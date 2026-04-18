சில நிமிடங்களில் LPG சிலிண்டர் முன்பதிவு: WhatsApp, SMS மற்றும் Call மூலம் செய்வது எப்படி?

How To Book 14.2 kg LPG Cylinder : Indane, Bharat Gas மற்றும் HP Gas ஆகிய நிறுவனங்களில், WhatsApp, SMS மற்றும் தொலைபேசி அழைப்புகள் போன்ற வசதிகள் மூலம் LPG சிலிண்டரை முன்பதிவு செய்வது இப்போது மிகவும் எளிதாகிவிட்டது; அத்துடன், புதுப்பிக்கப்பட்ட விதிமுறைகள் மற்றும் பாதுகாப்புச் சரிபார்ப்பு நடைமுறைகளும் இதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. அதன் விவரத்தை இங்கே காணலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 18, 2026, 10:58 AM IST
  • WhatsApp மூலம் சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்வது எப்படி?
  • 25 நாட்களுக்கு முன்பே என்னால் சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்ய முடியுமா?
  • 'விநியோக அங்கீகாரக் குறியீடு' (DAC) என்றால் என்ன?

How To Book 14.2 kg LPG Cylinder : முன்பெல்லாம் எரிவாயு (LPG) விநியோகஸ்தரைத் தொடர்பு கொள்வது அல்லது போன் காலில் காத்திருப்பது என்பது சவாலான காரியமாக இருந்தது. ஆனால் இப்போது நிலைமை முற்றிலும் மாறிவிட்டது. இண்டேன் (Indane), பாரத் கேஸ் (Bharat Gas) மற்றும் எச்பி கேஸ் (HP Gas) வாடிக்கையாளர்கள் இப்போது மிக எளிதாக சில நிமிடங்களில் சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்ய முடியும். இது தொடர்பான கூடுதல் விவரத்தை இங்கே காணலாம்.

உங்கள் LPG refill முன்பதிவு செய்யப் பல வழிகள் உள்ளன

ஒவ்வொரு LPG வழங்குநரும் இப்போது பல்வேறு முன்பதிவு விருப்பங்களை வழங்குகின்றனர்; எனவே, உங்களுக்கு எது மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களே அவற்றை தேர்வு செய்துகொள்ளலாம்.

Indane Gas
கால்/SMS: 7718955555
வாட்ஸ்அப்: 7588888824 (“REFILL” என அனுப்பவும்)
மிஸ்டு கால்: 8454955555

Bharat Gas
ஐவிஆர்எஸ்: 7715012345 / 7718012345
வாட்ஸ்அப்: 1800224344

HP Gas
கால்: 7718955555
வாட்ஸ்அப்: 9222201122
மிஸ்டு கால்: 9493602222

நீங்கள் முன்பதிவை இணையவழியில் மேற்கொள்ள விரும்பினால், அதிகாரப்பூர்வ செயலிகள் அல்லது இணையதளங்களையும் பயன்படுத்தலாம். இது வெறும் வசதிக்காக மட்டுமல்ல; நேரத்தை மிச்சப்படுத்துவதற்காகவும் கூடும். IVR மெனுக்களில் காத்திருப்பதற்கோ அல்லது விநியோகஸ்தரை நேரில் சென்று சந்திப்பதற்கோ பதிலாக, நீங்கள் ஒரு குறுஞ்செய்தியை அனுப்பினாலே போதும் அல்லது ஒரு மிஸ்டு கால் (missed call) கொடுத்தாலே போதுமானது. உங்கள் முன்பதிவு ஏறக்குறைய உடனடியாகவே பதிவு செய்யப்பட்டுவிடும்; அதற்கான உறுதிப்படுத்தல் தகவலையும் உங்கள் போனிலேயே பெற்றுவிடலாம்.

WhatsApp மூலம் LPG சிலிண்டரை முன்பதிவு செய்வது எப்படி?

படி 1: மேலே குறிப்பிட்டுள்ளவாறு, உங்கள் LPG சேவை வழங்குநரின் WhatsApp எண்ணை உங்கள் போனில் சேமித்துக்கொள்ளவும்.
படி 2: WhatsApp-ஐத் திறந்து, நீங்கள் சேமித்த அந்த எண்ணுடன் ஒரு உரையாடலைத் தொடங்கவும்.
படி 3: “REFILL” என்பதை கிளிக் செய்து, அந்தச் செய்தியை அனுப்பவும்.
படி 4: திரையில் தோன்றும் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும். உங்கள் நுகர்வோர் எண் அல்லது பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணை உறுதிப்படுத்துமாறு உங்களிடம் கேட்கப்படலாம்.
படி 5: முன்பதிவு கோரிக்கையை உறுதிப்படுத்தவும். இது முடிந்ததும், முன்பதிவு விவரங்களுடன் கூடிய ஒரு உறுதிப்படுத்தல் செய்தியை நீங்கள் பெறுவீர்கள்.

நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய புதிய விதிமுறை

இந்தப் புதிய அறிவிப்புகளுடன் சேர்த்து, முன்பதிவு விதிகளிலும் ஒரு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இனிமேல், இரண்டு LPG முன்பதிவுகளுக்கு இடையே குறைந்தபட்சம் 25 நாட்கள் இடைவெளியைப் பராமரிக்க வேண்டும். இதற்கு முன்பு, இந்த இடைவெளி 21 நாட்களாக இருந்தது. இந்த குறிப்பிட்ட கால அவகாசம் முடிவடைவதற்கு முன்பாகவே நீங்கள் முன்பதிவு செய்ய முயன்றால், அந்த விண்ணப்பத்தை கணினி அமைப்பு (system) ஏற்றுக்கொள்ளாது.

தற்போது பாதுகாப்பிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. விநியோகங்கள், 'விநியோக அங்கீகாரக் குறியீடு' (DAC) வாயிலாகச் சரிபார்க்கப்படுகின்றன. உங்கள் சிலிண்டர் வந்தடைந்ததும், உங்கள் போனுக்கு ஒரு குறியீடு வரும். அந்தக் குறியீட்டை நீங்கள் விநியோக முகவரிடம் பகிர வேண்டும்; அது இல்லாமல், விநியோகம் முழுமையடையாது. மேலும், உங்கள் eKYC விவரங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டிருப்பதை உறுதிசெய்துகொள்ளுங்கள்; இல்லையெனில், முன்பதிவு செய்வதிலோ அல்லது மானியப் பலன்களைப் பெறுவதிலோ உங்களுக்குச் சிக்கல்கள் ஏற்படாது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):

எனது வாட்ஸ்அப் (WhatsApp) மூலம் சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்வது எப்படி?
மிகவும் எளிது. உங்கள் கேஸ் விநியோகஸ்தரின் வாட்ஸ்அப் எண்ணைச் சேமித்து, அதில் “REFILL” என்று மெசேஜ் அனுப்பினால் போதும்.

25 நாட்களுக்கு முன்பே என்னால் சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்ய முடியுமா?
உங்கள் முந்தைய முன்பதிவு முடிந்து 25 நாட்கள் ஆவதற்கு முன்பே நீங்கள் முன்பதிவு செய்ய முயன்றால், சிஸ்டம் அந்த விண்ணப்பத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாது.

'விநியோக அங்கீகாரக் குறியீடு' (DAC) என்றால் என்ன?
இது பாதுகாப்பிற்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு வழிமுறை. சிலிண்டர் உங்கள் வீட்டிற்கு விநியோகம் செய்யப்படும்போது, உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிற்கு ஒரு ரகசியக் குறியீடு (OTP போல) வரும். அதை விநியோகஸ்தரிடம் கூறினால் மட்டுமே உங்கள் சிலிண்டர் டெலிவரி முழுமையடையும்.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

