கணவன் மற்றும் மனைவி இருவருக்கும் எவ்வளவு வயது வித்தியாசம் இருக்க வேண்டும்?

இந்தியாவில் பெரும்பாலான பெற்றோரால் நிச்சயிக்கப்படும் திருமணங்களில், கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் இடையே 3 முதல் 5 வயது வரை வித்தியாசம் இருப்பது பரவலாக பின்பற்றப்படுகிறது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 23, 2025, 07:24 AM IST
  • மகிழ்ச்சியான திருமணத்திற்கு...
  • வயது வித்தியாசம் அவசியமா?
  • அறிவியல் சொல்வது என்ன?

கணவன் மற்றும் மனைவி இருவருக்கும் எவ்வளவு வயது வித்தியாசம் இருக்க வேண்டும்?

காதலுக்கு கண்ணில்லை... வயதில்லை... என்று பொதுவாக சொல்லப்பட்டாலும், ஒரு வெற்றிகரமான மற்றும் மகிழ்ச்சியான திருமண வாழ்க்கைக்கு, கணவன்-மனைவி இடையே சரியான வயது வித்தியாசம் இருப்பது அவசியம் என்று சமூகத்திலும், அறிவியலிலும் நம்பப்படுகிறது. இந்திய கலாச்சாரத்தில், கணவன் மனைவியை விட சில வயது மூத்தவராக இருக்க வேண்டும் என்பது ஒரு எழுதப்படாத விதியாகவே உள்ளது. இதன் பின்னணியில் உள்ள அறிவியல் மற்றும் சமூக காரணங்கள் என்ன? இருவருக்கும் எவ்வளவு வயது வித்தியாசம் இருப்பது நல்லது? என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

மேலும் படிக்க | வங்கியில் லோன் வேணுமா...? சிபில் மட்டும் போதாது... இந்த 3 விஷயம் முக்கியம்!

இந்திய பாரம்பரியம் மற்றும் கலாச்சாரம்

இந்தியாவில் பெரும்பாலான பெற்றோரால் நிச்சயிக்கப்படும் திருமணங்களில், கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் இடையே 3 முதல் 5 வயது வரை வித்தியாசம் இருப்பது பரவலாக பின்பற்றப்படுகிறது. முன்பு 10 முதல் 15 வயது வரை இருந்த வித்தியாசம் தற்போது 5 வயதிற்கும் கீழ் குறைந்துள்ளது. கணவரே மூத்தவராக இருக்க வேண்டும் என்ற கருத்து ஆழமாக வேரூன்றியுள்ளது. இது வெறும் நம்பிக்கை மட்டுமல்ல, சில நடைமுறை காரணங்களையும் அடிப்படையாக கொண்டது.

அறிவியல் என்ன சொல்கிறது?

உயிரியல் ரீதியாக பெண்கள் ஆண்களை விட வேகமாக உடல் மற்றும் மன முதிர்ச்சியை அடைகிறார்கள். பொதுவாக பெண் குழந்தைகள் 7 முதல் 13 வயதிற்குள் பருவமடைவதற்கான ஹார்மோன் மாற்றங்களை எதிர்கொள்கின்றனர். ஆனால், ஆண் பிள்ளைகளுக்கு இந்த மாற்றங்கள் 9 முதல் 15 வயதில் தான் நிகழ்கின்றன. இந்த முதிர்ச்சி வேறுபாட்டின் காரணமாக, திருமண பந்தத்தில் இருவருக்கும் இடையே ஒரு சமநிலையை உருவாக்க, கணவன் சில வயது மூத்தவராக இருப்பது நல்லது என்று கருதப்படுகிறது.

சில ஆய்வுகளின்படி, கணவன்-மனைவி இடையே 0 முதல் 5 ஆண்டுகள் வயது வித்தியாசம் இருப்பது, இருவருக்கும் இடையே சிறந்த புரிதலை உருவாக்க உதவும் என்று கூறப்படுகிறது. 7 முதல் 10 ஆண்டுகள் வரையிலான வயது வித்தியாசம் கூட, பரஸ்பர புரிதல் இருந்தால் சாத்தியமே. ஆனால், 10 ஆண்டுகளுக்கு மேல் வயது வித்தியாசம் இருக்கும்போது, தலைமுறை இடைவெளி காரணமாக இருவரின் ரசனைகள், கருத்துக்கள் மற்றும் வாழ்க்கை இலக்குகளில் பெரும் வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

மகிழ்ச்சியின் ரகசியம்

சாணக்கியர் போன்ற அறிஞர்கள், கணவன்-மனைவி இடையே அதிக வயது வித்தியாசம் இருந்தால், கருத்து வேறுபாடுகள் அதிகரித்து, திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியற்றதாக மாறும் என்று கூறியுள்ளனர். இருப்பினும், இன்றைய நவீன உலகில், வயது வித்தியாசம் ஒரு பொருட்டல்ல என்பதை நிரூபிக்கும் பல வெற்றிகரமான திருமணங்கள் உள்ளன. வயது என்பது வெறும் எண் தான். உண்மையான மகிழ்ச்சியான இல்லறத்திற்கு, தம்பதிகளுக்குள் இருக்கும் அன்பு, பரஸ்பர மரியாதை, புரிதல் மற்றும் விட்டுக்கொடுத்தல் போன்ற குணங்களே மிக முக்கியம். இந்த அடிப்படை பண்புகள் சரியாக அமைந்துவிட்டால், வயது வித்தியாசம் 3 ஆக இருந்தாலும் சரி, 10 ஆக இருந்தாலும் சரி அந்த திருமண பந்தம் நிச்சயம் வெற்றிகரமாக அமையும்.

மேலும் படிக்க | EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்கள் அதிகபட்ச மாத ஓய்வூதியத்தை பெறுவது எப்படி?

