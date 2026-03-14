  கேஸ் சிலிண்டர் புக் பண்ண இவ்வளவு வழிகளா? போன் கால் முதல் வாட்ஸ்அப் வரை..

கேஸ் சிலிண்டர் புக் பண்ண இவ்வளவு வழிகளா? போன் கால் முதல் வாட்ஸ்அப் வரை..

Indane Gas Booking Online: Indane LPG வாடிக்கையாளர்கள் IVRS, SMS, WhatsApp மற்றும் IndianOil ONE மொபைல் செயலி மூலம் சிலிண்டர்களுக்கு முன்பதிவு செய்யலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 14, 2026, 09:55 AM IST
  எண்ணிலிருந்து 7718955555 என்ற IVRS எண்ணை அழைக்கவும்.
  WhatsApp-இல் 7588888824 என்ற எண்ணிற்கு "REFILL" என அனுப்பவும்.
  • மொபைல் செயலி முன்பதிவு.

குரு பகவானுக்கு பிடித்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள்.. கோடீஸ்வர யோகம், சொத்து, நகை சேரும்
குரு பகவானுக்கு பிடித்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள்.. கோடீஸ்வர யோகம், சொத்து, நகை சேரும்
200 கோடி வசூலித்த படம்..11 ரூபாய் சம்பளமாக பெற்ற ஹீரோயின்! யார் தெரியுமா?
200 கோடி வசூலித்த படம்..11 ரூபாய் சம்பளமாக பெற்ற ஹீரோயின்! யார் தெரியுமா?
மாசி 30 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
மாசி 30 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
8வது ஊதியக்குழு: சம்பளம், ஓய்வூதியம், OPS, CGHS.... பல மாற்றங்களை கோரும் முக்கிய NC JCM கூட்டம் இன்று
8வது ஊதியக்குழு: சம்பளம், ஓய்வூதியம், OPS, CGHS.... பல மாற்றங்களை கோரும் முக்கிய NC JCM கூட்டம் இன்று
Indane Gas Booking Online: அமெரிக்கா, ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல் ஆகிய நாடுகளுக்கு இடையே நிலவி வரும் மோதல்களுக்கு மத்தியில், இந்தியா சமையல் எரிவாயுத் தட்டுப்பாடு நாளுக்கு நாள் அதிகத்துக் கொண்டே வருகிறது. பல நகரங்களில், வணிகப் பயன்பாட்டிற்கான எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விநியோகம் முற்றிலுமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. IRCTC நிறுவனமிடமும், LPG எரிவாயுவிற்கு மாற்றான பிற வழிகளை ஆராயுமாறு அறிவுறுத்தல்களை வெளியிட்டுள்ளது. இதனிடையே தற்போது, ​​கேஸ் முன்பதிவு செய்வதில் மிகக் கடுமையான சிக்கல்கள் நாடு முழுவதும் நிலவி வருகின்றன; ஆனால், இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சில வழிக்காட்டை சரியான முறையில் மேற்கொண்டால், கட்டாயம் எரிவாயு சிலிண்டரை முன்பதிவில் செய்வதில் எந்த பிரச்சனையும் ஏற்படாது. HP, Indane மற்றும் Bharat Gas சிலிண்டர்களை ஆன்லைனில் எவ்வாறு முன்பதிவு செய்வது என்பதை அறிந்துகொள்வோம்.

நீங்கள் Indane Gas பயன்படுத்தும் வாடிக்கையாளராக இருந்தால், எரிவாயு சிலிண்டரை முன்பதிவு செய்ய இனி எரிவாயு முகாமிற்கு நேரில் செல்ல வேண்டியதில்லை. Indane எரிவாயு சிலிண்டரை இணையம் வாயிலாக முன்பதிவு செய்ய, வாடிக்கையாளர்கள் Indian Oil Corporation நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் செல்ல வேண்டும். இதற்கு, வாடிக்கையாளரின் மொபைல் எண் கட்டாயம் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். புதிய பயனர்கள் இணையதளத்திற்குச் சென்று, "Register" என்பதை கிளிக் செய்து புதிய கணக்கை உருவாக்க வேண்டும். அதன்பின், உள்நுழைந்து, முகப்புப் பக்கத்திற்குச் (Dashboard) சென்று, "Book Cylinder" எனும் விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். திரையில் தோன்றும் அனைத்து விவரங்களையும் சரியான முறையில் பின்பற்றுவதன் மூலம் முன்பதிவு செய்யும் செயல்முறையை நிறைவு செய்துக் கொள்ளலாம்.

IVRS எண் மூலம் Indane Gas-ஐ முன்பதிவு செய்வது எப்படி?

வாடிக்கையாளர்கள் நாடு தழுவிய IVRS முன்பதிவு எண்ணை அழைப்பதன் மூலம் Indane LPG மறுநிரப்பலை முன்பதிவு செய்யலாம்.
IVRS booking number: 7718955555
படி 1: உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிலிருந்து 7718955555 என்ற எண்ணை அழைக்கவும்.
படி 2: உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
படி 3: உங்கள் நுகர்வோர் எண் அல்லது LPG ID-ஐ உறுதிப்படுத்த, குரல் வழி வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.
படி 4: எரிவாயு ரீஃபில் கோரிக்கையை உறுதிப்படுத்தவும்.
படி 5: உங்கள் முன்பதிவு எண்ணுடன் கூடிய, முன்பதிவு உறுதிப்படுத்தல் SMS ஒன்றை நீங்கள் பெறுவீர்கள்.

SMS மூலம் Indane Gas-ஐ முன்பதிவு செய்வது எப்படி?

உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிலிருந்து 7718955555 என்ற எண்ணிற்கு "REFILL" என SMS அனுப்பவும்.

நீங்கள் SMS வசதியை முதன்முறையாகப் பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்றால், உங்கள் மொபைல் எண்ணைப் பதிவு செய்யவும். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வடிவத்தில் 7718955555 என்ற எண்ணிற்கு ஒரு SMS அனுப்பவும்:

(16 Digit ConsumerID)(space)UID(Last 4 Digit of Aadhaar) OR (16 Digit ConsumerID)(space)SV(Last 4 Digit of Subscription voucher)

WhatsApp மூலம் Indane Gas-ஐ முன்பதிவு செய்வது எப்படி?

படி 1: Indane Gas முன்பதிவுக்கான WhatsApp எண் 7588888824-ஐ உங்கள் தொலைபேசித் தொடர்புகளில் சேமித்துக்கொள்ளவும்.
படி 2: WhatsApp-ஐத் திறந்து, அரட்டைப் பெட்டியில் ‘REFILL’ எனத் தட்டச்சு செய்து, உங்கள் எரிவாயுவை முன்பதிவு செய்ய ‘Send’ பொத்தானைத் தட்டவும்.

Indane மொபைல் செயலி மூலம் Indane கேஸை முன்பதிவு செய்வது எப்படி?

படி 1: Google Play Store அல்லது Apple App Store-லிருந்து IndianOil ONE செயலியைப் பதிவிறக்கவும்.
படி 2: உங்கள் LPG இணைப்போடு இணைக்கப்பட்டுள்ள அலைபேசி எண்ணைப் பயன்படுத்திப் பதிவு செய்யவும் அல்லது உள்நுழையவும்.
படி 3: உங்கள் LPG இணைப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
படி 4: ‘Refill Cylinder’ என்பதைத் தட்டவும்.
படி 5: முன்பதிவை உறுதிசெய்து, தேவைப்பட்டால் ஆன்லைனில் பணம் செலுத்தலாம், அல்லது நேரடியாவும் செலுத்தலாம்.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

