ஆதார் கார்டில் பழைய போட்டோவை மாற்ற வேண்டுமா? வீட்டில் இருந்தே செய்யலாம்

Aadhaar Card Photo Change: உங்கள் ஆதார் அட்டையில் உள்ள புகைப்படம் பழையதாகவோ அல்லது அடையாளம் காண முடியாததாகவோ இருந்தால், அதைப் புதுப்பிக்க விரும்பும் உங்களுக்கு இந்தத் தகவல் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். UIDAI இன் 2025-26 புதிய நடைமுறைகள், ஆதார் புகைப்படத்தைப் புதுப்பிக்கும் முறையை முன்பை விட எளிதாக்கியுள்ளன. இப்போது நீங்கள் ஆன்லைனில் இதற்கான நேரத்தை முன்பதிவு செய்து உங்கள் புகைப்படத்தைப் அப்டேட் செய்யலாம். அல்லது உங்களுக்கு அருகிலுள்ள ஆதார் மையத்திற்கு (Aadhaar Seva Kendra) நேரடியாகச் சென்றும் புகைப்படத்தை மாற்றிக்கொள்ளலாம். இந்த இரண்டு முறைகளையும் கீழே உள்ள எளிய வழிமுறைகள் மூலம் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.
ஆதார் அட்டை புகைப்படத்தை மாற்றுவதற்கான செயல்முறை
உங்கள் ஆதாரில் உள்ள புகைப்படத்தை மாற்றும் செயல்முறை இப்போது முன்பை விட எளிமையாக்கப்பட்டுள்ளது. உங்கள் புகைப்படம் பழையதாக இருந்தாலோ அல்லது அடையாளச் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டாலோ, அதை உடனடியாகப் புதுப்பிப்பது நல்லது. நேரத்தைச் சேமிக்க, ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்துவிட்டு, உங்கள் வசதிக்கேற்ப அருகில் உள்ள ஆதார் மையத்திற்குச் சென்று புகைப்படத்தை மாற்றிக்கொள்ளலாம். புகைப்படத்தைப் புதுப்பிக்கப் பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பு அவசியம் என்பதால், நேரடியாகச் சென்று மட்டுமே இதைச் செய்ய முடியும்.
உங்கள் ஆதார் அட்டையில் உள்ள புகைப்படத்தை எப்படி மாற்றுவது?
Aadhar Card Photo Update உங்கள் ஆதார் அட்டையில் உள்ள பழைய அல்லது தெளிவற்ற புகைப்படத்தைக் கொண்டு உங்களை அடையாளம் காண்பதில் சிக்கல் உள்ளதா? இப்போது புதுப்பிப்பது முன்பை விட எளிதானது. UIDAI அமைப்பை எளிமைப்படுத்தியுள்ளது, இதன் கீழ் நீங்கள் ஆன்லைனில் சந்திப்பை முன்பதிவு செய்து அருகிலுள்ள ஆதார் மையத்திற்குச் சென்று புதிய புகைப்படத்தைப் புதுப்பிக்கலாம். ஆதார் மையத்தில் பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பிற்குப் பிறகு, புதிய புகைப்படம் அங்கேயே கிளிக் செய்யப்படுகிறது, மேலும் புதுப்பிப்பு செயல்முறை சில நிமிடங்களில் நிறைவடைகிறது. இதற்கான கட்டணம் சுமார் ரூபாய் 100 ஆகும். UIDAI இணையதளத்தில் புதுப்பிப்பு நிலையை பின்னர் சரிபார்க்கலாம்.
ஆதார் அட்டை என்றால் என்ன, புகைப்பட புதுப்பிப்பு ஏன் அவசியம்?
ஆதார் அட்டை என்பது இந்திய அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படும் ஒரு தனித்துவமான அடையாள ஆவணமாகும், இதில் பெயர், பிறந்த தேதி, முகவரி, பயோமெட்ரிக்ஸ் (கைரேகை, கண் ஸ்கேன்) மற்றும் புகைப்படம் போன்ற தகவல்கள் உள்ளன. பல அரசு திட்டங்கள், வங்கி நோக்கங்கள் மற்றும் அடையாளச் சரிபார்ப்புக்கு ஆதார் அட்டை வைத்திருப்பது அவசியம். ஆதாரில் உள்ள புகைப்படம் மிகவும் பழையதாகவோ அல்லது அடையாளம் காண கடினமாகவோ இருந்தால், சரிபார்ப்பு சிக்கல்களைத் தவிர்க்க புகைப்படத்தைப் புதுப்பிப்பது முக்கியம்.
ஆதார் புகைப்படத்தை மாற்ற இரண்டு எளிய வழிகள்
UIDAI இன் படி ஆதார் அட்டையில் புகைப்படத்தைப் புதுப்பிக்க இரண்டு அதிகாரப்பூர்வ வழிகள் உள்ளன:-
ஆன்லைன் சந்திப்பை முன்பதிவு (Online Appointment Book) செய்வதன் மூலம் புகைப்பட புதுப்பிப்பு
ஆஃப்லைன் ஆதார் சேவா கேந்திராவை நேரடியாகப் பார்வையிட்டு புகைப்படப் புதுப்பிப்பு
ஆதார் அட்டையில் புகைப்படத்தை ஆன்லைனில் மாற்றுவது
இந்தச் செயல்பாட்டில், பாதி வேலை வீட்டிலிருந்தே ஆன்லைனில் செய்யப்படுகிறது, மேலும் உங்கள் புகைப்படத்தைக் கிளிக் செய்ய நீங்கள் சில நிமிடங்கள் மையத்தைப் பார்வையிட்டால் போதும். இது எளிதான மற்றும் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும் முறையாகும். உங்கள் ஆதார் அட்டை புகைப்படத்தை ஆன்லைனில் மாற்றுவது எப்படி? ஆன்லைன் செயல்முறை பின்வருமாறு:
UIDAI வலைத்தளத்தைத் திறக்கவும்: uidai.gov.in
முன்பதிவு அப்பாயிண்ட்மெண்ட் பிரிவுக்குச் செல்லவும்.
மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு, கேப்ட்சாவை நிரப்பி OTP அனுப்பவும்.
OTP-ஐ சரிபார்த்து, ஆதாரைப் புதுப்பி என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
உங்கள் ஆதார் எண் மற்றும் பெயரை உள்ளிடவும்.
புதுப்பிப்பு விருப்பத்தில் Biometrics/Photo Update தேர்ந்தெடுக்கவும்.
விதிமுறைகளை ஏற்று சமர்ப்பிக்கவும்.
இப்போது மீண்டும் முன்பதிவு நியமன விருப்பத்திற்குச் செல்லவும்.
State, District, Post Office, City ஆகியவற்றைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் அருகிலுள்ள மையத்திலிருந்து ஒரு ஸ்லாட்டை முன்பதிவு செய்யவும்.
தேதி மற்றும் நேரத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும், ₹100 கட்டணம் காட்டப்படும் - உறுதிப்படுத்தவும்.
உங்கள் அப்பாயிண்ட்மெண்ட் ரசீதை பதிவிறக்கம் செய்து அச்சிடுங்கள்.
குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மையத்திற்குச் சென்று உங்கள் புகைப்படத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.
உங்கள் புகைப்படம் 6-7 நாட்களுக்குள் புதுப்பிக்கப்படும்.
வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை; உங்கள் அப்பாயிண்ட்மெண்ட் நேரத்தில் செல்லுங்கள்.
ஆதார் அட்டை புகைப்படத்தை ஆஃப்லைனில் மாற்றவும்
நீங்கள் ஆன்லைன் செயல்முறையை முடிக்க விரும்பவில்லை என்றால், ஒரு சேவை மையத்தைப் பார்வையிடுவதன் மூலமும் அதை நேரடியாகப் புதுப்பிக்கலாம். எனது ஆதார் அட்டை புகைப்படத்தை ஆஃப்லைனில் எவ்வாறு மாற்றுவது? ஆஃப்லைன் செயல்முறை:
அருகிலுள்ள Aadhaar Seva Kendra/அஞ்சல் அலுவலகம்/வங்கிக்குச் செல்லவும்.
ஆதார் புதுப்பிப்பு படிவத்தைப் பெற்று கவனமாக நிரப்பவும்.
புதுப்பிப்பு விருப்பத்தில் Biometrics/Photo தேர்ந்தெடுக்கவும்.
உங்கள் முறை வரும்போது உங்கள் புகைப்படம் எடுக்கப்படும்.
₹100 கட்டணம் செலுத்துங்கள்.
புதிய புகைப்படம் 6-7 நாட்களுக்குள் புதுப்பிக்கப்படும்.
புதுப்பித்தலுக்குப் பிறகு ஆதார் அட்டை புகைப்படத்தை எவ்வாறு பதிவிறக்குவது?
UIDAI வலைத்தளத்திற்குச் செல்லவும்.
"My Aadhaar- Download Aadhaar" என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
உங்கள் ஆதார் எண் மற்றும் கேப்ட்சாவை உள்ளிட்டு, OTP ஐச் சரிபார்க்கவும்.
சரிபார்த்து பதிவிறக்கவும்.
புதிய ஆதார் PDF ஆக பதிவிறக்கம் செய்யப்படும்.
