்கிள் ஓட்டுதல் போன்ற கார்டியோ பயிற்சிகள், உடலில் சேமிக்கப்பட்ட கொழுப்பை ஆற்றலாகப் பயன்படுத்த உதவுகின்றன.
  • சுகாதார நிபுணர்களின் கூற்றுப்படி, சைக்கிள் ஓட்டுதல் எண்டோர்பின்கள் மற்றும் செரோடோனின் போன்ற "நல்ல உணர்வு" ஹார்மோன்களை வெளியிடுகிறது, இது மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது. மன அழுத்தத்திற்கும் அதிகமாக சாப்பிடுவதற்கும் இடையே நேரடி தொடர்பு உள்ளது. இது பசியைக் கட்டுப்படுத்த உதவும்.

ஆராய்ச்சி என்ன சொல்கிறது?

ஹார்வர்ட் ஹெல்த் பப்ளிகேஷன்ஸின் கூற்றுப்படி, 70 கிலோ எடையுள்ள ஒருவர் 30 நிமிடங்கள் சைக்கிள் ஓட்டுவதன் மூலம் சுமார் 260 கலோரிகளை எரிக்க முடியும். வாரத்திற்கு ஐந்து நாட்கள் இதை செய்வது, ஒரு மாதத்தில் எடை இழப்பு சராசரியாக 1-1.5 கிலோ வரை இருக்கும். 12 வாரங்களுக்கு தினமும் 30 நிமிடங்கள் சைக்கிள் ஓட்டுவது 3 கிலோ வரை எடை குறைவதற்கும், இடுப்பு சுற்றி இருக்கும் கொழுப்பு மற்றும் இரத்த சர்க்கரை அளவை மேம்படுவதற்கும் வழிவகுக்க உதவும் என்று ஆராய்ச்சி மூலம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | முடி கொட்டுகிறதா? கவலை வேண்டாம்! குளிர்கால கூந்தல் பராமரிப்புக்கான மேஜிக் டிப்ஸ்

மேலும் படிக்க | சர்க்கரை நோயாளிகள் கவனத்திற்கு: காலை நேர இந்த அறிகுறிகளை அலட்சியப் படுத்தாதீர்கள்

About the Author
