English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • Nirmala Sitharaman Saree: கட்டம் போட்ட காஞ்சிபுரம் சேலையில் நிர்மலா சீதாராமன்! எவ்வளவு விலை தெரியுமா?

Nirmala Sitharaman Saree: கட்டம் போட்ட காஞ்சிபுரம் சேலையில் நிர்மலா சீதாராமன்! எவ்வளவு விலை தெரியுமா?

Budget 2026, Nirmala Sitharaman Saree: ஊதா நிற கட்டம் போட்ட காஞ்சிபுரம் பட்டுப்புடவையில், மங்கலான பொன் பழுப்பு நிற பார்டர் கொண்ட சேலையில் காணப்பட்டார்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 1, 2026, 11:11 AM IST
  • பட்ஜெட் புடவைகள் ஒரு நீண்டகால பாரம்பரியம்
  • மத்திய பட்ஜெட்டை நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்தார்

Trending Photos

CSK கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் பிறந்தாநாள் இன்று.. அவர் செய்த சாதனைகள்.. சொத்து மதிப்பு என்ன?
camera icon7
Ruturaj Gaikwad
CSK கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் பிறந்தாநாள் இன்று.. அவர் செய்த சாதனைகள்.. சொத்து மதிப்பு என்ன?
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி ஆரம்பம்: 3 ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், இனி அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon6
Guru Nakshtra gochar
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி ஆரம்பம்: 3 ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், இனி அனைத்திலும் வெற்றி
CSK தவறவிட்ட தங்கம்... பதிரானாவை கழட்டிவிட்டது பெரிய தவறு - ஏன் தெரியுமா?
camera icon8
CSK
CSK தவறவிட்ட தங்கம்... பதிரானாவை கழட்டிவிட்டது பெரிய தவறு - ஏன் தெரியுமா?
டி20 உலகக் கோப்பை: அதிக ரன்கள் எடுத்த டாப் 7 வீரர்கள்.. முதல் இடத்தில் இருக்கும் இந்தியர்!
camera icon7
T20 World Cup
டி20 உலகக் கோப்பை: அதிக ரன்கள் எடுத்த டாப் 7 வீரர்கள்.. முதல் இடத்தில் இருக்கும் இந்தியர்!
Nirmala Sitharaman Saree: கட்டம் போட்ட காஞ்சிபுரம் சேலையில் நிர்மலா சீதாராமன்! எவ்வளவு விலை தெரியுமா?

Budget 2026, Nirmala Sitharaman Saree: 2026- 2027 -ஆம் நிதியாண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை நிர்மலா சீதாராமன் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யவுள்ள நிலையில், நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனின் சேலை எப்போதும் போல இந்த பட்ஜெட் தினத்தன்று தலைப்புச் செய்தியாக மாறியுள்ளது. பொதுவாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பட்ஜெட் தினத்தில் அணியும் புடவைகள் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளாக பேசும் பொருளாக மாறிவிட்டன. அவர் தனது ஒன்பதாவது பட்ஜெட்டை சமர்ப்பிக்கத் தயாராகி வரும் இந்த நேரத்தில், அவரது தற்போது அணிந்துள்ள சேலையின் விவரமும், அதன் விலை என்ன என்பதையும் இந்த கட்டுரையில் அறிந்துக்கொள்வோம். 

Add Zee News as a Preferred Source

இந்நிலையில் இன்று, நிர்மலா சீதாராமன் அடர் இளஞ்சிவப்பு நிற காஞ்சிபுரம் பட்டுப்புடவை அணிந்திருந்தார். ஊதா நிற கட்டம் போட்ட காஞ்சிபுரம் பட்டுப்புடவையில், மங்கலான பொன் பழுப்பு நிற பார்டர் கொண்ட சேலையில் காணப்பட்டார். இந்த மெஜந்தா நிறம் (அடர் இளஞ்சிவப்பு அல்லது மெரூன்), சக்தி மற்றும் கண்ணியத்தின் அடையாளமாகக் கருதப்படுகிறது. சேலையில் ஊதா நிற பார்டர் உள்ளது, இது ஒரு கம்பீரமான ஆனால் பாரம்பரிய தோற்றத்தை வெளிபடுத்துகிறது. அதுமட்டுமின்றி நிர்மலா சீதாராமன் அடர் நிற சால்வையும் மஞ்சள் நிற ஸ்வெட்டரையும் அணிந்திருந்தார். 

நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனின் புடவையின் நிறம் மெச்சூரிட்டி மற்றும் நீண்டகால கொள்கைகளின் அடையாளமாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு சேலையில் பாரம்பரிய எல்லை மற்றும் தனித்துவமான நெசவு இடம்பெற்றிருந்தது, இது இந்திய கைத்தறிகளின் வளமான பாரம்பரியத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

பட்ஜெட் புடவைகள் ஒரு நீண்டகால பாரம்பரியம்
நிர்மலா சீதாராமன் ஒவ்வொரு முறையும் தனது பட்ஜெட்டை உரையை வழங்கும்போது வெவ்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து தனித்துவமான புடவைகளைத் தேர்ந்தெடுப்பார். இந்த புடவைகள் வெறும் துணிகள் மட்டுமல்ல, கலாச்சாரம், கைவினைஞர்கள் மற்றும் பிராந்திய அடையாளத்தையும் மதிக்கின்றன.

2019 பட்ஜெட்
2019-20ஆம் ஆண்டின் முதல் பட்ஜெட்டை, தாக்கல் செய்த நிர்மலா சீதாராமன் ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் கைத்தறி பாரம்பரியமான தங்கக் கரை இளஞ்சிவப்பு மங்கலகிரி பட்டுப் புடவையில் காணப்பட்டார். தோல் பைக்குப் பதிலாக அவர் சிவப்பு நிற பஹி கடாவை கொண்டு வந்தார். 

2020 பட்ஜெட்
2020-21 மத்திய பட்ஜெட்டில், அவர் மஞ்சள் பட்டுப் சேலையை, அதற்கு பச்சை நிறக் கரையுடன் தேர்ந்தெடுத்தார்.

2021 பட்ஜெட்
2021-22 பட்ஜெட்டின்போது, தெலுங்கானாவைச் சேர்ந்த சிவப்பு மற்றும் வெண்மை நிற போச்சம்பள்ளி சேலையை அணிந்து இருந்தார்.

2022 பட்ஜெட்
2022-23-ஆம் ஆண்டு பட்ஜெட்டில், நிர்மலா சீதாராமன் ஒடிசாவின் கஞ்சம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த துருப்பிடித்த நிறப் பொம்காய் புடவையை வெள்ளி ஜரி வேலைப்பாடுகளுடன் அணிந்திருந்தார்.

2023 பட்ஜெட்
2023-24 பட்ஜெட்டில், நிர்மலா சீதாராமன் கர்நாடகாவின் பாரம்பரிய  சேலை, கருப்பு கோவில் கரை மற்றும் தங்க ஜரி கொண்ட சிவப்பு பட்டுப் புடவையை அணிந்திருந்தார்.

2024 பட்ஜெட்
2024 பட்ஜெட்டில், மேற்கு வங்காளத்தின் காந்தா எம்பிராய்டரி கொண்ட நீல நிற டாசர் பட்டுப் சேலையை அணிந்திருந்தார். 

2025 பட்ஜெட்
2025-26 பட்ஜெட்டில், பத்மஸ்ரீ விருதாளர் துலாரி தேவி அளித்த வெண்மை நிறப் புடவையை சீதாராமன் அணிந்திருந்தார். பீகாரின் மதுபானி மீன் அலங்கார வடிவமைப்புகள் இந்த சேலையை இடம்பெற்றிருந்தது.

2026 பட்ஜெட்
இந்த ஆண்டின் பட்ஜெட்டில், நிர்மலா சீதாராமன் ஊதா நிற கட்டம் போட்ட காஞ்சிபுரம் பட்டுப்புடவை அணிந்திருக்கிறார்.

மேலும் படிக்க - Budget 2026 LIVE Updates: சண்டே பட்ஜெட் சர்ப்ரைஸ் தருமா? விரைவில் விடை தெரியும்

மேலும் படிக்க - நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க 9-வது பட்ஜெட்டின் சிறப்பு இதுதான்

மேலும் படிக்க - 60 வயசு ஆனவர்களுக்கு மாதம் ரூ.20,000 பென்சன்! மூத்த குடிமக்களுக்கு முக்கிய தகவல்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Budget 2026FM Nirmala SitharamanKanjeevaramSaree PriceUnion Budget 2026-27

Trending News