மூத்த குடிமக்களுக்கு 5,000 ஓய்வூதியம்.. மத்திய அரசின் அடல் பென்ஷன் யோஜனா, எப்படி விண்ணப்பிப்பது

Atal Pension Yojana Eligibility Criteria Detail: தற்போது, மக்கள் தொகையில் பெரும் பகுதியினர் வேலை செய்து வருகின்றனர். இதற்கு மக்கள் ஒரு மாதம் வேலை செய்து பின்னரே சம்பளம் பெறுகிறார்கள். பின்னர் அவர்கள் இந்த வருமானத்தைப் பயன்படுத்தி தங்களைத் தாங்களே ஆதரித்து, தற்போதைய தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்கிறார்கள். மேலும், மக்கள் தங்கள் எதிர்காலத்திற்காகவும் இதில் இருணகு சேமித்துக் கொள்கின்றனர். ஒரு குறிப்பிட்ட வயதிற்குப் பிறகு, உங்களுக்கு வருமான ஆதாரம் இல்லாதபோது, உங்கள் செலவுகளை, குறிப்பாக முதுமையில் எவ்வாறு சமாளிப்பீர்கள்?
எனவே, மக்கள் பல்வேறு திட்டங்களில் முதலீடு செய்கிறார்கள். அத்தகைய திட்டங்களில் ஒன்று தான் அடல் ஓய்வூதிய யோஜனா ஆகும், இது அரசாங்க ஆதரவு திட்டம் என்பதால் நம்பகமானதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்தத் திட்டம் 60 வயதிற்குப் பிறகு ஓய்வூதியம் வழங்கப் படுகிறது. எனவே, இந்தத் திட்டம் என்ன, யார் இந்த திட்டம் மூலம் பயனடையலாம், யார் பயனடைய முடியாது என்பதை விரிவாக அறிந்துக் கொள்ளலாம். எனவே அடல் ஓய்வூதிய யோஜனா பற்றிய முழுமையான தகவலை இங்கே பெறலாம்.
திட்டத்தைப் பற்றி புரிந்து கொள்வோம்
உண்மையில், அடல் ஓய்வூதிய யோஜனா இந்திய அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுத்தப் படும் திட்டமாகும் மற்றும் இது ஒரு முதலீட்டுத் திட்டமாகும். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், நீங்கள் முதலில் உங்கள் வயதின் அடிப்படையில் மாதாந்திர பிரீமியத்தை செலுத்துவீர்கள். மேலும் 60 வயதிற்குப் பிறகு, நீங்கள் ரூபாய் 1,000 முதல் 5,000 ரூபாய் வரை மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவீர்கள்.
உதாரணமாக, இந்தத் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும் போது உங்களுக்கு 18 வயது இருந்தால், உங்கள் மாதாந்திர பிரீமியம் 210 ரூபாய் ஆக இருக்கும், மேலும் 60 வயதிற்குப் பிறகு, உங்களுக்கு 5,000 ரூபாய் மாதாந்திர ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.
யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?
நீங்கள் அடல் ஓய்வூதிய யோஜனா திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க விரும்பினால், இந்திய குடிமக்கள் மட்டுமே தகுதியுடையவர்கள் ஆவார்கள். மேலும், 18 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் மட்டுமே இந்த திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க முடியும். நீங்கள் இந்த வயதை விட இளையவராகவோ அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவராகவோ இருந்தால், நீங்கள் தகுதியற்றவர் ஆவீர்கள்.
அடல் ஓய்வூதிய யோஜனாவில் நீங்கள் எவ்வாறு சேரலாம்?
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க, முதலில் உங்கள் வங்கிக் கிளைக்குச் செல்ல வேண்டும். அங்கு உங்கள் KYC-ஐச் செயல்படுத்தும் தொடர்புடைய வங்கி அதிகாரியைச் சந்திக்கவும். பின்னர் இந்தத் திட்டம் உங்கள் வங்கிக் கணக்குடன் இணைக்கப்படும், மேலும் நீங்கள் ஒரு ஓய்வூதியத் திட்டத்தைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும்: "மாதத்திற்கு 1000, 2000, 3000, 40000 அல்லது 5,000 ரூபாய்". பின்னர் உங்களுக்கு ஒரு ரசீது வழங்கப்படும், மேலும் பிரீமியம் ஒவ்வொரு மாதமும் உங்கள் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து கழிக்கப்படும்.
மேலும் படிக்க | ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் 2025: ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? தகுதி உள்ளிட்ட முழு விவரம்
மேலும் படிக்க | ரேஷன் அட்டையே இல்லையா... இந்த திட்டங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ