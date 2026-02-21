English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஆன்லைனில் திருப்பதி டிக்கெட் புக் செய்வது எப்படி? புதிய விதிமுறைகள்- இதோ விவரம்

ஆன்லைனில் திருப்பதி டிக்கெட் புக் செய்வது எப்படி? புதிய விதிமுறைகள்- இதோ விவரம்

TTD Online Login: திருப்பதி ஏழுமலையான் தரிசன டிக்கெட் முன்பதிவுக்கு TTD வலைதளத்தில் உள்நுழைவது எப்படி? ஆன்லைன் பதிவு, சிறப்பு நுழைவு தரிசனம் மற்றும் ஸ்லாட் முன்பதிவுக்கான முழுமையான செயல்முறையை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 21, 2026, 09:54 AM IST
ஆன்லைனில் திருப்பதி டிக்கெட் புக் செய்வது எப்படி? புதிய விதிமுறைகள்- இதோ விவரம்

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயில் உலகின் மிகவும் புனிதமான மற்றும் பிரசித்தப் பெற்ற கோயில்களில் ஒன்றாகும். ஒவ்வொரு ஆண்டும், கோடிக் கணக்கான பக்தர்கள் திருமலைக்கு ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய வருகிறார்கள். நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்கும் பக்தர்களுக்கு, தரிசன செயல்முறை 2026 ஆம் ஆண்டு முதல் முழுமையாக டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் ஸ்ரீவாரியைப் பார்வையிடத் திட்டமிட்டால், 'TTD லாகின்' மற்றும் ஆன்லைன் டிக்கெட் முன்பதிவு செயல்முறையைப் புரிந்துகொள்வது முக்கியம். முன்கூட்டியே முன்பதிவு இல்லாமல் வருகை தருவது இப்போது மிகவும் சவாலானது. இந்தக் கட்டுரையில், புதிய TTD போர்ட்டலில் உள்நுழைந்து பதிவு செய்வது எப்படி என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

TTD அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தில் பதிவு செய்வது எப்படி?

எந்தவொரு சேவா அல்லது தரிசன டிக்கெட்டுகளையும் முன்பதிவு செய்ய, முதலில் நீங்கள் அதிகாரப்பூர்வ போர்ட்டலில் உங்கள் தனிப்பட்ட கணக்கை உருவாக்க வேண்டும். பதிவு செய்வதற்கு செல்லுபடியாகும் மொபைல் எண் மற்றும் அரசாங்க ஐடி (ஆதார் அட்டை அல்லது வாக்காளர் ஐடி போன்றவை) தேவை. OTP வழியாக உங்கள் மொபைல் எண்ணைச் சரிபார்த்தவுடன், உங்கள் புகைப்படம் மற்றும் ஐடி விவரங்களைப் பதிவேற்றுவதன் மூலம் உங்கள் சுயவிவரத்தை பூர்த்தி செய்யவும். இந்த சுயவிவரம் எதிர்கால டிக்கெட் முன்பதிவுகளுக்கும் உங்களுக்கு உதவும்.

TTD Login Step-by-Step Guide for Darshan Booking

உள்நுழைந்து டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்வதற்கான செயல்முறை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

TTD-யின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்திற்கு (tirupatibalaji.ap.gov.in) செல்லவும்.
உங்கள் பதிவுசெய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு OTP-ஐப் பெற பொத்தானை அழுத்தவும்.
OTP-ஐ உள்ளிட்ட பிறகு, நீங்கள் 'Dashboard'-க்கு திருப்பி விடப்படுவீர்கள்.
'Special Entry Darshan (₹300)', 'Accommodation' மற்றும் 'Seva' போன்ற விருப்பங்களை இங்கே காணலாம்.
உங்கள் பயணத் தேதி மற்றும் கிடைக்கக்கூடிய இடங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பணம் செலுத்திய பிறகு, உங்கள் தரிசன டிக்கெட்டின் டிஜிட்டல் நகலை வைத்திருங்கள்.

TTD App (TT Devasthanams) எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

வலைத்தளத்துடன் கூடுதலாக, TTD அதன் அதிகாரப்பூர்வ மொபைல் செயலியையும் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பயணத்தின்போது முன்பதிவு செய்ய விரும்பும் பக்தர்களுக்கு இந்த செயலி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். பயன்பாட்டில் உள்நுழைந்த பிறகு, நீங்கள் 'Push Notifications' இயக்கலாம், இது தரிசன ஒதுக்கீடுகளின் வெளியீட்டை உடனடியாக உங்களுக்குத் தெரிவிக்கும். 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான புதிய புதுப்பிப்பு, பயன்பாட்டின் மூலம் கூடுதல் 'Laddu' மற்றும் 'Hundi' நன்கொடைகளை முன்பதிவு செய்வதையும் எளிதாக்குகிறது.

திருமலையில் அறை முன்பதிவு மற்றும் சேவை வழிகாட்டுதல்கள்

தரிசன டிக்கெட்டுகளுடன், திருமலையில் தங்குமிடத்தையும் ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்யலாம். ஒரே ஒரு உள்நுழைவு ஐடி மூலம் ஒரே ஒரு அறையை மட்டுமே முன்பதிவு செய்ய முடியும். கூடுதலாக, சுப்ரபாதம் அல்லது கல்யாணோத்சவம் போன்ற சிறப்பு சேவைகளுக்கு 'Lucky Dip' இல் பங்கேற்க வேண்டும். நீங்கள் உள்நுழைந்து உங்களைப் பதிவு செய்ய வேண்டும். உங்கள் பெயர் தோன்றினால், குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் பணம் செலுத்த வேண்டும்.

