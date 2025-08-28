English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஏழை குடும்பங்களுக்கு லட்சங்களில் நிதியுதவி! மத்திய அரசின் ஆயுஷ்மான் கார்டு, எப்படி விண்ணப்பிப்பது

Ayushman Card Apply Process: நீங்களும் ஆயுஷ்மான் கார்டை பெற விரும்பினால், இதை எவ்வாறு பெறுவது என்பதற்கான எளிய வழியை இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Aug 28, 2025, 08:30 PM IST
  • இந்த ஆவணம் தேவைப்படும்
  • வீட்டிலேயே இருந்தபடியே ஆயுஷ்மான் அட்டையை எப்படி உருவாக்குவது?

ஏழை குடும்பங்களுக்கு லட்சங்களில் நிதியுதவி! மத்திய அரசின் ஆயுஷ்மான் கார்டு, எப்படி விண்ணப்பிப்பது

Ayushman Card Online Apply Process: நாட்டில் பல்வேறு வகையான திட்டங்கள் மத்திய மற்றும் மாநில அரசாங்கத்தால் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது, மேலும் ஒவ்வொரு திட்டத்தின் நோக்கமும் திட்டத்தின் பலன்கள் முடிந்தவரை பலரைச் சென்றடைய வேண்டும் என்பதாகும். இதற்காக, இந்த திட்டங்களில் பல சலுகைகள் வழங்கப்படுகின்றன. தற்போது, ​​நாட்டில் பல வகையான நன்மை பயக்கும் மற்றும் நலத்திட்டங்கள் இயங்கி வருகின்றன. இதில், ஆயுஷ்மான் பாரத் பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய திட்டதை இந்திய அரசால் நடத்தப்பட்டு வருகிறது, இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், பயனாளிகளுக்கு இலவச சிகிச்சையின் பலன் வழங்கப்படுகிறது.

இந்த ஆயுஷ்மான் திட்டத்தின் கீழ் இலவச சிகிச்சையின் பலனைப் பெற நீங்கள் விரும்பினால், இதற்காக ஒரு ஆயுஷ்மான் கார்டை பெற்றிருக்க வேண்டும். ஆனால் வெறும் ஒரே ஒரு ஆவணத்தின் உதவியுடன், உங்கள் ஆயுஷ்மான் அட்டையை மிக விரைவாக பெற முடியும். எனவே எந்த ஆவணத்தின் உதவியுடன் நீங்கள் ஆயுஷ்மான் அட்டையை விரைவாக பெற முடியும் என்பதைத் தெரிந்து கொள்வோம்...

இந்த ஆவணம் தேவைப்படும்

உங்கள் ஆயுஷ்மான் அட்டையை 24 மணி நேரத்தில் உருவாக்க விரும்பினால், இதற்கு உங்களுக்கு ரேஷன் கார்டு தேவைப்படும். உங்களிடம் ரேஷன் கார்டு இருந்தால் அல்லது அதில் உங்கள் பெயர் சேர்க்கப்பட்டிருந்தால், அதிலிருந்து ஆயுஷ்மான் அட்டையைப் பெறலாம். பீகார் போன்ற பல மாநிலங்களில், ரேஷன் கார்டுகள் மூலம் ஆயுஷ்மான் அட்டைகள் உருவாக்கித் தரப்படுகிறது.

வீட்டிலேயே இருந்தபடியே ஆயுஷ்மான் அட்டையை எப்படி உருவாக்குவது?

முதலில் ஆயுஷ்மான் அட்டையை உருவாக்க, முதலில் திட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணைப்பிற்குச் செல்லவும் https://beneficiary.nha.gov.in/

பின்னர் இங்கே வலது பக்கத்தில் உள்ள 'Login' என்பதைக் கிளிக் செய்து அதில் 'Beneficiary' என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்

பின்னர் உங்கள் மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு OTP மற்றும் கேப்ட்சாவை நிரப்பி உள்நுழைய வேண்டும்

இதற்குப் பிறகு நீங்கள் திட்டத்தில் PMJY ஐத் தேர்ந்தெடுத்து உங்கள் மாநிலம் மற்றும் மாவட்டத்தையும் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்

பின்னர் தேடல் விருப்பத்தில் உங்கள் 12 இலக்க ஆதார் எண்ணை நிரப்ப வேண்டும்

பின்னர் உங்கள் முன் ஒரு பட்டியல் திறக்கும், அதில் நீங்கள் உங்கள் பெயரைத் தேர்ந்தெடுத்து சரிபார்ப்பை முடிக்க வேண்டும்

இதற்குப் பிறகு நீங்கள் உங்கள் புகைப்படத்தை இங்கே பதிவேற்ற வேண்டும்

பின்னர் இங்கே கேட்கப்பட்ட தேவையான தகவல்களை நிரப்பி சமர்ப்பிக்கவும்

இப்போது 24 மணி நேரத்திற்குப் பிறகு மீண்டும் உள்நுழைந்து உங்கள் ஆயுஷ்மான் அட்டை உருவாக்கப்பட்டதா இல்லையா என்பதைச் சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம்..

ஆயுஷ்மான் கார்டு என்றால் என்ன?

இந்த கார்டு பிஎம்ஜேஏஒய் திட்டத்திற்கு தகுதியானவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. இது ஆயுஷ்மான் பாரத் சுகாதார கணக்குடன் (ABHA) இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இலவச மருத்துவ சிகிச்சை கிடைக்கும். இந்த கார்டு உள்ளவர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவமனைகளில் பணமில்லா (Cashless) மற்றும் ஆவணமில்லா (Paperless) சிகிச்சை பெறலாம்.

மேலும் படிக்க | ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் 2025: ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? தகுதி உள்ளிட்ட முழு விவரம்

மேலும் படிக்க | ரேஷன் அட்டையே இல்லையா... இந்த திட்டங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது!

