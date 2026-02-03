Ration Card: ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பிக்க புது ரூட்! இதோ சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ்!

New Ration Card 2026: ரேஷன் கார்டு வாங்க அலுவலகங்களைச் சுற்றி அலையும் காலம் முடிந்துவிட்டது. மணிக்கணக்கில் வரிசையில் நிற்க வேண்டிய அவசியமில்லை. 2026 ஆம் ஆண்டில், தொழில்நுட்பத்தின் உதவியால், முழு ரேஷன் கார்டு விண்ணப்ப செயல்முறையும் முற்றிலும் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களுக்கு தேவையானது ஸ்மார்ட்போன் அல்லதுலேப்டாப் மட்டுமே. வீட்டின் சோபாவில் அமர்ந்திருந்தபடியே இந்தப் பணியை சில நிமிடங்களில் எளிதாக முடிக்கலாம். இந்நிலையில் உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் முகவரிச் சான்றாகப் பயன்படுத்தப்படும் இந்த ரேஷன் அட்டைக்கு, தெலுங்கானா மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலங்களில் தனித்தனியாக எவ்வாறு விண்ணப்பிப்பது என்பதைப் பார்ப்போம்.
தேவையான ஆவணங்கள்: குடும்பத் தலைவர் உட்பட அனைத்து உறுப்பினர்களின் ஆதார் அட்டைகள், முகவரிச் சான்றிற்கான சமீபத்திய நடப்பு ரசீது அல்லது வாடகை ஒப்பந்தம். உங்கள் ரேஷன் தகுதியை தீர்மானிக்கும் வருமானச் சான்றிதழ் மிகவும் முக்கியமானது. இவற்றுடன், குடும்பத் தலைவரின் பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம், OTP சரிபார்ப்புக்கு ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட பணிபுரியும் மொபைல் எண் போதுமானது. நீங்கள் எந்த இடையூறும் இல்லாமல் விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்துக் கொள்ளலாம்.
தெலுங்கானா மக்களுக்கான FSC விண்ணப்ப செயல்முறை தெலுங்கானாவில் புதிய ரேஷன் கார்டு "உணவு பாதுகாப்பு அட்டை" (FSC) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த அடையைப் பெற இரண்டு வழிகள் உள்ளன. நீங்கள் மீசேவா போர்டல் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். முதலில், தெலுங்கானா மீசேவா அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தை (ts.meeseva.telangana.gov.in) திறக்கவும். சிவில் சப்ளைஸ் பிரிவில் "புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்ப படிவம்" என்பதை கிளிக் செய்யுங்கள்.
விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, அனைத்து விவரங்களையும் நிரப்பி, மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆவணங்களை (ஆதார், வருமானச் சான்றிதழ், புகைப்படம்) இணைக்கவும். அதே போர்ட்டலில் படிவத்தைப் பதிவேற்றி சமர்ப்பிக்கவும். அல்லது உங்கள் அருகிலுள்ள மீசேவா மையத்தைப் சென்று அங்கு பதிவேற்றம் செய்துக் கொள்ளலாம். விண்ணப்பித்த பிறகு நீங்கள் பெறும் 'ஒப்புகை எண்' மூலம் EPDS தெலுங்கானா வலைத்தளத்தில் உங்கள் நிலையைக் கண்காணிக்கலாம்.
ஆஃப்லைன் செயல்முறை: உங்கள் அருகிலுள்ள மீசேவா மையம் அல்லது சிவில் சப்ளைஸ் அலுவலகத்திற்கு நேரடியாகச் செல்லுங்கள். புதிய FSC விண்ணப்பப் படிவத்தை அங்கு பெற்று, எந்த தவறும் இல்லாமல் நிரப்பவும். துணை ஆவணங்களை இணைத்து அங்கே சமர்ப்பிக்கவும். அவர்கள் கொடுத்த ரசீதை (ஸ்லிப்) பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள்.
ஆந்திர மக்களுக்கான புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்ப செயல்முறை.. இந்த அமைப்பு ஆந்திராவில் சற்று வித்தியாசமானது. இங்கே ஸ்வர்ணகிராம் மற்றும் ஸ்வர்ணவார்டுகளின் பங்கு முக்கியமானது. இருப்பினும், நீங்கள் மீசேவா மூலம் ஆன்லைனிலும் முயற்சி செய்யலாம். ஆன்லைன் முறை (AP MeeSeva) ஆந்திரப் பிரதேச அரசின் MeeSeva போர்ட்டலில் உள்நுழையவும். உங்களிடம் கணக்கு இல்லையென்றால், முதலில் பதிவு செய்ய வேண்டும். அதாவது, ஒரு பயனர் ஐடியை உருவாக்கவும். உள்நுழைந்த பிறகு, ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பப் படிவத்தைத் திறந்து குடும்ப உறுப்பினர்களின் அனைத்து விவரங்களையும் உள்ளிடவும். ஆவணங்களைப் பதிவேற்றி 'Submit' என்பதை கிளிக் செய்யவும். செயல்முறை முடிந்ததும், ஒரு 'பரிவர்த்தனை எண்' உருவாக்கப்படும். இதை save செய்து வைக்கவும்.
ஆஃப்லைன் முறை (அலுவலகம் மூலம்) உங்கள் அருகிலுள்ள ரேஷன் அலுவலகம் அல்லது செயலகத்திற்குச் சென்று 'D1 விண்ணப்பப் படிவத்தை'ப் பெறுங்கள். படிவத்தில் உள்ள அனைத்து விவரங்களையும் நிரப்பி, சான்றுகளை இணைத்து அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்கவும். உங்கள் விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பித்த பிறகு, சுமார் 2-3 வாரங்களில் சரிபார்ப்பு முடிக்கப்பட்டு 'ஸ்மார்ட் கார்டு' வழங்கப்படும்.
E-Ration Card (ஏபி ஸ்பெஷல்) ஆந்திர அரசு மின்னணு ரேஷன் கார்டுகளை (E-Ration Cards) EPDS மூலம் கிடைக்கச் செய்துள்ளது. உங்கள் கார்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டால், நீங்கள் EPDS போர்ட்டலில் இருந்து நேரடியாக கார்டை பதிவிறக்கம் செய்யலாம். அரிசி ஒதுக்கீடு மற்றும் விலைகளை ஆன்லைனிலும் சரிபார்க்கலாம்.
சரிபார்ப்பு & ஒப்புதல் நீங்கள் ஆன்லைனில் அல்லது ஆஃப்லைனில் விண்ணப்பித்த பிறகு, உங்கள் விண்ணப்பம் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிக்குச் செல்லும். அரசாங்க விதிகளின்படி, ஒரு தன்னார்வலர் அல்லது அதிகாரி உங்கள் வீட்டிற்கு வந்து விவரங்களைச் சரிபார்ப்பார் (உங்களுக்கு வீடு சொந்தமா? அது வாடகைக்கு உள்ளதா? உங்கள் வருமானம் எவ்வளவு?). வழங்கப்பட்ட அனைத்து விவரங்களும் சரியாக இருந்தால் மட்டுமே அட்டை அங்கீகரிக்கப்படும். ஒப்புதலுக்குப் பிறகு, மீசேவா அல்லது EPDS வலைத்தளத்திலிருந்து உங்கள் டிஜிட்டல் அட்டையைப் பதிவிறக்கம் செய்துக்கொள்ளலாம்.
மேலும் படிக்க | Ration Cards: ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சி, சமீபத்திய அப்டேட்..இதோ..!!
மேலும் படிக்க | Ration Card Rules Changes: பிப்ரவரி முதல் புதிய விதி.. அரசு மெகா அறிவிப்பு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ