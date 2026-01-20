English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • திருப்பதி தரிசனம் 2026: ஆன்லைன் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது எப்படி? முழு விவரம்

திருப்பதி தரிசனம் 2026: ஆன்லைன் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது எப்படி? முழு விவரம்

Tirumala Tirupati Darshan April 2026 Tickets: திருப்பதி திருமலை தேவஸ்தானம் ஏப்ரல் 2026ஆம் மாதத்திற்கான ஆன்லைன் சேவை மற்றும் தரிசனம் முன்பதிவுகளைத் தொடங்கியுள்ளது. ஆன்லைனில் எவ்வாறு முன்பதிவு செய்யலாம் என்று பார்ப்போம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 20, 2026, 03:22 PM IST
  • ஆன்லைன் டிக்கெட் புக்கிங் எப்படி செய்வது?
  • நேற்று காலை 10 மணிக்கு ஆன்லைனில் வெளியிடப்பட்டது.
  • "Seva / Darshan Booking" பகுதிக்குச் செல்லவும்.

திருப்பதி தரிசனம் 2026: ஆன்லைன் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது எப்படி? முழு விவரம்

Tirumala Tirupati Darshan April 2026 Tickets: திருப்பதி திருமலை ஏழுமலையான் தரிசனத்திற்கு டிக்கெட்டுகள் ஆன்லைனில் புக்கிங் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், ஏப்ரல் 2026 மாத தரிசனத்திற்கான டிக்கெட் புக்கிங் தற்போது தொடங்குகிறது.

திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்க வெவ்வேறு மாநிலங்கள், நாடுகளிலிருந்தும் பக்தர்கள் வருவார்கள். இதனால் திருப்பதியில் எப்போதுமே கூட்டநெரிசல் அதிகமாகிக்கொண்டே செல்கிறது. இதனை கட்டுப்படுத்த ஆன்லைன் புக்கிங் முறை கொண்டு வரப்பட்டது. அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு வரும் ஏப்ரல் மாதத்திற்கான தரிசன டிக்கெட் புக்கிங் நேற்று முதல் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

ஏப்ரல் மாதம் திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்க ஆர்ஜித சேவா டிக்கெட்டுகளுக்கான சுப்ரபாதம், தோமாலை, அர்ச்சனை, அஷ்டதள பாத பத்மாராதனை சேவா உள்ளிட்டவை நேற்று காலை 10 மணிக்கு ஆன்லைனில் வெளியிடப்பட்டது. இந்த சேவை டிக்கெட்டுகளை நாளை காலை 10 மணி வரை ஈ-குலுக்கல் மூலம் ஆன்லைனில் பதிவு செய்யலாம். இதில் தேர்வு செய்யப்பட்ட பக்தர்கள் நாளை முதல் 23 மதியம் 12 மணிக்குள் பணத்தை செலுத்தி டிக்கெட்டுகளை பெறலாம்.

கல்யாண உற்சவம், ஊஞ்சல் சேவை, ஆர்ஜித பிரம்மோற்சவம், சஹஸ்ர தீப அலங்கார சேவை மற்றும் வசந்தோற்சவம் ஆகியவற்றுக்கான டிக்கெட்டுகள் ஜனவரி 22 காலை 10 மணிக்கு ஆன்லைனில் வெளியாகும். 

ரூ.10,000 நன்கொடை அளித்து சுவாமி தரிசன டிக்கெட்டுகள் 23ம் தேதி காலை 11 மணிக்கு வெளியிடப்படும். மூத்தகுடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் நாள்பட்ட நோய்கள் உள்ளவர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்ய இலவச சிறப்பு தரிசன டோக்கன்களை 23ம்தேதி பிற்பகல் 3 மணிக்கு ஆன்லைனில் வெளியிடப்படும். 

ஆன்லைன் டிக்கெட் புக்கிங் எப்படி செய்வது?

அதிகாரப்பூர்வ TTD சேவா ஆன்லைன் போர்ட்டலுக்குச் (https://ttdsevaonline.com/) சென்று, புதிய பயனர்கள் "Register Here" என்பதைக் கிளிக் செய்து, மொபைல் எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் ஐடியைப் பயன்படுத்தி ஒரு அக்கவுண்ட்டை உருவாக்க வேண்டும். பின்னர் அதை வைத்து உள்ளே நுழையுவும்.

"Seva / Darshan Booking" பகுதிக்குச் செல்லவும். இங்கு சுதர்சன டோக்கன் முறை தரிசனம், சிறப்பு நுழைவு தரிசனம் (ரூ.300) மற்றும் பல்வேறு சேவைகளுக்கான டிக்கெட்டுகள் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கும். அங்கு நீங்கள் விரும்பும் தேதியை தேர்ந்தெடுக்கவும்.

இந்த போர்டலில் சிவப்பு நிறத்தில் உள்ள தேதிகளில் டிக்கெட் முழுமையாக முடிவடைந்துவிட்டது என்றும், பச்சை நிறத்தில் உள்ள தேதிகளில் டிக்கெட் இருக்கிறது என்றும் அர்த்தம் ஆகும்.

இதில் பச்சை நிறத்தில் உள்ள தேதியையும், நேரத்தையும் தேர்ந்தெடுத்து தேவையான விவரங்களை நிரப்பவும். தரிசனத்தின் போது நீங்கள் பதிவு செய்த ஒரிஜினல் அடையாள அட்டையை எடுத்துச் செல்ல வேண்டும். 

டிக்கெட் புக் செய்யும் போது கிரெடிட்/டெபிட் கார்டு நெட் பேங்கிங் அல்லது UPI ஐடி மூலம் கட்டணம் செல்ல வேண்டும்.

கட்டணம் செலுத்திய பிறகு நீங்கள் இ-டிக்கெட் பெறுவீர்கள். இதை டவுன்லோடு செய்து பிறகு பிரிண்ட்அவுட் எடுத்து வைத்துக்கொள்ளவும். முன்பதிவின் போது பயன்படுத்திய அடையாள அட்டையை தான் தரிசனத்தின்போது எடுத்துச் செல்ல வேண்டும்.

அதேபோல் சுதர்சன டோக்கன் அதாவது இலவச தரிசன டிக்கெட் பெற ஆன்லைனில் பதிவு செய்யலாம். இதற்கும் நீங்கள் மேலே குறிப்பிட்டது போலவே நிரப்ப வேண்டும் ஆனால், இதற்கு கட்டணம் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை.

மறுபுறம் நீங்கள் ஆஃப்லைன் முறையில் இலவச தரிசன டிக்கெட் பெற விரும்பினால் திருப்பதியில் உள்ள ரயில் நிலையம், பேருந்து நிலையம் போன்ற பல இடங்களில் தரிசனத்திற்கான டோக்கன்களை பெறலாம்.

