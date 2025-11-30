English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ரேஷன் கார்டில் மொபைல் நம்பரை மாற்றுவது இவ்வளவு ஈஸியா? சூப்பர் டிப்ஸ் இதோ

ரேஷன் கார்டில் மொபைல் எண்ணை மாற்றுவதற்கு சில வழிகள் உள்ளன. மாநிலத்திற்கு மாநிலம் இது மாறுபடும். தமிழ்நாட்டிற்குரிய பொதுவான வழிமுறைகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 30, 2025, 04:37 PM IST
இந்தியாவில் உள்ள ஏழை எளிய மக்களுக்கு உதவுவதற்காக, அரசு ரேஷன் திட்டத்தை (பொது விநியோகத் திட்டம்) செயல்படுத்துகிறது. ரேஷன் அட்டை வைத்திருக்கும் குடும்பங்களுக்கு, அரிசி, கோதுமை, சர்க்கரை போன்ற அத்தியாவசியப் பொருட்கள் இலவசமாகவும் அல்லது மானிய விலையிலும் வழங்கப்படுகின்றன. இதுமட்டுமின்றி, பல்வேறு அரசு நிதியுதவி மற்றும் நலத்திட்டப் பலன்களும் ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்குக் கிடைக்கின்றன.

இந்நிலையில் ரேஷன் கார்டில் (Ratio Card) மொபைல் எண்ணை மாற்றுவதற்கு சில வழிகள் உள்ளன. மாநிலத்திற்கு மாநிலம் இது மாறுபடும். தமிழ்நாட்டிற்குரிய பொதுவான வழிமுறைகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆஃப்லைன் மூலம் மாற்றுவது எப்படி:
தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை, ரேஷன் கார்டில் மொபைல் எண்ணை மாற்றுவதற்கு அல்லது புதிதாக சேர்ப்பதற்கு தாலுகா அலுவலகம் அல்லது மாவட்ட வழங்கல் அலுவலகம் அல்லது உங்களுக்கு அருகிலுள்ள ரேஷன் கடைக்கு செல்வது சிறந்த வழியாகும்.

தாலுகா அலுவலகம் அல்லது நியாயவிலைக் கடைக்குச் சென்று, புதிய மொபைல் எண்ணை ரேஷன் கார்டில் (New Mobile Number Update In Ration Card) இணைப்பதற்கான அல்லது மாற்றுவதற்கான விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பெற்று நிரப்பவும்.

தேவையான ஆவணங்கள்:
குடும்ப அட்டையின் (ரேஷன் கார்டு) நகல்.
குடும்பத் தலைவரின் ஆதார் அட்டையின் நகல்.
நீங்கள் புதிதாக இணைக்க விரும்பும் மொபைல் எண்ணைக் குறிப்பிட வேண்டும்.

நிரப்பப்பட்ட விண்ணப்பம் மற்றும் ஆவணங்களின் நகல்களைச் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரியிடம் சமர்ப்பிக்கவும். அதிகாரிகள் உங்கள் விண்ணப்பத்தைச் சரிபார்த்த பிறகு, உங்கள் ரேஷன் கார்டில் புதிய மொபைல் எண்ணை இணைப்பார்கள். இதற்குச் சில நாட்கள் ஆகலாம்.

தொலைபேசி உதவி மையம் மூலம்:
தமிழ்நாடு அரசு, ரேஷன் கார்டு தொடர்பான சந்தேகங்கள் மற்றும் மொபைல் எண் இணைப்பு/மாற்றம் போன்றவற்றுக்கு உதவி எண்களை வழங்கியுள்ளது. நீங்கள் 1967 அல்லது 1800-425-5901 என்ற உதவி எண்களைத் தொடர்பு கொண்டு உங்கள் மொபைல் எண்ணை மாற்றுவதற்கான வழிமுறைகளைக் கேட்கலாம்.

ஆன்லைன் மூலம் மாற்றுவது எப்படி:
பல மாநிலங்களில் மொபைல் எண்ணை ஆன்லைனில் மாற்றும் வசதி உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் சில நேரங்களில் ஆன்லைன் வசதி இருந்தாலும், தற்போதுள்ள நிலையில் ஆஃப்லைன் மற்றும் தொலைபேசி உதவி மையமே பொதுவாக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

நீங்கள் முயற்சி செய்ய விரும்பினால், தமிழ்நாட்டின் பொது விநியோகத் திட்டத்தின் (TNPDS) அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளமான tnpds.gov.in -க்கு சென்று மொபைல் எண் மாற்றம் செய்வதற்கான ஏதேனும் வசதி உள்ளதா என்று பாருங்கள்.

* மாநிலத்தின் பொது விநியோகத் திட்டத்தின் (PDS) இணையதளத்திற்குச் செல்லவும்.
* 'Change Mobile Number' அல்லது 'Register/Change of Mobile No' போன்ற ஒரு விருப்பத்தைத் தேடவும்.
* அதில் உங்கள் ரேஷன் கார்டு எண் மற்றும் புதிய மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு சமர்ப்பிக்கவும்.
* உங்கள் பழைய எண்ணுக்கு OTP வரும் பட்சத்தில், அது தேவைப்படலாம். பழைய எண் இல்லையென்றால், நீங்கள் நேரடியாக அலுவலகத்திற்குச் செல்ல வேண்டியிருக்கும்.

