ஒருவருக்கு எத்தனை முறை காதல் வரும்? அறிவியலும் ஆராய்ச்சியும் சொல்வது இதுதான்..

How Many Times A Person Can Love : நம்மில் பலருக்கு, ஒரு வாழ்க்கையில் எத்தனை முறை காதல் வரும் என்கிற சந்தேகம் இருக்கும். அந்த சந்தேகத்தை இந்த தொகுப்பில்  தீர்த்து கொள்ளலாம் வாங்க.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 16, 2026, 04:41 PM IST
புதன் பெயர்ச்சியால் தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் உச்சம் தொடப்போகும் 3 ராசிகள்!
camera icon6
Budhan Peyarchi
புதன் பெயர்ச்சியால் தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் உச்சம் தொடப்போகும் 3 ராசிகள்!
குறைந்த செலவில் வியட்நாம் பயணம்! IRCTC அசத்தலான டூர் பேக்கேஜ்
camera icon5
IRCTC
குறைந்த செலவில் வியட்நாம் பயணம்! IRCTC அசத்தலான டூர் பேக்கேஜ்
ராகு - கேது பெயர்ச்சி.. 4 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! சொத்து, பணம் குவியும்
camera icon7
Rahu-Ketu Peyarchi
ராகு - கேது பெயர்ச்சி.. 4 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! சொத்து, பணம் குவியும்
சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு வெற்றி மழை, தங்க பணம் கொட்டும்
camera icon8
Saturn Transit
சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு வெற்றி மழை, தங்க பணம் கொட்டும்
How Many Times A Person Can Love : காதல் என்பது, இவ்வுலகில் வாழும் அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் பொதுவானதாகவும், தொன்மையான உணர்வாகவும் கருதப்படுகிறது. நம் வாழ்நாளில் நாம் கடந்து போகும் அனைத்து நபர்களுக்கு தன் வாழ்வில் ஏதோ ஒரு முறையாவது காதலில் விழுந்திருப்பர். அதிலும் ஏதேனும் ஒரு காதல் அவர்களால் மறக்க முடியாத படி இருக்கும். 

காதலில் விழுவது…

படத்தில் காண்பிப்பது போல, காதலில் விழுவது தலைக்கு மேல் மணியடித்தாலோ, பலத்த காற்று வீசினாலோ மட்டும் நிகழாது. அதேபோல காதல் என்பது இப்படித்தான் நிகழும் என்ற எந்த வரையறையும் கிடையாது. அது எப்போது  வேண்டுமானாலும், எப்படி வேண்டுமானாலும், யாருக்கு வேண்டுமானாலும் நிகழலாம். விஜய், பூவே உனக்காக படத்தில் “காதல் என்பது செடியில் இருந்து உதிர்ந்த ரோஜா போல. ஒருமுறைதான் பூக்கும்”என்கிற டயலாக்கை சொல்வார். இதை கேட்கும் பலர், காதல் என்பது ஒரு முறை தான் நிகழும் என்று நினைத்துக் கொள்வர். ஆனால் அப்படியெல்லாம் இல்லை என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். 

காதல் குறித்த நமது புரிதலுக்கு, பெரிதும் படங்கள் மற்றும் நாம் படிக்கும் கதைகள் நமக்குள் தாக்கங்களை உண்டு செய்கிறது. உதாரணத்திற்கு, சாதாரண க்ரஷ் வருவதை கூட நம்மில் பலர் காதல் என்று நினைத்துக்கொள்வதுண்டு. வாழ்க்கையில், ஒருவர் மீதான ஈர்ப்பு என்பது எப்போது வேண்டுமானாலும் எப்படி வேண்டுமானாலும் வரலாம். ஆனால், அவற்றில் பெரும்பாலானவை நம்மை கடந்து போகின்றவையாக இருக்கும். அது காதலாக மாறுவதும் மாறாமல் இருப்பதும், நம் கையிலும், நமக்கு பிடித்த அந்த நபரின் கையிலும்தான் இருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

காதல் குறித்து ஆராய்ச்சி:

அமெரிக்க நிறுவனமான, கின்சி காதல் குறித்து பெரிய ஆய்வை மேற்கொண்டது. இது குறித்து பல ஆச்சரியமான முடிவுகள் வெளிவந்துள்ளன. இந்த ஆய்வில் 18 வயது முதல் 90 வயதுக்கு மேற்பட்ட திருமணம் ஆகாதவர்கள் 10,000 மேற்பட்டோர் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். இந்த கணக்கெடுப்பின் முடிவுகளின்படி, ஒருவர் சராசரியாக தங்கள் வாழ்க்கையில் இரண்டு முறை மட்டும் காதலிக்கின்றனர் என்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதில், 14 சதவீதம் பேர் ஒருமுறை கூட காதலித்ததில்லை என்றும், 28% பேர் ஒரு முறை மட்டுமே காதலித்ததாகவும், 30% பேர் இரண்டு முறை காதலித்ததாகவும் கூறி  இருக்கின்றனர். 17 சதவீதம் பேர் மூன்று முறை காதலித்ததாக கூறியிருக்கின்றன. 11% பேர் நான்கு அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட முறை காதலித்ததாக  தெரிவித்துள்ளனர். 

இந்த ஆய்வை நடத்திய டாக்டர் கேசல் மேன் கூறுகையில் “இந்த தனித்துவமான ஆய்வு ஒரு நபர் தனது வாழ்நாளில் எத்தனை முறை உண்மையான அன்பை உணர்கிறார் என்பதை கூறுகிறது” என்று தெரிவித்துள்ளார். மேலும், நாம் அடிக்கடி அன்பை பற்றி பேசினாலும் ஆழமான காதல் பெரும்பாலான மக்களுக்கு ஒரு சில முறை மட்டுமே  நிகழ்வதாக தெரிவிக்கிறார்.

காதல்  உணர்வு..

காதல் உணர்வு என்பது, பாலினம், வயது அல்லது தனிப்பட்ட விருப்பங்களைப் பொறுத்து அதிகம் வேறுபடுவதில்லை என்று கூறப்படுகிறது. ஆண்களும் பெண்களும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியாக காதலை அனுபவிப்பதாகவும் இந்த ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். 

காதலின் காலம்..

உண்மையான காதல் எப்போதுமே அழியாது என்று சொல்வதை நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஆனால், உண்மையில் காதல் நீண்ட காலம் நீடிக்காதாம். காலப்போக்கில் பொறுப்புகள் அதிகமாகும் போது வாழ்க்கையும் மாறும். இதனால் காதல் பல சமயங்களில் குறைய கூடுமாம். காதல் குறையுமே இன்றி அந்த இடத்தை நம்பிக்கை, நட்பு மற்றும் ஒருவர் மீது ஒருவர் வைத்துள்ள மரியாதை ஆகியவை நிரப்பக்கூடும் என்று கூறப்படுகிறது. காதலைத் தாண்டி இது போன்ற விஷயங்கள் தான் ஒரு உறவை நிலைக்கச் செய்வதாகவும் ஆராய்ச்சியாளர்கள்  தெரிவிக்கின்றனர். 

இறுதியாக..

காதல், இரு முறை மட்டுமே நிகழும் என அறிவியலும் ஆராய்ச்சியும் தெரிவிக்கிறது. ஆனால், காதல் எத்தனை முறை நிகழ்கிறது என்பது முக்கியம் கிடையாது. அது, எவ்வளவு காலம் நீடிக்கிறது, அந்த காதலில் அன்பு எப்படி பரிமாரப்படுகிறது, அந்த காதலில் உணர்ச்சி ரீதியான பாதுகாப்புகள் இருக்கிறதா என்பதுதான் முக்கியமானதாக இருக்கிறது.

மேலும் படிக்க | குழந்தைகள் புத்திசாலியாக வளர..ஐஸ்வர்யா ராய்யின் வளர்ப்பு ரகசியம்!

மேலும் படிக்க | கமல்-ரஜினியை கிழித்தெடுத்த சின்மயி! மீண்டும் வெடித்த வைரமுத்து சர்ச்சை..என்ன விவரம்?

