நரை முடி பிரச்சனையா? கருகரு முடியைப் பெற இதை செய்தால் போதும்

எந்த ரசாயனமும் இல்லாமல் உங்கள் தலைமுடி அடர் கருப்பாக மாற வேண்டுமானால் இந்த ஹோம் மேட் ஹேர் டையை கட்டாயம் பயன்படுத்தவும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Aug 27, 2025, 06:52 PM IST
  • முடி சாயம் தயாரிக்கும் முறை
  • எப்படி பயன்படுத்துவது

நரை முடி பிரச்சனையா? கருகரு முடியைப் பெற இதை செய்தால் போதும்

Homemade Hair Dye: தற்போது நாம் அனைவருக்கும் இளமையாக இருக்க விரும்புகிறார்கள், அதற்காக மக்கள் தங்கள் முகத்தையும் தலைமுடியையும் சிறப்பாக கவனித்துக் கொள்கின்றனர். ஆனால் வயது அதிகரிக்கும் போது, ​​முடி நரைப்பது ஒரு பொதுவான விஷயமாகிவிட்டது, மக்கள் தங்கள் தலைமுடிக்கு சாயங்கள் மற்றும் வண்ணங்களைப் பூசுவதை மறைப்பது, இதனால் அவர்களின் தலைமுடி கருப்பாக இருக்கும். நீங்களும் அவர்களில் ஒருவராக இருந்தால், வீட்டிலேயே இயற்கையான முடி சாயத்தை எளிதாக தயாரித்து உங்கள் தலைமுடியில் தடவலாம்.

சந்தையில் பல முடி வண்ணங்கள் கிடைக்கின்றன, ஆனால் பெரும்பாலும் இந்த ரசாயன வண்ணங்களால் தொற்று ஏற்படும் என்ற பயம் உள்ளது. எனவே ரசாயன முடி வண்ணங்களை எவ்வாறு அகற்றுவது என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

முடி சாயம் தயாரிக்கும் முறை

முடி சாயம் தயாரிப்பது மிகவும் எளிதானது, இதை நீங்கள் குறைந்த நேரத்தில் செய்யலாம். இதனுடன், பாதாம், வெங்காயத் தோல், தேங்காய் எண்ணெய் போன்ற சில பொருட்கள் மட்டுமே இருந்தால் போதும். உங்களுக்கு இந்த மூன்று விஷயங்கள் மட்டுமே தேவைப்படும். இதைச் செய்ய, முதலில் 6-7 பாதாம் பருப்பை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அதன் பிறகு, சிறிது வெங்காயத் தோல்களை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். இப்போது அவற்றை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு, அவை கருப்பாக மாறும் வரை கேஸ்ஸில் எரிக்கவும்.

இதற்குப் பிறகு, இவற்றை மிக்ஸியில் அரைக்கவும். எல்லாம் சரியாகப் பொடியானதும், இந்தப் பொடியை சலிக்கவும். சலித்தப் பிறகு, பொடியுடன் சிறிது தேங்காய் எண்ணெயைச் சேர்க்கவும். இது போலவே, உங்கள் வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட இயற்கை முடி சாயம் தயாரிக்கலாம்.

எப்படி பயன்படுத்துவது

இந்த வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட முடி சாயத்தை உங்கள் தலைமுடியில் தடவ, முதலில், உங்கள் தலைமுடியை சரியாக அவிழ்த்து இப்போது அதை வெவ்வேறு பகுதிகளாகப் பிரிக்கவும். இதற்குப் பிறகு, இந்த முடி சாயத்தை மெதுவாகவும் சரியாகவும் தடவவும். பின்னர் சிறிது நேரம் கழித்து, உலர விடவும். இதற்குப் பிறகு, கூந்தலை கழுவவும். உங்கள் தலைமுடி இயற்கையாகவே கருப்பாக மாறும், இது உங்களை இளமையாகவும் காட்டும்.

இந்த சாயம் முற்றிலும் இயற்கையானது மற்றும் சருமத்திற்கு எந்தத் தீங்கும் ஏற்படுத்தாது. இதனுடன், பாதாம் மற்றும் தேங்காய் எண்ணெய் முடியை ஆழமாக வளர்த்து, முடி உதிர்தலைக் குறைக்கிறது. இதனுடன், சரியான பராமரிப்புடன், இந்த நிறம் நீண்ட நேரம் முடியில் இருக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இவை அனைத்தும் நேஹா துபியா தனது உடல் எடை குறைப்பு பயணம் குறித்து தெரிவித்த கருத்துக்களாகும். இதனை பின்பற்றும் முன் உரிய மருத்துவ ஆலோசனையை பெறவும். இதனை ஜீ தமிழ் நியூஸ் (Zee Tamil News) உறுதிப்படுத்தவில்லை) 

மேலும் படிக்க | 36 கிலோ உடல் எடையை கரைத்த பெண்.. அவர் பகிர்ந்த 5 டிப்ஸ்!

மேலும் படிக்க | 13 கிலோ உடல் எடையை குறைத்த பெண்.. இந்த 5 உணவுகளை தவிர்த்ததுதான் காரணம்!

மேலும் படிக்க | 35 கிலோ உடல் எடையை குறைத்த பெண்.. அவர் செய்த 5 விஷயங்களை பாருங்க!

